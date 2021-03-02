Прервали серию по-королевски! «Химки» обыграли «Реал»

Видимо, сказались мотивация и настрой. А может, просто на «Реал» химчане собираются по-особенному. Ведь в первом круге тоже сумели дать ему бой в той самой ситуации, когда половина состава выбыла из-за ковида или травм, и пришлось играть на выезде всемером, включая игроков молодежки! Тогда, правда, все равно уступили, но достойно – 85:94. А вот теперь сумели взять реванш.

Тем не менее, скепсис оказался напрасными. И желто-синие удивили нас так, как в нынешнем сезоне еще не удивляли!

В первый день очередной сдвоенной недели Евролиги должны были сыграть все три российских клуба. И если победу «Зенита» над «Эфесом» мы ждали, так же, как ждали успеха ЦСКА в борьбе с «Маккаби», то с «Химками» все было сложно. Команда проиграла 16 матчей на турнире подряд! Замыкает таблицу с показателем 2-23. Расторгла контракты с тремя игроками основы – к ушедшим ранее Жеребко и Монро добавился латыш Дайрис Бертанс. Причем, о расставании с последним желто-синие объявили в день матча! А Девин Букер, Янис Тимма и Стефан Йович снова пребывают вне заявки. И вот с таким бэкграундом «химчанам» предстояло бороться с «Реалом», замыкающим топ-4. Пусть и прибывшим на «Арену Мытищи» без Фернандеса, Рэндольфа и Льюлля, плюс потерявшего из-за травмы и Томпкинса. «Химки» в их нынешнем виде и в Лиге ВТБ выступают с трудом – на днях уступили «Зелене Гуре». Сложно было рассчитывать, что им удастся справиться с мадридцами.

Это должно было когда-то закончиться, но кто бы думал, что именно так? В игре против «Реала» (пусть и на домашнем паркете)? Против одного из главных фаворитов? Да еще с ополовиненным составом?

И неважно, что помимо перечисленных выше проблем, хозяева паркета не стали задействовать Понкрашова и Шарапова, а Егор Вяльцев отыграл всего три минуты – из-за ушиба надкостницы он рано сел на скамейку и после большого перерыва на паркет не выходил. Фактически, желто-синие сражались ввосьмером. И победили!

То, что «Химки» в огне, становится ясно уже в первой четверти. «Реал» в начале уповал на Тавареша, но усилий центрового было явно недостаточно, чтобы обеспечить гостям преимущество в счете. По крайней мере – что-либо значительное. Хозяева же, раскачавшись, стали радовать своих фанатов трешками Карасева, «парашютами» в исполнении Шведа и Мики, взрывными атаками Макколума. На втором отрезке матча все это вылилось в то, что подопечные Андрея Мальцева сумели убежать в отрыв – 33:24! Хотя, конечно, никто и не думал, что на этом все кончится.

Вся дальнейшая встреча превратилась уже в кошки-мышки. Причем в роли мышки оказался «Реал». Мадридцы то отыгрывались, то снова пропускали удачные отрезки «химчан». Но все надежды гостей переломить игру в свою пользу рушило супер-трио хозяев в виде Шведа, Мики и Макколума. В итоге эта троица набрала в сумме 63 очка – из 78 всех командных! И именно они решили исход матча, когда за 17 секунд до финальной сирены Алексей вывел «Химки» вперед с преимуществом «плюс 1», а все последующее время сотоварищи отзащищался на высочайшем уровне.

Как ни крути, а это – сенсация! Но желто-синие ее заслужили.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ МАЛЬЦЕВА

Сама победа над «Реалом» стала первой для Мальцева в Евролиге (в Единой лиге ВТБ он успехов уже добивался). Что не может не радовать – российские тренеры на этом уровне отмечаются редко. Причем, что интересно, сам наставник химчан не стал петь подопечным дифирамбы.

- Думаю, если бы мы сыграли более дисциплинированно, то могли бы выиграть чуть-чуть больше, - отметил Мальцев. – Ребята собрались и практически выполнили мою установку. Но не целиком. Процентов на 70. Так что еще есть где прибавлять.

Но, конечно, без похвалы не обошелся.

- Мы сделали 22 передачи и 18 перехватов – это больше, чем у соперников. И говорит о том, что мы с самоотдачей играли как в нападении, так и в защите. Конечно, всегда хочется большего – особенно в реализации дальних бросков. Но я доволен и победой и дорогой, который мы к ней пришли. Значит, работа была не напрасной, она приносит результат. И я надеюсь – дальше будет только лучше, - добавил Мальцев.

Был ли успех случайным и смогут ли «Химки» начать новую серию – уже из побед – узнаем, кстати, скоро. Подтверждать достигнутый прогресс надо уже в пятницу. Тоже на «Арене Мытищи». Теперь – в матче с «Альбой».