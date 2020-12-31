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Шаг в историю: экс-игрок сборной России во главе команды НБА
31 декабря 14:56
автор: Степан Охотников

Шаг в историю: экс-игрок сборной России во главе команды НБА

Бекки Хэммон стала первой женщиной, которая выступила в роли главного тренера в НБА.

Минувшей ночью «Сан-Антонио Сперс» принимал действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Кобе Брайантом и Энтони Дэвисом. За четыре минуты до конца второй четверти наставник хозяев Грегг Попович был удален с площадки за неподобающее поведение. Вместо него функции главного тренера стала выполнять Бекки Хэммон, которая с 2014 года работает ассистентом Поповича. Продолжалось это, правда, всего четыре минуты - до конца четверти - но событие несомненно вошло в историю.

Впервые командой НБА руководила женщина! Вполне голливудский сюжет. Для полного подобия произведениям Фабрики грез не хватило только хэппи-эгда (»Сан-Антонио» в итоге уступил 107:121), но если эта история все же заинтересует Голливуд, переписать концовку сценаристам большого труда не составит.

- Очевидно, это большое событие, - сказала Хэммон в интервью ESPN после матча. - Я отдала «Сан-Антонио» 13 лет: играла, а потом работала здесь с 2007 года. Я многое отдала команде, а команда многое вложила в меня, чтобы я стала лучше. В тот момент Поп (Грегг Попович. -- Прим. ред.) просто указал на меня и сказал: они (игроки) твои, вот и все. Это очень в его стиле.

Интересно, что в подобной ситуации полтора месяца назад Попович указал не на Хэммон, а на другого своего помощника - знаменитого в прошлом центрового «Сан-Антонио» Тима Данкана.

- Спасибо игрокам, они отреагировали на решение Грегга оставить меня за главного очень позитивно, - продолжает Бэкки. -- Впрочем, им не привыкать слышать мой голос во время матчей и тренировок.

- Когда Бекки говорила, мы слушали очень внимательно, -- признался звездный защитник «Сперс» Демар Дерозан. - Она сама играла на высоком урвоне, и все, кто знает историю женского баскетбола, понимает, что она значит для нашей игры. Она - одна из нас.

- Думаю, у Бекки - большое будущее, -- добавляет Деджонте Мюррэй. - Не знаю, станет ли она в будущем главным тренером или нет, но она на правильном пути. Это хороший пример для всех женщин.

- Она много работает, а когда много работаешь, рано или поздно твой труд вознаграждается, - Король баскетбола Леброн Джеймс тоже не остался в стороне от исторического события. - Сегодня она получила шанс показать себя в игре, проявить свой талант. У нее все получилось отлично. Поздравляю и ее, и всю лигу с этим событием.

Можно поздравить с этим событием и всех российских болельщиков. Вряд ли Леброн знает, что Хэммон - заслуженный мастер спорта России, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду она заслужила за бронзовую медаль, выигранную с нашей сборной на Олимпийских играх в Пекине. Российское гражданство Бекки получила в феврале 2008 года, а на протяжении пяти сезонов в 2007-2013 годах русская американка играла в российских клубах ЦСКА, «Надежда» (Оренбург) и «Спарта энд К» (Видное).

источник: «Советский спорт»
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