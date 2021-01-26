Чуть не взяли «Баварию». «Химки» вновь уступили, но в упорной борьбе!

Тем не менее, мы увидели – перспективы у команды есть.

СМЕНА ЗАДАЧ

Жаль, что потребовалось полностью потерять все шансы на выход в плей-офф, прежде чем в офисе клуба решили расстаться в главным виновником неудач – Римасом Куртинайтисом. При всем уважении к литовцу, с именем которого у «Химок» связано немало побед, в нынешнем сезоне он с работой не справился. Если весной 2020-го, уходя в локдаун из-за ковида, «Химки» лидировали в Лиге ВТБ и уверенно держались в топ-8 в Евролиге, то сейчас ситуация – катастрофичная. Серия из 11 поражений подряд, увенчанная рекордным разгромом от «Эфеса» (60:99 – так крупно в Европе химчане никогда не проигрывали) опустила желто-синих на самое дно таблицы, да и на внутренней арене они едва входили в зону плей-офф. Отставка Римаса читалась заранее, и все же случилась. Но в тот момент, когда сезон был потерян и шанс исправить ситуацию – по крайней мере, в Евролиге – исчез даже теоретический.

После увольнения Куртинайтиса команду возглавил Андрей Мальцев, но перемены в составе на этом не закончились. Были расторгнуты контракты с Грегом Монро и Йонасом Жеребко – оба по личным причинам не выступали уже давно (американец – с декабря, швед – с начала этого года), так что расставание сенсацией не стало. Пошли слухи о том, что может уехать и Девин Букер. Потеря лидеров и звезд клуба с одной стороны неприятна, с другой – предсказуема. Все они сидят на солидных зарплатах, а в нынешних условиях, когда у «Химок» нет цели бороться за «Финал четырех», платить ее большого смысла нет. Тем более, и сами игроки заметно потеряли мотивацию на фоне предыдущих поражений. Сейчас задача Мальцева – нарастить темп в Лиге ВТБ, чтобы удержаться в Евролиге на будущий год. А задача офиса – пересмотреть ростер и в случае чего готовиться к масштабной трансферной кампании летом. Предыдущий состав себя, похоже, изжил. Но есть возможность набрать новый – не менее громкий по именам, но куда более успешный в плане командной работы.

БИТВА НА СОВЕСТЬ