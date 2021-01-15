У ЦСКА - комплекс «Барсы»? Армейцы терпят самое крупное поражение в Евролиге-20/21

Вроде бы столько всего успело произойти с 1 октября, когда ЦСКА в стартовом матче Евролиги-20/21 набрал в Барселоне лишь 66 очков и был переигран по всем статьям. В конце 2020 года армейцы выдали серию из 12 побед, вытеснили «Барсу» с первого места в «регулярке», а в каталонском клубе случился скандал с Томасом Эртелем. Французский защитник, с которым в «Барсе» решили расстаться и вывели из состава, напросился на поездку в Стамбул на матч с «Эфесом» в качестве «туриста» - якобы для переговоров с «Фенербахче». Его взяли, но уже в Турции выяснилось, что Эртель навострил лыжи совсем в другую сторону: в лагерь заклятого врага «Барселоны» - мадридского «Реала». Обозлившись на хитреца, каталонцы отказали Эртелю в праве вернуться с командой домой и демонстративно купили ему билет на другой рейс, что вызвало бурю возмущений в баскетбольном мире – мол, как можно было бросить парня в чужой стране?

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ

Но вернемся к матчу с ЦСКА, который был важен не только с точки зрения «регулярки» (и те, и другие все равно будут в плей-офф), но и как репетиция других игр на других стадиях - например, в майском «Финале четырех». Сегодня встречались два главных фаворита Евролиги: самая забивающая команда (83,1 очка в среднем за матч) принимала самую непропускающую (73,0).

Еще одна дуэль – между лучшими игроками турнира по комплексному статистическому рейтингу и основными кандидатами на титул MVP сезона – не состоялась. Самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Никола Миротич на московское «свидание» с Майком Джеймсом не явился. Миротич пропускает уже четвертый тур кряду из-за каких-то личных обстоятельств. Кроме того, травмирован центровой «Барсы» Брэндон Дэвис, так что гости остались без основной пары высокорослых игроков.

У ЦСКА продолжают залечивать травмы Уилл Клайберн и Дэниэл Хэкетт, но повода вспоминать о них армейцы своим болельщикам поначалу не давали. Москвичи доминировали на подборе под обоими щитами, а Никита Курбанов здорово прихватил в защите греческого дирижера «Барсы» Ника Калатеса. Российская команда прочно захватила инициативу и постепенно начала уходить в отрыв. В середине второй четверти после «дуплета» из бросков сверху Джоэля Боломбоя и Семена Антонова преимущество ЦСКА достигло 11 очков – 35:24.

Кто бы мог подумать, что именно с этого момента ход матча начнет разворачиваться в противоположную сторону?