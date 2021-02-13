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ЦСКА опять проиграл. Сейчас он просто слабее «Зенита»
13 февраля 16:39
автор: Николай Мысин

ЦСКА опять проиграл. Сейчас он просто слабее «Зенита»

В одном из главных матчей сезона Единой лиги ВТБ «Зенит» в Москве одержал победу над ЦСКА – 74:71. Питерский клуб упрочил свое лидерство в регулярном чемпионате.

НЕВЕЗУЧИЙ НОВЫЙ ГОД

В едва начавшемся 2021-м с армейцами приключилось столько всяких несчастий, что их с лихвой хватило бы на латиноамериканскую «мыльную оперу». А как все хорошо было перед новогодними праздниками: 12 побед подряд, уверенное лидерство в Евролиге – просто сказка…

Которой в январе пришел конец. Черная полоса началась с очередного фортеля Майка Джеймса: американский суперснайпер, в прошлом году уже доскандалившийся однажды до временного отстранения от матчей, снова поругался то ли с партнерами, то ли с тренером Димитрисом Итудисом, то ли «два в одном». Якобы Джеймса возмутило то, что его не отпустили в США на похороны любимого дедушки.

В наказание строптивца вновь отстранили на неопределенный срок. Судя по интернет-слухам, ЦСКА всерьез подумывал о расторжении контракта с Джеймсом, но тут армейцам прилетела «бомба» с другого боку: 29 января в игре с «Баварией» травмировал плечо и выбыл до кона сезона Никола Милутинов. Сейчас сербского центрового уже прооперировали - до лета он точно не появится на площадке.

Даже если Джеймса действительно хотели выгонять, после потери Милутинова это хотение стало неактуальным. Тут уж не до борьбы со скандалистами – не дать бы команде совсем развалиться. Тем более, что вскоре травмировалась еще одна армейская звезда – Торнике Шенгелия.

В общем, Джеймса оставили, он кое-как отбегал пару матчей и… все-таки уехал за океан. «По семейным обстоятельствам» - с его близкими произошло еще какое-то несчастье, которое на сей раз держится в секрете.

С такими жуткими потерями ЦСКА проиграл четырежды подряд (в том числе два раза во внутреннем чемпионате – польской «Зелене-Гуре» и эстонскому «Калеву»), чего с ним за семь с половиной лет «правления» Итудиса еще не случалось. И вышел на «Зенит», также переживающий не лучшие времена (три неудачи кряду в Евролиге плюс поражение в среду в Казани на последних секундах матча с УНИКСом), но все-таки не до такой степени. Да, у питерцев травмирован Алекс Пойтресс, однако он уже тренируется, и к команде вот-вот присоединится еще один центровой – ТарикБлэк.

«-16» ЗА ШЕСТЬ МИНУТ ДО КОНЦА – ЭТО СЛИШКОМ

Так что «Зенит» имел все основания рассчитывать на победу в Москве – и он ее добился. Отрываться в счете гости начали с первой же четверти и к большому перерыву вышли на отметку «+10». Подопечные Хавьера Паскуаля лучше защищались (Холлинз перехватывал, Гудайтис накрывал), лучше подбирали (особенно под чужим щитом) и куда организованней атаковали – во многом благодаря канадскому распасовщику Кевину Пангосу.

В начале второй половины матча Итудис напустил на Пангоса юного бульдога-персональщика Александра Хоменко, и это принесло краткосрочные плоды – рывок 7:0 и всего «-3». Но перевес «Зенита» по глубине состава был слишком велик: у них всякий раз находился новый герой, приводивший команду в чувство. То пять очков подряд вовремя наберет Уилл Томас, а то – Виталий Фридзон. К концу третьей четверти двузначная разница была восстановлена, а в четвертой ситуация стала практически безнадежной для ЦСКА – 52:68. За шесть с лишним минут не то, что отыграть – набрать 16 очков против такой защиты под силу далеко не всякой команде.

ЦСКА их, правда, набрал. И даже умудрился получить почти реальный шанс на спасение – 69:72 за 1.07 до конца после трехочкового Йоханнеса Фойтманна. Однако эти «минус три» так и остались для армейцев непреодолимой преградой. За 11,8 секунды до финального свистка при точно такой же разнице москвичи заставили соперника совершить потерю, но в ответ вместо внятной атаки Дэниэл Хэкетт чуть не потерял мяч сам, дав Маттеушу Понитке заработать спорный. И хотя очередь на владение принадлежала ЦСКА, времени у хозяев уже толком не было – только на безнадежный дальний «выстрел» Дэррана Хилльярда.

Таким образом «Зенит» почти обеспечил себе первое место в регулярном чемпионате и преимущество своей площадки во всех раундах плей-офф Единой лиги. Пусть питерцам еще предстоят семь матчей, включая ответный с ЦСКА, сейчас они опережают армейцев на целых три победы, а УНИКС – на две с положительным балансом личных встреч.

ЗАТЫКАТЬ ДЫРЫ В ЦСКА БУДУТ НИГЕРИЕЦ И ДАТЧАНИН

ЦСКА же ждет прибытия двух новичков, призванных хоть как-то заткнуть дыры в составе. С нигерийским центровым Майклом Эриком (32 года, рост 211 см) из турецкого ПТТ контракт уже подписан, переход из «Зелены-Гуры» датского защитника Габриэля Лундберга (26, 193) находится на заключительной стадии оформления. По неофициальным данным, эти два трансфера обойдутся армейцам в 550 тысяч долларов отступных.

Эрик – мощный центр-трудяга. Свой узкий фронт работ знает, но пороху не выдумает и с мячом в руках мало что умеет. Лундберг – персона поинтереснее. В польском клубе он набирал в среднем больше 20 очков и шел третьим в списке снайперов Лиги ВТБ, а в национальной сборной отличился в ноябре минувшего года, когда навалил 66 очков литовцам с чехами, принеся датчанам две сенсационных победы.

Плюс, даст бог, вернутся Джеймс из Штатов и Шенгелия из лазарета. Кстати, Уилл Клайберн, не игравший с декабря, сегодня уже вернулся, хотя на оборону «Зенита» большого впечатления не произвел: 18 минут, 8 очков, 2 подбора, броски с игры – 2 из 9.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

ЦСКА – Зенит - 71:74 (19:22, 10:17, 17:20, 25:15)

ЦСКА: Фойтманн (19), Хэкетт (14), Хилльярд (13).

Зенит: Пангос (17+6 передач), Холлинз (13), Гудайтис (10+9 подборов+4 блок-шота).

Положение: Зенит – 15 побед-2 поражения, УНИКС – 13-4, ЦСКА – 11-5, Локомотив-Кубань – 10-6, Нижний Новгород – 8-6, Зелена-Гура – 10-8, Химки – 7-7, Парма – 7-8, Автодор – 7-9, Енисей, Астана – 4-11, Астана – 3-12, Цмоки-Минск – 2-12.

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