«ЦСКА по-прежнему гранд». Интервью с форвардом «Зенита» Владиславом Трушкиным

- Воскресный матч воспринимали как шоу или подметили что-то полезное? - Получить приглашение туда приятно и почетно. Едешь на матч звезд за эмоциями и красотой, которой хочется порадовать болельщиков. В официальных матчах иногда ради результата приходится играть прагматично, в ущерб зрелищности. А матч звезд – наоборот дает возможность поиграть красочно, в удовольствие. В прошлое воскресенье счет получился фантастическим для баскетбола: 183-162.

- А одноклубники могут использовать матч всех звезд для обсуждения игровых ситуаций, которые пригодятся через пару дней? - Нет. Мы и так много времени проводим вместе. На тренировках, в поездках, в гостиницах. Времени прояснить какие-то вопросы и обсудить игровые моменты предостаточно. Поэтому когда приезжаем в сборную или матч всех звезд , клубные темы оставляем.

- Игроки используют Матч всех звезд для более тесного знакомства? - Праздничая и расслабленная атмосфера события способствует приятному общению. Это возможность познакомиться, в том числе с иностранными баскетболистами, с кем раньше пересекался только в официальных матчах. Но в таких случаях мы можем просто пообщаться, что-то поверхностно обсудить. До глубокого знакомства не доходит.

- В отличие от прошлого сезона, в матче всех звезд вы не участвовали. Это расстроило? - Я заранее понимал, что меня не вызовут. Сейчас в «Зените» играю не столь много, поэтому на приглашение не рассчитывал. Зато появился дополнительный выходной, который я провел в Казани с родными. При нашем плотном графике такая возможность бывает редко.

Нынешний сезон становится для 27-летнего форварда БК «Зенит» воплощением тезиса о важности командного игрока. По сравнению с прошлым сезоном Владислав Трушкин проводит на площадке в разы меньше времени, но за надежные и полезные действия получает комплименты от специалистов.

Когда неловко после победы

- В официальных матчах с вашим участием подобный счет встречался?

- Однажды , когда мне было лет 15-16, играли в ДЮБЛ с командой из Нальчика. Выиграли 231:4. Мне особенно запомнился трехочковый бросок в конце матча. Мало кому из баскетболистов удается набрать в матче двухсотое очко своей команды, а мне тогда это удалось. Бросок из-за дуги «закрыл» вторую сотню для нашей команды.

- Что ж за соперники против вас играли?

- Сейчас это неловко вспоминать. Соперникам редко даже от своего кольца отойти удавалось. Думаю, с нашей стороны это было неспортивно.

- А почему неспортивно? Ведь суть спорта – соревнование, в котором оба соперника должны стремиться к максимально убедительной победе.

- Никто не говорит, что играть следовало не в полную силу. Но тогда на такой счет нас мотивировала и возможность установить рекорд. В перерыве перед второй или третьей четвертью, точно уже не помню, мы выигрывали уже 70 очков. И тренер спросил: «Будем ли стремиться к рекорду»? Юношеский азарт восторжествовал, захотелось выиграть как можно крупнее. Но когда эмоции остыли, подумал, что так добивать соперника наверное неправильно. Возможно, я и ошибаюсь.

Все осталось по прежнему – ЦСКА гранд и настрой на него соответствующий

- Вернемся в сегодняшний день. Вы отметили, что играете в этом сезоне намного меньше, чем в прошлом. В чем сложность эпизодической роли? Нужен ли специальный настрой, когда проводишь на площадке несколько минут за матч?

- Такая роль сложна. Потому что эти несколько минут могут случиться в любой части матча, в любой ситуации. И в начале, когда надо помочь команде развить преимущество, и в середине, и в концовке, когда цена ошибки особенно высока. Теперь я гораздо лучше понимаю игроков, которые выходят на короткие отрезки. Времени на раскачку нет – надо с первой же секунды включаться по максимуму и приносить пользу команде. Роль специфическая, непривычная, поэтому – да, требуется и дополнительный самонастрой.

- Задать вопрос тренеру о количестве своего игрового времени – это возможно?

- «Зенит» побеждает, ребята играют хорошо – все выглядит справедливо. А пообщаться с тренером всегда можно. Это даже приветствуется, если игрок интересуется, в чем ему нужно прибавить. Поговорить об этом можно не только с главным тренером, но и помощниками.

