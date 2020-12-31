Шаг в историю: экс-игрок сборной России во главе команды НБА

Минувшей ночью «Сан-Антонио Сперс» принимал действующих чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Кобе Брайантом и Энтони Дэвисом. За четыре минуты до конца второй четверти наставник хозяев Грегг Попович был удален с площадки за неподобающее поведение. Вместо него функции главного тренера стала выполнять Бекки Хэммон, которая с 2014 года работает ассистентом Поповича. Продолжалось это, правда, всего четыре минуты - до конца четверти - но событие несомненно вошло в историю.

Впервые командой НБА руководила женщина! Вполне голливудский сюжет. Для полного подобия произведениям Фабрики грез не хватило только хэппи-эгда (»Сан-Антонио» в итоге уступил 107:121), но если эта история все же заинтересует Голливуд, переписать концовку сценаристам большого труда не составит.

- Очевидно, это большое событие, - сказала Хэммон в интервью ESPN после матча. - Я отдала «Сан-Антонио» 13 лет: играла, а потом работала здесь с 2007 года. Я многое отдала команде, а команда многое вложила в меня, чтобы я стала лучше. В тот момент Поп (Грегг Попович. -- Прим. ред.) просто указал на меня и сказал: они (игроки) твои, вот и все. Это очень в его стиле.

Интересно, что в подобной ситуации полтора месяца назад Попович указал не на Хэммон, а на другого своего помощника - знаменитого в прошлом центрового «Сан-Антонио» Тима Данкана.

- Спасибо игрокам, они отреагировали на решение Грегга оставить меня за главного очень позитивно, - продолжает Бэкки. -- Впрочем, им не привыкать слышать мой голос во время матчей и тренировок.