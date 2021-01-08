Победная серия ЦСКА осталась в 2020-м, они проиграли. Зато «Зениту» - хоть бы хны

В последнее время новогодние каникулы часто досаждают ЦСКА. В январе после праздников он регулярно терпит неудачи - порой даже сериями. Вот и теперь первый матч в новом году обернулся для армейцев окончанием рекордной победной серии 12-0. Она осталась в прошлом, 2020-м.

Первым предвестником этого стал провал Николы Милутинова. Сербский центровой, признанный Евролигой MVP декабря и установивший в рождественском Милане невероятный рекорд – 16 подборов в нападении, в баскской Витории предстал бледной тенью себя самого. Милутинов вышел в стартовой пятерке, но вскоре был заменен и в итоге провел на площадке лишь 13 минут. 4 очка, 3 подбора – и полнейшая беспомощность против долговязого (221 см), но худосочного и корявого сенегальца Юссуфы Фалля.

MVP ноябрьской Евролиги и ее лучший снайпер Майк Джеймс поначалу тоже не блистал. Тренеру ЦСКА Димитрису Итудису после «-15» в конце первой четверти даже пришлось использовать российскую пятерку – с Антоновым, Боломбоем, Уховым и Хоменко. Которая свою миссию выполнила блестяще: уже к большому перерыву равновесие было восстановлено. В том числе – за счет невероятного попадания Джеймса: едва вернувшись на паркет, американец забил трехочковый из угла со своим фирменным степ-бэком в угол и… с двумя фолами. Да-да! Один - опекуну за контакт, другой - тренеру «Басконии» Душко Ивановичу за реакцию на случившееся. 45:46, Всего «-1».

Во второй половине пошли «качели», но захватить уверенное лидерство ЦСКА не позволил убийственный отрезок в конце третьего периода – 0:11 и 67:79. Хотя под конец шанс у армейцев все равно был. При счете 91:94 за восемь секунд до финальной сирены Янис Стрелниекс получил право на три штрафных и очень уверенно забил два, но третий бросок, увы, смазал. А потом Джеймс, забивавший в этот день даже с 9-10 метров, в решающий момент (93:95) выбрал атаку с двухочковой дистанции – и не попал. Все, это проиграно.

Тем удивительнее было наблюдать, как легко и уверенно в параллельно-афинском матче разбирался с соперником примерно того же класса «Зенит». Итоговое преимущество питерцев в восемь очков пусть вас не смущает - в третьей четверти они выигрывали у титулованного «Панатинаикоса» с разницей «+25»! Ничего сверхъестественного, звездно-джеймсо-милутиновского при этом не делая – просто за счет отлично выстроенной игры и командных взаимодействий.