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Европа ломает голову над загадкой «Зенита». «Эфесу» она оказалась не по зубам
21 января 22:44
автор: Лев Тигай

Европа ломает голову над загадкой «Зенита». «Эфесу» она оказалась не по зубам

21-й тур Евролиги открылся матчем в Санкт-Петербурге: «Зенит» одержал красивую победу над турецким «Эфесом» и закрепился на третьем месте в регулярном чемпионате.

После того, как в начале этой недели была доиграна пара пропущенных матчей, от трудного вирусного начала этой «регулярки» осталось всего два «хвоста», причем оба они - питерские. Гасить последние долги «Зениту» предстоит 17 и 22 февраля – дома, против «Панатинаикоса» с «Миланом» соответственно. И судя по сегодняшней игре, ничего хорошего там гостей не ждет.

Это 1 октября, когда «Зенит» в стартовом туре увозил победу над «Эфесом» из Стамбула, такой результат воспринимался, как приятный сюрприз. Все-таки встречались первая и последняя команды по итогам предыдущего сезона, оставшегося недоигранным из-за эпидемии. А сейчас турки болтаются на границе зоны плей-офф, в то время как питерцы идут на высоченном третьем месте, пропускают меньше всех в турнире, и ждут к себе телевизионную группу Евролиги. Те хотят снимать специальный фильм, чтобы разобраться: что же это за павлин-мавлин такой - баскетбольный «Зенит»?

«+23» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

«Эфесу» эта загадка вновь оказалась не по зубам. Его начали громить с первых минут и на всех фронтах – 8:0, 20:8, 24:11… Уже в середине второй четверти после трехочкового Остина Холлинза разница превысила 20 очков. А когда под конец периода еще два дальних попадания добавил Андрей Зубков, матч впору было заканчивать досрочно – 47:24!

Помимо традиционно классной защиты у хозяев в первой половине здорово получалось и в нападении. Включая скоростные контратаки, которые в число основных козырей «Зенита» обычно не входят. Шутка ли: на протяжении большей части матча питерцы делали перехватов больше, чем потерь. Редчайший случай в баскетбольной статистике – и лучшее доказательство качественной игры наших на обеих половинах площадки. Особенно свирепствовал Холлинз, в промежутках между точными бросками прерывавший передачи «Эфеса» своими длиннющими руками.

После большого перерыва гости встрепенулись и рванули в погоню. У них разыгрался самый опасный снайпер – Шейн Ларкин, настрелявший во второй половине встречи 16 очков. Атака же «Зенита» явно забуксовала, и тренеру Хавьеру Паскуалю пришлось потратить два тайм-аута в третьей четверти, чтобы остановить этот обвал. Когда игра, наконец, выровнялась, от былого разгромного преимущества питерцев оставалось всего-то «+6».

СОБИРАЕМСЯ К «БАРСЕ» И ЖДЕМ ЦЕНТРОВОГО С БОГАТЫМ ОПЫТОМ НБА

К счастью, «Зенит» пришел в себя и начало последнего периода провел совсем по-другому. Очень вовремя пришлись два подряд перехвата Холлинза, обернувшиеся быстрыми отрывами. Потом Били Бэрон броском «в лоб» метров с девяти прервал-таки серию дальних промахов российского клуба и чуть позже добавил три штрафных – 75:59 за 4.28 до конца. И хотя неутомимый Ларкин еще успел разок подтянуть «Эфес» на опасную дистанцию в пять очков, это была уже агония. Последние точки над i трехочковым «дуплетом» расставил Кевин Пангос.

Теперь «Зениту» на следующей неделе предстоит визит в Барселону – к единственной команде, отделяющей питерцев в турнирной таблице от соседства с лидером «регулярки» ЦСКА. «Барса» - соперник очень серьезный, но наша команда перед матчем может получить важное подкрепление – американского центрового Тарика Блэка (29 лет, рост 206 см), два последних сезона выступавшего за «Маккаби», а до того отыгравшего 220 матчей в клубах НБА «Хьюстон Рокитс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Блэк уже подписал контракт с «Зенитом», где он призван заменить травмированного Алекса Пойтресса, и вот-вот должен прибыть в Санкт-Петербург.

Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур

Зенит (Россия) – Эфес (Турция) - 85:78 (28:15, 25:16, 11:24, 21:23)

Зенит: У.Томас (14), Холлинз (13), Пангос (13), Зубков (12), Гудайтис (11+10 подборов), Понитка (10).

Эфес: Мицич (23), Ларкин (20), Синглтон (10), Данстон (10).

Положение: ЦСКА (Россия) – 15 побед-5 поражений, Барселона (Испания) – 14-6, Зенит – 13-6, Реал (Испания) – 13-7, Милан (Италия) – 12-7, Бавария (Германия) – 12-8, Жальгирис (Литва), Валенсия (Испания), Олимпиакос (Греция) – 11-9, Эфес – 11-10, Фенербахче (Турция) – 10-10, Маккаби Т-А (Израиль), Баскония (Испания) – 9-11, Црвена Звезда (Сербия), Альба (Германия) – 7-13, Панатинаикос (Греция) – 6-13, Виллербанн (Франция) – 6-14, Химки (Россия) – 2-18.

Ближайшие матчи российских клубов: 21 января – Панатинаикос – Химки (22.00 мск), 22 января - ЦСКА – Фенербахче (20.00).

источник: «Советский спорт»
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