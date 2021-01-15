У ЦСКА - комплекс «Барсы»? Армейцы терпят самое крупное поражение в Евролиге-20/21

Вроде бы столько всего успело произойти с 1 октября, когда ЦСКА в стартовом матче Евролиги-20/21 набрал в Барселоне лишь 66 очков и был переигран по всем статьям. В конце 2020 года армейцы выдали серию из 12 побед, вытеснили «Барсу» с первого места в «регулярке», а в каталонском клубе случился скандал с Томасом Эртелем. Французский защитник, с которым в «Барсе» решили расстаться и вывели из состава, напросился на поездку в Стамбул на матч с «Эфесом» в качестве «туриста» - якобы для переговоров с «Фенербахче». Его взяли, но уже в Турции выяснилось, что Эртель навострил лыжи совсем в другую сторону: в лагерь заклятого врага «Барселоны» - мадридского «Реала». Обозлившись на хитреца, каталонцы отказали Эртелю в праве вернуться с командой домой и демонстративно купили ему билет на другой рейс, что вызвало бурю возмущений в баскетбольном мире – мол, как можно было бросить парня в чужой стране?
НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ
Но вернемся к матчу с ЦСКА, который был важен не только с точки зрения «регулярки» (и те, и другие все равно будут в плей-офф), но и как репетиция других игр на других стадиях - например, в майском «Финале четырех». Сегодня встречались два главных фаворита Евролиги: самая забивающая команда (83,1 очка в среднем за матч) принимала самую непропускающую (73,0).
Еще одна дуэль – между лучшими игроками турнира по комплексному статистическому рейтингу и основными кандидатами на титул MVP сезона – не состоялась. Самый высокооплачиваемый баскетболист Европы Никола Миротич на московское «свидание» с Майком Джеймсом не явился. Миротич пропускает уже четвертый тур кряду из-за каких-то личных обстоятельств. Кроме того, травмирован центровой «Барсы» Брэндон Дэвис, так что гости остались без основной пары высокорослых игроков.
У ЦСКА продолжают залечивать травмы Уилл Клайберн и Дэниэл Хэкетт, но повода вспоминать о них армейцы своим болельщикам поначалу не давали. Москвичи доминировали на подборе под обоими щитами, а Никита Курбанов здорово прихватил в защите греческого дирижера «Барсы» Ника Калатеса. Российская команда прочно захватила инициативу и постепенно начала уходить в отрыв. В середине второй четверти после «дуплета» из бросков сверху Джоэля Боломбоя и Семена Антонова преимущество ЦСКА достигло 11 очков – 35:24.
Кто бы мог подумать, что именно с этого момента ход матча начнет разворачиваться в противоположную сторону?
ТРАВМА ДЖЕЙМСА И ПРИВЕТ ОТ ХИГГИНСА
Концовку первой половины «Барса» выиграла со счетом 14:2 и ушла на большой перерыв, лидируя в счете. А в начале третьего периода очень невовремя захромал и сел на скамейку Джеймс – после болезненного столкновения «колено в колено» с латышом Роландсом Шмитсом. Минут через пять Джеймс, правда, вернулся, но привычной «взрывной» активности больше не демонстрировал – травма явно давала о себе знать.
В результате нападение ЦСКА полностью развалилось – каждый забитый мяч давался хозяевам с немалым трудом. Их могли бы выручить трехочковые, однако атаковать без помех оборона «Барселоны» не позволяла, а снайпера, способного попадать через руки, в этот вечер у ЦСКА не нашлось. Из 21 дальнего броска точными оказались лишь четыре - меньше 20 процентов.
Тем временем на нашей половине паркета хозяйничали Алекс Абринес и экс-любимец московских болельщиков Кори Хиггинс, еще два года назад игравший за ЦСКА. В конце третьей четверти «+11» было уже в активе у «Барселоны». А когда в середине последней 10-минутки «проснувшийся» Калатес влепил армейцам два трехочковых с одной и той же точки на вершине дуги, положение стало безнадежным – 75:62 в пользу гостей.
Именно эту «чертову» разницу чуть позже зафиксировала и финальная сирена. Так крупно в Евролиге-20/21 ЦСКА еще не проигрывал. И пусть команда Димитриса Итудиса по-прежнему идет в «регулярке» первой, разница с «Барселоной» теперь минимальная. А преимущество по личным встречам - окончательно на стороне каталонского клуба.
ЗАЩИТА «ЗЕНИТА» ПЕРЕМОЛОЛА ЛИТОВЦЕВ
В матче, проходившем параллельно в северной столице России, победителя тоже определила классная защита. Только там ее продемонстрировали не гости, а хозяева. «Зенит» и «Жальгирис» устроили вязкую, жесткую рубку, в которой никто не жалел никого. Первая половина игры получилась абсолютно равной, но во второй питерцы перемололи неуступчивого соперника, добились двузначного перевеса в счете и удержали «Жальгирис» на безопасной дистанции до финального свистка. Последние вопросы сняло дальнее попадание Кевина Пангоса, который до этого из шести 3-очковых не реализовал ни одного, - 71:61 за 2.17 до финального свистка.
Теперь уже «Зенит», а не «Барса» пропускает меньше всех в Евролиге – лишь 72,9 очка за матч. В турнирной таблице питерцы делят третье место с «Реалом».
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
ЦСКА (Россия) – Барселона (Испания) - 75:88 (25:20, 16:22, 15:22, 19:24)
ЦСКА: Джеймс (18), Милутинов (15), Хилльярд (10), Шенгелия (10).
Барселона: Хиггинс (25), Абринес (19, трехочковые 5/9), Калатес (13+7 передач).
Зенит (Россия) – Жальгирис (Литва) - 77:65 (17:14, 19:22, 20:13, 21:16)
Зенит: Гудайтис (15), Понитка (15), Бэрон (11), Пангос (6+7 передач).
Жальгирис: Вокап (12), Лекявичюс (11), Ловернь (11), Григонис (10).
Фенербахче (Турция) – Панатинаикос (Греция) - 100:74.
Положение: ЦСКА – 15 побед-5 поражений, Барселона – 14-6, Реал (Испания), Зенит – 12-6, Бавария (Германия), Милан (Италия) – 12-7, Олимпиакос (Греция) – 10-8, Эфес (Турция), Жальгирис – 11-9, Валенсия (Испания) – 10-9, Фенербахче – 10-10, Маккаби Т-А (Израиль), Баскония (Испания) – 9-11, Альба (Германия) – 7-13, Црвена Звезда (Сербия) – 6-12, Панатинаикос – 6-13, Виллербанн (Франция) – 5-13, Химки (Россия) – 2-18.
Ближайшие матчи российских клубов: 21 января – Зенит – Эфес (20.00 мск), Панатинаикос – Химки (22.00), 22 января – ЦСКА – Фенербахче (20.00).