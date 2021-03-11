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Российское дерби за три шага до Евролиги. УНИКС и «Локо» встретятся в плей-офф КЕ
11 марта 15:36
автор: Лев Тигай

Российское дерби за три шага до Евролиги. УНИКС и «Локо» встретятся в плей-офф КЕ

В Кубке Европы завершились матчив группах Топ-16 и определилась сетка плей-офф. Два наших клуба - казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань» - в 1/4 сыграют друг с другом.

Шанс, что турнирные пути российских команд не пересекутся в первом же раунде игр на вылет, сохранялся почти до самого конца заключительного тура. «Локомотив», в конце прошлого года потерявший из-за тяжелой травмы основного центрового Алана Уильямса и начавший Топ-16 с двух поражений, не только сумел «на флажке» пробиться в плей-офф, но при удачном стечении результатов минувшей ночи мог финишировать в своей группе первым.

ЛИТОВСКОЕ ШОУ В КРАСНОДАРЕ

Свою часть вчерашней работы краснодарцы сделали хорошо. Чтобы гарантировать себе путевку в четвертьфинал им требовалась домашняя победа над итальянским «Тренто» с разницей «+12», и этой отметки «Локо» достиг уже в середине второй четверти. Досрочного разгрома, правда, не получилось, все оставшееся время разница колебалась от 9 до 19 очков, но итоговые 14 хозяев вполне устроили. Основной вклад в этот успех внесли баскетболисты сборной Литвы – разыгрывающий Мантас Калниетис и форвард Миндаугас Кузьминскас. Плюс неплохо проявили себя два американца, пришедших в «Локо» в конце января, - Дрю Гордон и Найджел Уильямс-Госс. Первого взяли на замену Уильямсу, второй восполнил потерю Джордана Кроуфорда – этот защитник-снайпер с солидным опытом НБА был отчислен три недели назад после того, как самовольно покинул расположение команды.

Разобравшись с «Тренто», краснодарцы стали ждать вестей из Белграда, где «Партизан» принимал «Леваллуа». Победа сербского клуба выводила «Локо» на первое место в группе и позволяла избежать скорой встречи с УНИКСом. Однако в напряженной концовке удача сопутствовала французам, и российское дерби в 1/4 стало неизбежным.

ЗАПОЗДАЛАЯ ПОГОНЯ НА КАНАРАХ

Казанцы свою группу выиграли досрочно, но заключительный матч и для них имел существенное значение. От него зависел «посев» УНИКСа в плей-офф – то есть, преимущество своей площадки в кубковых сериях не только против «Локо», но и в дальнейших раундах. Ведь главная цель всех участников Кубка Европы – путевка в Евролигу, прилагающаяся к этому трофею.

Солидной разностью очков, играющей важную роль при «посеве» победителей разных групп, УНИКС запасся еще в двух предыдущих турах, выиграв их дома с суммарным перевесом «+48». Посему вчера на Канарских островах казанцев устраивала победа с любым счетом, но из этой затеи, увы, ничего не вышло. Итоговый небольшой разрыв – не более, чем иллюзия, в третьей четверти преимущество испанской «Гран Канарии» достигало 28 очков.

ПУТЬ В ФИНАЛ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ТЕОДОСИЧА И БЕЛИНЕЛЛИ

Теперь, вне зависимости от того, какой из российских клубов пробьется в полуфинал, его там ждет встреча с главным фаворитом турнира, не потерпевшим в 16 матчах ни одного поражения, – «Виртусом». И преимущество своей площадки в серии до двух побед будет на стороне итальянцев, «посеянных» в плей-офф под №1.

В Болонье активно пытаются возрождать былой суперклуб, на стыке 20-го и 21-го веков дважды выигрывавший Евролигу, – под названием «Киндер», с целой плеядой звезд, включая молодого Ману Жинобили, и под руководством Этторе Мессины. Сейчас «Виртус» тренирует Саша Джорджевич, его атаками дирижируют плеймейкеры сборной Сербии Милош Теодосич и Стефан Маркович, отлично знакомые нашим болельщикам по выступлениям в российской лиге, а с января состав команды пополнился еще одной знаменитостью - Марко Белинелли. После 13 полновесных сезонов в НБА (в том числе – в чемпионском «Сан-Антонио»-2013/14, где он был железным игроком «основы», набирая по десять очков за игру) едва ли не лучший снайпер в истории итальянского баскетбола вернулся на родину иподписал в Болонье трехлетний контракт. Ничего хорошего соперникам «Виртуса» это не сулит: пусть Белинелли уже 34, в шести матчах на новом месте точность его трехочковых составила угрожающие 50 процентов.

Кубок Европы

Топ-16. 6-й тур

Группа F

Локомотив-Кубань (Россия) – Тренто (Италия) – 100:86 (27:20, 27:18, 22:28, 24:20)

Локомотив-Кубань: Кузьминскас (26+9 подборов), Калниетис (21+10 передач+3 перехвата), Уильямс-Госс (13), Д.Гордон (12+8 подборов+5 передач), Каммингс (11).

Тренто: Дж.Уильямс (27+10 подборов), Сандерс (22, трехочковые 5/6), Г.Браун (12+10 передач), Мэй (10).

Партизан (Сербия) – Леваллуа (Франция) – 70:75

Итоговое положение:Леваллуа – 4 победы – 2 поражения, Локомотив-Кубань, Тренто – 3-3, Партизан – 2-4

Группа Н

Гран Канария (Испания) – УНИКС (Россия) – 96:90 (31:17, 26:23, 21:18, 18:32)

Гран Канария: Слотер (24, трехочковые 4/9), Шурна (14), Костелло, Бальцеровски (11), Бейран (11).

УНИКС: Дж.Смит (32), Морган (20+10 подборов), Дж.Браун (10).

Андорра (Испания) – Морнар (Черногория) – 89:61

Итоговое положение: УНИКС – 5-1, Гран Канария, Андорра – 3-3, Морнар – 1-5

Группа G

Виртус Б (Италия) –Бург (Франция) – 83:62, Будучность (Черногория) – Олимпия (Словения) – 79:66

Итоговое положение:Виртус Б – 6-0, Будучность, Олимпия – 3-3, Бург – 0-6

Группа Е

Уникаха (Испания) – Монако (Франция) – 89:98, Нантерр (Франция) – Ховентут (Испания) – 88:95

Итоговое положение: Монако – 5-1, Ховентут – 4-2, Нантерр – 2-4, Уникаха – 1-5

1/4 финала

УНИКС (2) – Локомотив-Кубань (6)

Виртус Б (1) – Ховентут (5)

Монако (3) – Будучность (7)

Леваллуа (4) – Гран Канария (8)

В скобках - номер «посева», зависящий от результатов команд в Топ-16. Во всех сериях всех раундов плей-офф (до трех побед по схеме «1-1-1») преимущество своей площадки имеют клубы с более высоким номером «посева». Сроки проведения плей-офф: 1/4 финала – с 23 по 31 марта, 1/2 – с 6 по 14 апреля, финал – с 27 апреля по 5 мая. В полуфинале победитель серии УНИКС – «Локомотив» встретится с победителем серии «Виртус» - «Ховентут». Обладатель Кубка Европы-2020/21 сыграет в Евролиге-2021/22.

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