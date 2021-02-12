Движение вверх. Как «Химки» изменились с новым главным тренером

«Советский спорт» - о поступательном движении команды под руководством Андрея Мальцева.

ПАДЕНИЕ В ПРОПАСТЬ

Перед началом сезона «Химки» считались одним из главных фаворитов Евролиги и одним из самых звездных клубов Европы (не говоря о России, где по списку громких имен с ними мог посоперничать разве лишь ЦСКА). Однако уже к Новому году стало понятно, что подмосковная команда угодила в кризис, Римас Куртинайтис не смог использовать и половины ее шикарного потенциала, борьба за место в плей-офф в главном клубном турнире Европы безнадежно проиграна, и даже в Лиге ВТБ перспективы – туманны. Ситуация усугубилась финансовым кризисом в виде задержек по зарплате – некритичными, но имевшими место быть (о чем признался и гендиректор «Химок» Павел Астахов). В результате чего на стыке десятилетий «химчан» покинули Йонас Жеребко и Грег Монро. Точка невозврата была пройдена 14 января, когда «Химки» в Стамбуле потерпели крупнейшее поражение в своей клубной истории, отстав от «Эфеса» на 39 очков – 60:99. Тут Куртинайтис был уволен. На пост главного тренера заступил Андрей Мальцев.

И вот пока все выглядит так, что этот шаг был не просто оправдан (ведь с Римасом в любом случае надо было прощаться). Но и принес заметные плоды. «Химки» серьезно изменились в течение месяца. И в их игре наметился прогресс.

ПУТЬ МАЛЬЦЕВА

Сам факт, что клуб Евролиги возглавил российский тренер – событие нетривиальное. Такого не случалось с тех пор, как Евгений Пашутин работал с УНИКСом в 2014-2017 годах! И более того – даже сейчас не только в Евролиге, но ведь и в Лиге ВТБ из всех наставников команд российское гражданство имеют только два тренера: все тот же Пашутин (уже в «Локо-Кубани») и, собственно, Мальцев.

С одной стороны – довольно обидно. С другой – до увольнения Куртинайтиса ситуация была еще хуже. «Химки» ее слегка поправили.

Сам Мальцев – человек заслуженный. И как игрок (собрал немало наград, выступая в питерском «Спартаке», в том числе – под руководством легендарного Владимира Кондрашина). И как тренер – именно он привел к победе в молодежном чемпионате Европы-2005 российскую сборную, в которой тогда выступали такие ребята, как Виталий Фридзон, Егор Вяльцев, Никита Курбанов, Дмитрий Соколов, Евгений Воронов, Евгений Колесников, Никита Шабалкин…. Ну, в общем, вы поняли – почти что золотое поколение «нулевых».

Собственно, с молодежными коллективами и связана почти все прежняя работа Мальцева. Не только в сборной, но и в ЦСКА, с которым он выиграл молодежную Евролигу-2006. Но вот на взрослом уровне он не работал вплоть до текущего сезона, когда пришел в «Химки» - к Куртинайтису, ассистентом. И волею судьбы уже спустя полгода не возглавил команду совсем.

У Мальцева неоднозначная ситуация. С одной стороны – он может работать без прессинга. По крайней мере в Евролиге клуб потерял все шансы на успех, так что побед тут особо не требуется. С другой – надо бороться за Лигу ВТБ. Хотя бы за место в финале – чтобы остаться все в той же в Евролиге. То есть, совсем расслабиться нельзя. И важно правильно расставить приоритеты.

Но судя по первому месяцу работы с командой, у Мальцева вполне получается.

НАМЕК НА ПРОГРЕСС

При том, что проблемы с составом еще остаются, сам новый главный тренер действительно сместил приоритеты и пытается внести коррективы в игру. В частности – чаще заигрывать баскетболистов из недавнего резерва, чаще привлекать ветеранов, вроде Мони и Вяльцева (но без перегибов), и перераспределяя нагрузку в сторону обороны: пожалуй, основной проблемы «Химок» при Куртинайтисе. Эффект не то, чтобы мгновенный, но все-таки есть: в Евролиге желто-синие на выезде едва не одолели «Баварию» (93:95), а в Лиге ВТБ добились двух побед – над «Пармой» и «Астаной». При этом уступив УНИКСу и «Локо-Кубани», но только в напряженных концовках (87:93 и 90:94, соответственно). Но и казанцы, и краснодарцы давно держатся в числе лидеров (УНИКС опережает даже ЦСКА, «Локо» идет сразу следом), а «Химки» при этом играют резервом. Простой понятный факт – против все той же «Астаны» сегодня в составе подмосковной команды было всего-то два легионера! Дайрис Бертанс, Эрик Макколум, Янис Тимма и Девин Букер сыграть не смогли из-за травм, так что в заявку попали лишь Джордан Мики и Стефан Йович. Все остальные – исключительно россияне.

И они справились!

Конечно, в первую очередь – благодаря Шведу (32 очка и 8 передач). Но и не без помощи всех остальных – от Воронова и Валиева до Карасева, Зайцева и Понкрашова. Показатели по набранным очкам (больше десятки выбил лишь Воронов) тут не принципиальны. Главное – Мальцев показал, что умеет задействовать своих резервистов и настраивать их на нужный лад. Даже в конце последней четверти, когда все решается одним-двумя удачными действиями («Астана» еще за 10 секунд до сирены уступала всего «минус 2»).

Конечно, это уже не поможет «химчанам» спасти европейский сезон. Но вот наметки того, за счет чего команда способна выправить положение в Единой лиге, присутствуют. Как ни крути, а все равно приятно, что к этому причастен русский тренер. И если Мальцев сможет сохранить «Химки» в Евролиге, то наверняка останется у них во главе.

В плане развития российского баскетбола это действительно будет круто.