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Год без Мамбы. Ровно год назад погиб Кобе Брайант
26 января 19:59
автор: Николай Мысин

Год без Мамбы. Ровно год назад погиб Кобе Брайант

26 января 2020 года крушение вертолета близ Калабасаса унесло жизнь легенды «Лейкерс» и еще восьми человек, включая жизнь его старшей дочери Джанны.

ЗВЕЗДА КОБЕ

Брайнт стал легендой не просто при жизни, но еще задолго до окончания карьеры. В истории НБА было не так уж много игроков, столь значительно повлиявших на развитие лиги. Кобе был и остается примером как безусловного таланта, так и выдающейся самоотдачи. Даже другие суперзвезды, с которыми он выходил на площадку (в одной команде, например, в сборной США, или же в составах разных клубов) не раз признавали: никто из них не отдавался тренировкам так, как Брайант. Он мог прийти на завтрак в 8 утра уже основательно пропотевшим после занятий в тренажерке. Мог потребовать ключи от зала и кидать мяч в кольцо даже после полуночи. Мог отправиться на пробежку после ужина или проехать веломарафон на 40 км, когда все остальные партнеры уже отправились спать. Кто-то считал его эго-маньяком. Кто-то – просто фанатиком. Но все признавали – именно это упорство, фанатичная преданность делу, и сделала из Брайанта того, кого мы знаем. Настоящую Черную Мамбу – легенду баскетбола и мирового спорта в целом.

Кобе провел в лиге 21 год – и все время выступал за «Лейкерс». Он пять раз выигрывал перстни. Дважды признавался MVP финала и еще один раз – самым ценными игроком регулярки. Он стал самым юным игроком в истории, вышедшим на паркет НБА (в возрасте слегка за 18 лет) и пятым, кто перешагнул отметку в 30 000 набранных очков. Он 18 раз выбирался на Матч всех звезд и 11 раз – в первую пятерку Лиги. Он дважды становился самым результативным игроком сезона и семь раз был в символической команде защиты. Кобе пахал на обеих половинах паркета, набирая по 25 очков за игру (средний показатель за карьеру!) и «выжигая» поляну на подступах к своей краске.

Да что писать – вы и так знаете, насколько крут был Брайант! Даже если не следите ни за баскетболом, ни за НБА.

Он закончил карьеру так мощно, как мог только сам – наколотив 60 очков в кольцо «Юты» в прощальном матче. Ему было 38 лет и, казалось, впереди Кобе ждет долгая, славная жизнь с большим количеством хороших дел. Ведь за что бы он ни брался – будь то бизнес-проект или создание собственного фильма – он всему отдавался на 200 процентов. С тем же фанатичным упорством и требовательностью к себе, как делал это в баскетбольной площадке. Неудивительно, что Кобе стал первым и единственным спортсменом в истории, удостоенным «Оскара»!

Но у судьбы были другие планы.

КРУШЕНИЕ В КАЛАБАСАСЕ

26 января 2020 года в 9:06 утра по местному времени вертолет Sikorsky S-76 поднялся в небо в аэропорту Оринжа (пригород Лос-Анджелеса). На борту было девять человек – пилот Ара Зобаян и восемь пассажиров. Они отправлялись в Камарильо, округ Вентура, чтобы посетить баскетбольный матч в Таузанд-Окс. Матч, которая проводила Спортивная Академия Мамбы – названная в честь Кобе.

Рейс стал последним в жизни каждого из этих девяти человек.

Места в салоне заняли сам Кобе, его старшая дочь Джанна, личная помощница Брайанта Кристина Маузер, подруга Джанны Кэри Алтобелли с родителями – Джоном и Алисой Алтобелли, еще одна ее подруга Пейтор Честер с мамой – Сарой Честер. Всем девочкам было по 13-14 лет и они вместе играли в баскетбольной команде. На матч которой, собственно, и отправились в то роковое утро.

В 9.45 утра вертолет врезался в склон горы в Калабасасе примерно в 50 км на северо-запад от центра Лос-Анджелеса. Пилот и пассажиры погибли.

Что стало причиной трагедии, выясняется до сих пор. В тот день утром в Лос-Анджелесе и окрестностях стоял густой туман, из-за чего были отменены многие рейсы, и даже полицейские вертолеты отказались от патрулирования. Тем не менее, прямого запрета на полеты в округе не было, так что Ара Зобаян получил разрешение подняться в воздух. Первое время после взлета он кружил в районе местного зоопарка, после чего отправился по маршруту. Диспетчеры предупредили пилота, что он движется слишком низко и не отслеживается радаром. В 9.40 утра «Сикорский» Брайанта резко набрал высоту (с 370 до 610 метров), двигаясь со скоростью примерно 300 км/ч. Но спустя еще пять минут случилось столкновение с горой. Очевидцы трагедии утверждали, что пилот пытался предотвратить катастрофу. Тем не менее, детально восстановить последние мгновения полета не удалось – вертолет не был оборудован черными ящиками. Запись переговоров в кабине экипажа также не велась.

Основными версиями все еще остаются плохие погодные условия, ошибка пилота и вероятный отказ техники. Скорее всего, случилась совокупность факторов. Но официальное расследование продолжается и до окончательных выводов еще далеко.

ДО И ПОСЛЕ

Тот день изменил мир на «до» и «после». Трагедия не оставила равнодушным никого. Тысячи поклонников Кобе несли цветы к мемориалу, организованному у арены «Лейкерс». Звезды всех уровней и во всех сферах деятельности – от спорта до шоу-бизнеса – выражали свои соболезнования. Поверить в случившееся было сложно, но и отрицать гибель легенды баскетбола стало бессмысленно – уже 28 января смерть Брайанта была подтверждена официально.

Сейчас, спустя год, все еще сложно осознать, что Кобе нет с нами. «Лейкерс» официально заявили, что не планируют особых мероприятий в память о Брайанте – мол, горечь утраты слишком велика, а рана до сих пор не затянулась, чтобы устраивать дополнительные церемонии. По слухам, об этом попросила семья Кобе – по тем же причинам. Но это не меняет того, что тысячи и миллионы людей сегодня обязательно почтут память Брайанта. Просто каждый по-своему.

Он был неординарной, неоднозначной личностью. И не был святым. Но он действительно был легендой. И даже за короткий срок жизни – ему был только 41 год – успел оставить яркий след в истории.

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