Разминка перед «Барсой». ЦСКА одолел «Жальгирис» в Евролиге

А ведь в какой-то момент стало страшно! Подопечные Димитриса Итудиса уверенно разбирались с соперником вплоть до большого перерыва, нарастив в начале третьей четверти почти двукратный перевес – 52:34. Но погоня гостей, сумевших сократить отставание до одного-единственного точного дальнего броска (60:57) едва не затащила эту встречу в инфарктную концовку.
УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ ЦСКА
Мы приятно удивляемся успехам «Зенита» – после провального дебюта в Евролиге, питерский клуб сделал выводы, обновил почти весь состав, сменил главного тренера и вуаля – уверенно идет по сезону, не просто держась в зоне плей-офф, а занимая в таблице шикарное четвертое место!
Мы неприятно удивляемся провалу «Химок». Желто-синие до старта сезона входили в список главных фаворитов – собрали шикарный состав (к костяку прежних звезд в составе Шведа, Букера, Жеребко и прочих добавились Грег Монро, Джордан Мики и Эрик Макклолум). По факту же в силу разных причин стали пока что худшей командой турнира, «уверенно» держась на последнем, 18-м месте.
А ЦСКА не удивляет. ЦСКА в своем стиле – стабильно и надежно подтверждает статус одной из лучших команд континента. Тот факт, что армейцам по-прежнему предстоит защищать титул чемпионов Евролиги (добытый в Витории еще в мае 2019-го) на них, похоже, не давит. Не самое удачное начало регулярки (три поражения в первых пяти турах) давно забыто. Итудис внес коррективы, наладил командные взаимодействия. Крепкий и точечно усиленный состав работает, как часы. Итог – серия из 12 побед кряду. Которая сенсационно прервалась лишь на прошлой неделе, когда красно-синие в гостях не справились с «Басконией» (93:95).
Но это ведь всего одна осечка! Да и то, не осечка – так, недоразумение. Нельзя же побеждать всегда.
Правда, перед поединком с «Жальгирисом» это немного настораживало. Во-первых – предстояла встреча с принципиальным (еще с советских времен) оппонентом. Во-вторых – литовцы как раз на ходу: сами выдали серию из шести побед кряду. Не просто так Итудис отмечал: будет сложно.
– «Жальгирис» активно идет на кольцо, классно распоряжается мячом – в игре против «Химок» они едва не сделали 40 результативных передач! Соперник постоянно использует «аллей-упы», скидки после проходов и классно попадает издали. У них хороший, агрессивный баскетбол, – признался главный тренер армейцев.
Но он-то явно знал, что противопоставить гостям из Каунаса. И в этом можно убедиться уже в начале встречи.
РЫВОК В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ
Собственно, нынешний ЦСКА – в текущем составе и в текущих кондициях клуба – не та команда, которой стоит играть от соперника. Это сопернику приходится серьезно думать, как справиться с армейцами на обеих половинах площадки! Кого там обыгрывал «Жальгирис» в шести последних турах? Да не суть! Не красно-синих – уж точно.
Остальное неважно.
Главную ошибку выезда в Виторию – плохую защиту – Итудис поправил. В первую очередь – за счет действий Курбанова. При том, что Никита и в атаке хорош – особенно эффектными передачами. С его помощью ЦСКА совершает рывок 8:0 – именно так начинается встреча. И чем дальше, тем очевиднее превосходство хозяев паркета.
Правда, уверенный перевес в «плюс 15» (вплоть до большого перерыва) и даже «плюс 18» (в самом начале третьей четверти) не расставляет все точки над i. Как уже сказано в начале текста – литовцы сумели вернуться. Где-то за счет везения, где-то за счет досадных промахов армейцев. Подсуетились Уолкоп и Хейес, забил три трешки Григонис, отработал под щитами Ловернь – и вот уже 60:57. Одна точная трешка – и начинай с начала!
Но «Жальгирис» – король лишь третьих четвертей. В последних лучшие в Евролиге – как раз красно-синие. И Джеймс вместе с Хиллиардом при поддержке Николы Милутинова вновь наращивают преимущество ЦСКА. Напряженной концовки не будет – исход матча понятен задолго до финальной сирены.
И этот 15-й успех красно-синих упрочил лидерство команды в таблице регулярки. Осталось его подтвердить. В игре с «Барселоной» в ближайшую пятницу. «Барса» уже размялась в Подмосковье – уверенно справилась с «Химками». Она же – главный конкурент ЦСКА в борьбе за лидерство в чемпионате.
Нас ждет жаркий матч!