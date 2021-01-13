Разминка перед «Барсой». ЦСКА одолел «Жальгирис» в Евролиге

А ведь в какой-то момент стало страшно! Подопечные Димитриса Итудиса уверенно разбирались с соперником вплоть до большого перерыва, нарастив в начале третьей четверти почти двукратный перевес – 52:34. Но погоня гостей, сумевших сократить отставание до одного-единственного точного дальнего броска (60:57) едва не затащила эту встречу в инфарктную концовку.

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ ЦСКА

Мы приятно удивляемся успехам «Зенита» – после провального дебюта в Евролиге, питерский клуб сделал выводы, обновил почти весь состав, сменил главного тренера и вуаля – уверенно идет по сезону, не просто держась в зоне плей-офф, а занимая в таблице шикарное четвертое место!

Мы неприятно удивляемся провалу «Химок». Желто-синие до старта сезона входили в список главных фаворитов – собрали шикарный состав (к костяку прежних звезд в составе Шведа, Букера, Жеребко и прочих добавились Грег Монро, Джордан Мики и Эрик Макклолум). По факту же в силу разных причин стали пока что худшей командой турнира, «уверенно» держась на последнем, 18-м месте.

А ЦСКА не удивляет. ЦСКА в своем стиле – стабильно и надежно подтверждает статус одной из лучших команд континента. Тот факт, что армейцам по-прежнему предстоит защищать титул чемпионов Евролиги (добытый в Витории еще в мае 2019-го) на них, похоже, не давит. Не самое удачное начало регулярки (три поражения в первых пяти турах) давно забыто. Итудис внес коррективы, наладил командные взаимодействия. Крепкий и точечно усиленный состав работает, как часы. Итог – серия из 12 побед кряду. Которая сенсационно прервалась лишь на прошлой неделе, когда красно-синие в гостях не справились с «Басконией» (93:95).

Но это ведь всего одна осечка! Да и то, не осечка – так, недоразумение. Нельзя же побеждать всегда.