Европа ломает голову над загадкой «Зенита». «Эфесу» она оказалась не по зубам

После того, как в начале этой недели была доиграна пара пропущенных матчей, от трудного вирусного начала этой «регулярки» осталось всего два «хвоста», причем оба они - питерские. Гасить последние долги «Зениту» предстоит 17 и 22 февраля – дома, против «Панатинаикоса» с «Миланом» соответственно. И судя по сегодняшней игре, ничего хорошего там гостей не ждет.

Это 1 октября, когда «Зенит» в стартовом туре увозил победу над «Эфесом» из Стамбула, такой результат воспринимался, как приятный сюрприз. Все-таки встречались первая и последняя команды по итогам предыдущего сезона, оставшегося недоигранным из-за эпидемии. А сейчас турки болтаются на границе зоны плей-офф, в то время как питерцы идут на высоченном третьем месте, пропускают меньше всех в турнире, и ждут к себе телевизионную группу Евролиги. Те хотят снимать специальный фильм, чтобы разобраться: что же это за павлин-мавлин такой - баскетбольный «Зенит»?

«+23» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

«Эфесу» эта загадка вновь оказалась не по зубам. Его начали громить с первых минут и на всех фронтах – 8:0, 20:8, 24:11… Уже в середине второй четверти после трехочкового Остина Холлинза разница превысила 20 очков. А когда под конец периода еще два дальних попадания добавил Андрей Зубков, матч впору было заканчивать досрочно – 47:24!

Помимо традиционно классной защиты у хозяев в первой половине здорово получалось и в нападении. Включая скоростные контратаки, которые в число основных козырей «Зенита» обычно не входят. Шутка ли: на протяжении большей части матча питерцы делали перехватов больше, чем потерь. Редчайший случай в баскетбольной статистике – и лучшее доказательство качественной игры наших на обеих половинах площадки. Особенно свирепствовал Холлинз, в промежутках между точными бросками прерывавший передачи «Эфеса» своими длиннющими руками.

После большого перерыва гости встрепенулись и рванули в погоню. У них разыгрался самый опасный снайпер – Шейн Ларкин, настрелявший во второй половине встречи 16 очков. Атака же «Зенита» явно забуксовала, и тренеру Хавьеру Паскуалю пришлось потратить два тайм-аута в третьей четверти, чтобы остановить этот обвал. Когда игра, наконец, выровнялась, от былого разгромного преимущества питерцев оставалось всего-то «+6».