- В прошлую субботу вы обыграли ЦСКА. Сейчас, уже в статусе лидера Единой Лиги ВТБ, матчи с армейцами воспринимаются по-другому, как с равным?

- В целом все осталось по-прежнему. ЦСКА – гранд российского и европейского баскетбола, с таким соперником всегда готовишься отдать максимум возможного. Независимо от занимаемого места с ЦСКА всегда настраиваешься сражаться за каждый сантиметр площадки с первой же секунды. Но в этом сезоне нам, возможно, психологически помогает и надежная игра в защите, хорошее взаимопонимание.

- В спорте часто говорят: «аппетит приходит во время еды». Лидерство в регулярном чемпионате пробудило разговоры в команде о твердом намерении закончить чемпионат первыми?

- В таком графике все мысли только о каждом следующем сопернике. Далеко никто не заглядывает.

Опыт первого сезона в элите

- Специалисты отмечают, что по игре в защите сине-бело-голубые среди лидеров в Евролиге. В чем вы прибавили по сравнению с прошлым сезоном?

- У каждого тренера своя философия, свои принципы и в атаке, и в обороне. В этом сезоне баскетбол «Зенита» изменился и это приносит результат. Если же говорить конкретно обо мне, то оценивать не возьмусь. Во-первых, у меня пока мало игрового времени, кроме того, оценивать лучше со стороны – тренерам и специалистам.

- Вы обыграли уже многих европейских грандов. Пришло понимание, что «Финал Четырех» для «Зенита» реален?

- В Евролиге мы тоже идем от матча к матчу. Еще только начало второго круга, мы даже участие в плей-офф пока себе не обеспечили.

- В чем главное отличие от «Зенита», который был дебютантом Евролиги?

- В опыте и подготовленности. В прошлом сезоне известие о нашем включении в Евролигу пришло в межсезонье, когда состав уже был почти сформирован под участие в Еврокубке. Перед этим сезоном команда комплектовалась уже целенаправленно для Евролиги. Сказывается и опыт первого сезона там. Играть по несколько матчей в неделю, с несколькими длинными выездами подряд, необходимость быстро восстанавливаться – все это нужно было пройти.

- Какая команда показалась самой сильной?

- В этом турнире сильны все команды. Нет ни одной, которая намного уступает другим. Но по игре и составу наверное чуть выделить можно «Барселону».

- Где атмосфера наиболее горячая и волнительная для гостей?

- В Турции и Греции. Слышал, что особенная атмосфера на домашних матчах «Црвены Звезды», но прочувствовать это пока, к сожалению, не получается. В прошлом сезоне мы в Белграде так и не сыграли – сезон остановили. А в этом матчи в Европе проходят при пустых трибунах. В прошлом сезоне особенно впечатлили атмосфера на матче с «Панатинаикосом» .

- Играть выездные матчи без зрителей проще, чем когда они рьяно поддерживают соперника?

- В целом, на мой взгляд, от пустых трибун теряют все. Официальные матчи, а обстановка в зале какая-то неспортивная. Тяжело в такой ситуации играть обеим командам. Но хозяевам наверное посложнее – они лишены привычной поддержки.

Когда семья на трибуне

- В начале разговора вы сказали, что выходные провели в Казани. Матчи в родном городе для вас еще особенные?

- Да. Как и просто приезд в Казань. Куда вырваться в нашем графике удается очень редко. Каждый приезд и возможность побыть с родными и увидеть знакомые места воспринимаю с большим удовольствием. Как и возможность сыграть перед родными, которые приходят меня поддержать.

- Сколько человек приходит в «Баскет-Холл» посмотреть именно на вас?

- В прошлом сезоне, когда мы домашний матч Евролиги с «Црвеной Звездой» играли в Казани, раздал 150 билетов! Появилась такая возможность. В других случаях зависит от квоты, которые выделяют игрокам. Но обычно в Казани отдаю от 10 до 15 билетов. Моя семья и близкие родственники приходят всегда.

- Болеют за вас и за «УНИКС» одновременно?

- За меня! И соответственно мою команду. Всегда. Независимо от названия турнира и значимости матча.