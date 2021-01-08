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Победная серия ЦСКА осталась в 2020-м, они проиграли. Зато «Зениту» - хоть бы хны
08 января 08:01
автор: Лев Тигай

Победная серия ЦСКА осталась в 2020-м, они проиграли. Зато «Зениту» - хоть бы хны

Начался второй круг регулярного чемпионата Евролиги. ЦСКА после 12 побед подряд потерпел поражение в гостях от «Басконии». «Зенит» разгромил «Панатинаикос» в Афинах.

В последнее время новогодние каникулы часто досаждают ЦСКА. В январе после праздников он регулярно терпит неудачи - порой даже сериями. Вот и теперь первый матч в новом году обернулся для армейцев окончанием рекордной победной серии 12-0. Она осталась в прошлом, 2020-м.

Первым предвестником этого стал провал Николы Милутинова. Сербский центровой, признанный Евролигой MVP декабря и установивший в рождественском Милане невероятный рекорд – 16 подборов в нападении, в баскской Витории предстал бледной тенью себя самого. Милутинов вышел в стартовой пятерке, но вскоре был заменен и в итоге провел на площадке лишь 13 минут. 4 очка, 3 подбора – и полнейшая беспомощность против долговязого (221 см), но худосочного и корявого сенегальца Юссуфы Фалля.

MVP ноябрьской Евролиги и ее лучший снайпер Майк Джеймс поначалу тоже не блистал. Тренеру ЦСКА Димитрису Итудису после «-15» в конце первой четверти даже пришлось использовать российскую пятерку – с Антоновым, Боломбоем, Уховым и Хоменко. Которая свою миссию выполнила блестяще: уже к большому перерыву равновесие было восстановлено. В том числе – за счет невероятного попадания Джеймса: едва вернувшись на паркет, американец забил трехочковый из угла со своим фирменным степ-бэком в угол и… с двумя фолами. Да-да! Один - опекуну за контакт, другой - тренеру «Басконии» Душко Ивановичу за реакцию на случившееся. 45:46, Всего «-1».

Во второй половине пошли «качели», но захватить уверенное лидерство ЦСКА не позволил убийственный отрезок в конце третьего периода – 0:11 и 67:79. Хотя под конец шанс у армейцев все равно был. При счете 91:94 за восемь секунд до финальной сирены Янис Стрелниекс получил право на три штрафных и очень уверенно забил два, но третий бросок, увы, смазал. А потом Джеймс, забивавший в этот день даже с 9-10 метров, в решающий момент (93:95) выбрал атаку с двухочковой дистанции – и не попал. Все, это проиграно.

Тем удивительнее было наблюдать, как легко и уверенно в параллельно-афинском матче разбирался с соперником примерно того же класса «Зенит». Итоговое преимущество питерцев в восемь очков пусть вас не смущает - в третьей четверти они выигрывали у титулованного «Панатинаикоса» с разницей «+25»! Ничего сверхъестественного, звездно-джеймсо-милутиновского при этом не делая – просто за счет отлично выстроенной игры и командных взаимодействий.

Тренеру «Зенита» Хавьеру Паскуалю просто не требовалось искать «пятерку русских спасителей» - у него и так каждый готов спасать. Причем не бросками-фонарями, как Джеймс, а как надо. Борьбой с первых минут и на любом участке площадки. Плюс, конечно, разумное позиционное нападение – например, литовский центровой Артурас Гудайтис сегодня раз пять получал передачи от Кевина Пангоса справа от щита после одного и того же взаимодействия и забивал с фолом.

ЦСКА, несмотря на поражение в Витории, сохранил лидерство в регулярном чемпионате, а «Зенит» по-прежнему идет четвертым. И это не просто «зона плей-офф» - это все «зона Финала четырех». С гипотетическим преимуществом своей площадки в четвертьфинале.

Евролига. Регулярный чемпионат. 18-й тур

Баскония (Испания) – ЦСКА (Россия) - 95:93 (31:19, 15:26, 33:22, 16:26)
Баскония: Хенри (18+10 передач), Полонара (18), Гедрайтис (17), Ю.Фалль (16), Вильдоза (12).
ЦСКА: Джеймс (20+7 передач, трехочковые 4/8), Шенгелия (13+9 подборов+6 передач), Боломбой (13), Стрелниекс (13).

Панатинаикос (Греция) – Зенит (Россия) – 77:89 (16:26, 19:21, 19:29, 23:13)
Панатинаикос: Папапетру (14), Митоглу (13).
Зенит: Гудайтис (25), Пангос (18+10 передач), Холлинз (10), У.Томас (10).

Другие матчи: Барселона (Испания) - Валенсия (Испания) – 89:72, Альба (Германия) – Маккаби Т-А (Израиль) – 73:85, Црвена Звезда (Сербия) - Фенербахче (Турция) – 71:73.

Положение: ЦСКА – 14 побед-4 поражения, Реал (Испания) – 12-5, Зенит – 11-5, Барселона – 12-6, Бавария (Германия) – 11-6, Жальгирис (Литва) – 10-7, Милан (Италия) – 9-7, Валенсия – 10-8, Баскония – 9-9, Олимпиакос (Греция) – 8-8, Эфес (Турция) – 8-9, Маккаби, Фенербахче – 8-10, Альба – 7-11, Црвена Звезда – 6-12, Виллербанн (Франция) - 5-11, Панатинаикос – 5-12, Химки (Россия) – 2-15.

Ближайшие матчи российских клубов: 8 января – Жальгирис – Химки (21.00 мск), 12 января – Химки – Барселона (20.00), 13 января – ЦСКА – Жальгирис (20.00), Бавария – Зенит (22.30), 14 января – Эфес – Химки (20.30), 15 января – ЦСКА – Барселона (20.00), Зенит – Жальгирис (20.00).

источник: «Советский спорт»
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