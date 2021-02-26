ЦСКА чуть не проиграл после «+25». От позора его спасли… Спанулис и Ламоника

По ходу игры армейцы вели с разницей в 25 очков, но чудом избежали поражения на последних секундах.

Небывалая двухнедельная пауза в календаре (матч с «Панатинаикосом» перенесли из-за вспышки коронавируса в афинском клубе, а во внутреннем чемпионате случился перерыв, связанный с играми российской сборной) вроде бы пришлась для ЦСКА как нельзя кстати. Залечил травму Торнике Шенгелия, вернулся из заокеанской отлучки по семейным обстоятельствам Майк Джеймс, а у двух баскетболистов, только что подписавших контракты с армейцами – дотского защитника Габриэля «Иффе» Лундберга (26 лет, рост 193 см) из польской «Зелена-Гуры» и нигерийского центрового Майкла Эрика (32, 210) из турецкого ПТТ, появилась возможность осмотреться на новом месте и изучить командные взаимодействия. Правда, подвернул голеностоп и остался в Москве Дэниэл Хэкетт, но общий баланс потерь и приобретений все равно был категорически положительным. Тем более, что в Пирей еще подъехал Никола Милутинов – из родной Сербии, где ему оперировали плечо.

ДЕБЮТ ЭРИКА И ЛУНДБЕРГА

На площадку Милутинов, естественно, не выходил. Для него этот сезон уже закончен - с чем, собственно, и связано появление в ЦСКА Эрика. Нигериец сегодня сыграл 12 минут, которые, как и ожидалось, были целиком посвящены черновой работе: 2 очка, 5 подборов (включая два в атаке, после которых состоялись оба его броска с минимального расстояния), 1 блок-шот, 1 потеря и 1 фол.

Лундберг тоже появился на паркете в конце первой четверти, но задержался там куда дольше – на 26 минут. Судя по всему, тренер армейцев Димитрис Итудис намерен использовать датского новичка в роли второго плеймейкера, хотя дирижерскими качествами тот в дебютном матче как раз не блеснул. Парень быстрый, с приличным дриблингом и всегда готов «пальнуть» по кольцу издали – вообще манерой игры «Иффе» сегодня сильно напоминал «старшего товарища» Джеймса.

В итоге Лундберг показал 50 процентов попаданий как с двух-, так и с трехочковой дистанции (2 из 4 и 3 из 6 соответственно), смазал оба штрафных, набрал 13 очков, сделал 4 подбора, 3 голевых передачи, 2 перехвата и не допустил ни одной потери. Коллекция вроде неплохая, но делать по ней далеко идущие выводы я бы не спешил. Дело в том, что большинство забитых мячей и прочих полезных действий датчанина пришлись на первую половину матча, которая в данном случае принципиально отличалась от второй.

КОНЦОВКА, ПОЛНАЯ АБСУРДА

Уж не знаю, по какой причине, но поначалу «Олимпиакос» не играл в баскетбол, а валял дурака. Так, словно 23 февраля он буйно отмечал праздник своих соперников – день российской армии. У них и броски летели куда попало, и вместо защиты был настоящий проходной двор, чем ЦСКА с удовольствием пользовался. Еще в первой четверти преимущество гостей в счете достигло 15 очков, а в начале третьей они без видимых усилий сделали его почти двукратным - 51:26 на 23-й минуте. Казалось, это нокаут, дальше можно не играть…

Проблема в том, что по ходу этого избиения ЦСКА постепенно заразился разгильдяйством от «Олимпиакоса». Армейцы тоже перешли на игру «малой кровью» - и когда греки вдруг начали просыпаться, то до московской команды это дошло не сразу и не до всей - некоторые так и остались в «анабиозе» до самой финальной сирены.

Хотя цифры, мелькавшие на табло, вроде должны были привести в чувство кого угодно - еще до последнего перерыва «+25» превратились в «+8». Особенно разошелся Шакил Маккисик, в одиночку обгонявший всю нашу пятерку с мячом в руках и раз за разом вколачивавший его в кольцо. Последний «гвоздь» этого «Мини-Шакила» за четыре минуты до конца игры впервые сделал разницу в счете минимальной, а чуть позже, за 2.51, случилось неизбежное: после дальнего попадания Саши Везенкова «Олимпиакос» повел – 69:68.

