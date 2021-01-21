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Владимир Гомельский: «Зенит» уже выше «Реала» - работа Паскуале заслуживает аплодисментов!
21 января 13:46
автор: Максим Михалко

Владимир Гомельский: «Зенит» уже выше «Реала» - работа Паскуале заслуживает аплодисментов!

Максимальные амбиции «Зенит» получил с рождения – в Петербурге это название обязывает.

Но молодому клубу свойственно стратегически оступаться – первая в истории баскетбольного «Зенита» смена главного тренера (в декабре 2018 года вместо Василия Карасева назначили Жоана Плазу) дала лишь локальный результат - уже следующей зимой Плазе пришлось дела сдавать.

Взяв в подмогу наработанный опыт и проанализировав ошибки, руководство петербургского «Зенита», похоже, попало в «десятку». Если в прошлом, дебютном для себя сезоне в Евролиге, «Зенит» был аутсайдером, то сейчас уже – третий, впереди «Реала» , «Маккаби», «Олимпиакоса», гигантов континентального баскетбола! В Единой Лиге ВТБ у сине-бело-голубых дела идут еще лучше. Эксперт Владимир Гомельский рассказал о секретах резкого взлета команды из родного города.

Что общего между «Зенитом» и «Барселоной»

- После победы в Таллине «Зенит» закрепился на первом месте в Единой Лиге ВТБ. Насколько велики шансы сине-бело-голубых впервые в своей шестилетней истории выиграть регулярный чемпионат?
- Шансы есть, но высокими я их пока назвать не могу. Посмотрим. «Зенит» одержал очень важную победу над «Униксом», но с ним еще встречаться в Казани. Играть в гостях еще с ЦСКА. Неизвестно, что будет в ответном матче с «Химками». И все же шансы занять первое место по итогам 24 туров у «Зенита» есть.

- Хавьер Паскуале работает в Петербурге почти год. Уже можно утверждать , что стиль «Зенита» полностью сформировался и это команда именно Паскуале?
- Давайте оттолкнемся от предыдущей работы Хавьера. Он и раньше тренировал команды, выступающие в Евролиге («Барселону» и «Панатинаикос»), и всегда они выделялись отлично поставленной защитой. Такая же сейчас защита и в «Зените». Отработанная, эшелонированная, с подстраховкой от четвертого и пятого номеров. По игре в защите «Зенит» сейчас – лучшая команда Евролиги, статистика это подтверждает. Поэтому – да, «Зенит» сформировался.

- Каково влияние селекционной работы в нынешних успехах?
- Тоже велико. Важная причина успехов «Зенита» - Александр Церковный, который провел прошлым летом очень хорошую селекционную работу. Видно, что она проведена в связке с главным тренером – Церковный с Паскуале общались и решали, где нужно усиление, на каких позициях нужны дорогостоящие игроки. Думаю, Хавьер получил почти всех, кого хотел. Пожелания тренера выполнили процентов на 80.

- Для баскетбола 80 процентов это много? В футболе мнение тренеров порой не значит ничего.
- Это очень высокий процент, по сравнению с НБА - высочайший. Там богатому клубу взять десять звезд не позволит потолок зарплат, а в Европе таких ограничений пока нет. Нет и драфта, нет серьезных ограничений по иностранцам. «Зенит» отлично этим воспользовался, мне понравилось. Примерно в промежутке от шестой до десятой игры в Евролиге я увидел, что команда очень хорошо укомплектована. И может себе позволить ротацию из десяти человек. Но надо сейчас думать и о позициях, требующих усиления.

- Это каких?
- Первого и пятого номеров. Получил травму Пойтресс и «Зенит» взял еще одного центрового – Тарика Блэка. На мой взгляд, это недостаточно квалифицированный по меркам Евролиги баскетболист. В столь дисциплинированную оборону «Зенита» Блэк быстро вписаться не сможет. Кроме того, когда он наконец дебютирует – одному Богу известно.

- А что с первым номером?
- Билли Барон, выходящий на этой позиции, - не разыгрывающий, это атакующий защитник. Вот канадец Кевин Пангос – хороший разыгрывающий, но не может же он каждый матч играть по 40 минут! Вопрос с первым номером требует решения. Для начала надо понять, сможет ли восстановиться Дима Хвостов. Если нет, эту позицию в межсезонье надо будет усиливать.

Дисциплина Паскуале

- Прекрасно идут дела у «Зенита» и в Евролиге. Насколько для вас эти успехи ожидаемы?
- Для меня – неожиданно. По соотношению побед и поражений «Зенит» опережает даже «Реал». Если такой темп сохранит, в четверке регулярный чемпионат и закончит. Получит преимущество своей площадки в плей-офф и хорошие шансы выйти в «Финал четырех». Очень бы хотелось, чтоб «Зенит» там оказался. Оптимизма добавляет и отношение генерального директора Евролиги. Жорди Бертомеу относится к «Зениту» с заметной симпатией, засуживать и отбирать у команды победы никто не посмеет.

- В чем эта симпатия проявляется в первую очередь?
- Что вы глупости спрашиваете? Обо всем говорит Wild card, который позволил «Зениту» стать участником Евролиги. У Бертомеу к Санкт-Петербургу особое отношение, это любимый город испанского функционера.

Побочный эффект тренерского доверия

- Вы комплиментарно отзывались о предыдущем главном тренере Жоане Плазе. Что у Паскуале получается лучше, чем у Плазы?
- В тренерской концепции Плазы доминирует нападение. У Паскуале наоборот. В среднем за матч «Зенит» забивает чуть меньше 77 очков, это скромнее многих. Но по балансу побед и поражений сине-бело-голубые третьи в Лиге – аплодисменты Хавьеру Паскуале! Прекрасная работа тренера, который наладил жесткую дисциплину. Без нее защищаться, как защищается «Зенит», невозможно. Обратите внимание на прогресс в игре в обороне российских игроков. Да, Денис Захаров и раньше хорошо защищался, но Антон Пушков – нет. Владислав Трушкин – нет. А сейчас они вышколены!

- Как раз о российских игроках. Насколько вас удовлетворяет их роль в игре «Зенита»?
- Единую оценку здесь дать невозможно – у всех роли разные. По игровому времени видно кому и насколько Паскуале доверяет. Возрастному американцу Томасу требуется передышка – его подменяет Андрей Зубков, который очень выкладывается. Нужна подмена и Гудайтису, вместо которого выходит Антон Пушков. И он, и Захаров, и Трушкин заметно прибавили под руководством этого тренера. Владик и раньше был игроком, который мог в любой ситуации выйти и забить с девяти метров. Это качество у него сохранилось, но добавил Трушкин и в других аспектах. Хотя периодически наши ребята ошибаются, принимают неправильные решения. Если проигрывают позицию у своего щита, сразу фолят. А перебирать командные фолы нельзя.

- Вы о самом опытном россиянине «Зенита» не сказали – Фридзоне.
- В игре Виталика бросается в глаза различие между его игрой в Единой Лиге ВТБ и Евролиге. Его сильные качества – умение заработать фол и забить трехочковый, но в Евролиге он пока играет намного слабее.

- Чем это объяснить?
- Психологией. От излишнего стремления оправдать доверие тренера, не подвести его.

источник: «Советский спорт»
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