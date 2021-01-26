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Чуть не взяли «Баварию». «Химки» вновь уступили, но в упорной борьбе!
26 января 23:12
автор: Николай Мысин

Чуть не взяли «Баварию». «Химки» вновь уступили, но в упорной борьбе!

Подмосковные «Химки» были близки к тому, чтобы прервать серию поражений в Евролиге. Однако в напряженной концовке все же не справились с немецкой «Баварией» - 93:95.

Тем не менее, мы увидели – перспективы у команды есть.

СМЕНА ЗАДАЧ

Жаль, что потребовалось полностью потерять все шансы на выход в плей-офф, прежде чем в офисе клуба решили расстаться в главным виновником неудач – Римасом Куртинайтисом. При всем уважении к литовцу, с именем которого у «Химок» связано немало побед, в нынешнем сезоне он с работой не справился. Если весной 2020-го, уходя в локдаун из-за ковида, «Химки» лидировали в Лиге ВТБ и уверенно держались в топ-8 в Евролиге, то сейчас ситуация – катастрофичная. Серия из 11 поражений подряд, увенчанная рекордным разгромом от «Эфеса» (60:99 – так крупно в Европе химчане никогда не проигрывали) опустила желто-синих на самое дно таблицы, да и на внутренней арене они едва входили в зону плей-офф. Отставка Римаса читалась заранее, и все же случилась. Но в тот момент, когда сезон был потерян и шанс исправить ситуацию – по крайней мере, в Евролиге – исчез даже теоретический.

После увольнения Куртинайтиса команду возглавил Андрей Мальцев, но перемены в составе на этом не закончились. Были расторгнуты контракты с Грегом Монро и Йонасом Жеребко – оба по личным причинам не выступали уже давно (американец – с декабря, швед – с начала этого года), так что расставание сенсацией не стало. Пошли слухи о том, что может уехать и Девин Букер. Потеря лидеров и звезд клуба с одной стороны неприятна, с другой – предсказуема. Все они сидят на солидных зарплатах, а в нынешних условиях, когда у «Химок» нет цели бороться за «Финал четырех», платить ее большого смысла нет. Тем более, и сами игроки заметно потеряли мотивацию на фоне предыдущих поражений. Сейчас задача Мальцева – нарастить темп в Лиге ВТБ, чтобы удержаться в Евролиге на будущий год. А задача офиса – пересмотреть ростер и в случае чего готовиться к масштабной трансферной кампании летом. Предыдущий состав себя, похоже, изжил. Но есть возможность набрать новый – не менее громкий по именам, но куда более успешный в плане командной работы.

БИТВА НА СОВЕСТЬ

Все это, впрочем, не значит, что в оставшихся матчах «Химки» были готовы действовать спустя рукава. В конце концов, есть честь и гордость – как клуба, так и самих игроков. Да и прервать серию поражений очень хотелось – чтобы хоть что-то занести себе в актив.

Дебют Мальцева в Евролиге пришелся на выездной матч с «Панатинаикосом» и сложился не слишком удачно – афиняне взяли верх 94:78. Но теперь желто-синие уже сами принимали соперников. И сумели дать бой «Баварии»!

С которой у них и в куда лучшие периоды клубной истории были напряженные отношения. В том смысле, что из шести предыдущих встреч мюнхенцы выиграли… пять! И да, это совсем не футбольная «Бавария» - в Евролиге немецкий клуб лишь в этом сезоне выглядит мощно, раньше же всегда считался середнячком.

Расклад сил был понятен и подтвердился на первых минутах, в течение которых гости быстро повели 12:2. Но дальше случилось внезапное – «Химки» очнулись! И проявили характер. Больше других старался, разумеется, Швед – у Алексея вновь не полетело из-за дуги (в итоге за игру забил всего 3 трешки с 11 попыток), но недостаток точности дальних бросков он сполна компенсировал настырностью в сольных проходах, скидками на партнеров и бесперебойными штрафными, которых наколотил 15 штук, ни разу не промазав с линии! Гроссмейстерский дабл-дабл (32 очка + 11 передач) – неплохой итог битвы с «Баварией» от Шведа. Но старался он не один.

Мальцев активно подключал тех парней, которые еще недавно прочно сидели в запасе за спинами звездных легионеров либо получали очень мало времени. И оказалось, что эти ребята порой способны действовать не хуже того же Монро и Жеребко! Отлично выглядел Евгений Валиев, пополнивший состав химчан совсем недавно. Взбодрил партнеров сочным данком Вячеслав Зайцев. Удачно подключались ветераны клуба – Моня и Вяльцев. Ну и Бертанс с Макколумом (эти, правда, играли всегда) оказали посильную помощь.

Проиграв первую четверть, хозяева сумели вернуться – к большому перерыву счет был уже равным! А на исходе третьего отрезка «Химки» даже вырвались вперед – 75:73! Жаль, глубины состава, где-то – везения, а где-то и сыгранности все равно не хватило, чтобы дожать гостей. Но это поражение – однозначно из тех, за которые вовсе не стыдно.

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