Дальше Джеймс, как это нередко с ним бывает, принялся играть сам с собой: попал с девяти метров, получил технический фол, заработал спорный под своим щитом… Никаким командным баскетболом все это не пахло и, по идее, должно было завершиться позорным поражением, но в последний момент ЦСКА спасла… судейская бригада во главе с Луиджи Ламоникой.

Сначала, за 12 секунд до сирены арбитры засчитали весьма спорное попадание с фолом Георгиоса Принтезиса (фол-то там был, но скорее в нападении), который на наше счастье промазал штрафной. А потом, когда Джеймс, не мудрствуя лукаво, решил вновь поставить все на сверхдальний бросок, Ламоника лично свистнул… в другую сторону. Дал нарушение против снайпера ЦСКА легендарному греческому «дедушке» Вассилису Спанулису, от которого армейцы столько натерпелись в прежние годы.

Будь зал в Пирее полон, итальянского судью линчевали бы прямо на паркете. Но трибуны пустовали, и Джеймс, с грехом пополам забросив два штрафных из трех, принес-таки победу гостям. Хотя еще оставалось 2,6, и за это время Принтезис успел пальнуть по корзине через руки Джоэля Боломбоя, но это был уже не вариант.

ПРОВАЛ «ЗЕНИТА»: «-29» В ПЕТЕРБУРГЕ

«Зенит» в домашнем матче с «Валенсией» неожиданно потерпел самое крупное поражение в сезоне: «-29»! Питерская команда слишком часто промахивалась из убойных позиций - как из-под кольца, так и с дальней дистанции (лишь 21,4% реализации трехочковых) - и совершенно провалила вторую половину игры. После важной, трудной и красивой победы, одержанной в понедельник над соседями по турнирной таблице - «Миланом» Этторе Мессины (это был перенесенный матч, который должен был состояться еще в октябре) «Зенит» выглядел явно выдохшимся. Теперь он выпал из четверки лидеров чемпионата, но вполне способен туда вернуться и все-таки получиться преимущество своей площадки в плей-офф - из девяти оставшихся игр питерцев в «регулярке» гостевыми будут только две. В том числе – с «Химками», сегодня потерпевшими в Италии уже 16-е поражение подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

26-й тур

Олимпиакос (Греция) – ЦСКА (Россия) - 74:75 (12:24, 14:20, 23:15, 25:16)

Олимпиакос: Маккисик (24+4 перехвата), Везенков (14).

ЦСКА: Джеймс (15+6 передач), Фойтманн (14), Лундберг (13), Боломбой (10).

Зенит (Россия) – Валенсия (Испания) - 62:91 (19:22, 22:22, 9:18, 12:29)

Зенит: Пойтресс (12), Бэрон (11).

Валенсия: Калинич (12+10 передач), Тоби (12), Д.Уильямс (10), Ван Россом (10).

Милан (Италия) – Химки (Россия) – 84:74 (29:26, 27:17, 14:13, 14:18)

Милан: Шилдс (17), Датоме (15, трехочковые 4/5), Родригес (13), Хайнс (12+10 подборов), Тарчевски (10), Дилэйни (8+7 передач).

Химки: Мики (23+11 подборов), Макколлум (15), Моня (12, трехочковые 4/4), Бертанс (11).

Другие матчи: Реал (Испания) – Жальгирис (Литва) - 70:58, Бавария (Германия) – Маккаби Т-А (Израиль) - 72:70.

Положение: Барселона (Испания) – 18 побед - 7 поражений, ЦСКА – 17-8, Милан – 17-9, Реал, Бавария – 16-10, Зенит, Фенербахче (Турция) – 15-10, Эфес (Турция) – 14-10, Жальгирис, Валенсия – 14-12, Баскония (Испания) – 12-13, Виллербанн (Франция) – 11-14, Олимпиакос – 11-15, Маккаби – 10-14, Панатинаикос (Греция) – 9-14, Альба (Германия) – 8-17, Црвена Звезда (Сербия) – 7-18, Химки – 2-23.

Ближайшие матчи российских клубов: 2 марта – Зенит – Альба (20.00 мск), Химки – Реал (20.00), Маккаби – ЦСКА (22.05), 4 марта – Зенит – Реал (20.00), Эфес – ЦСКА (20.30), 5 марта – Химки – Альба (20.00).