Хайнса в Москве любят, но давать ему 20 очков форы – это перебор

Хорошая штука – гостеприимство, однако и в нем меру надо знать. Вряд ли Хайнс подозревал, что вслед за овациями и сувенирами ЦСКА в первой же четверти подарит его команде аж 20 очков форы! Стартовый период стал как бы продолжением предыдущего тура, в котором армейцы были разгромлены «Эфесом» в Стамбуле с разницей «-30».

К ответному свиданию два клуба предельно сблизились в турнирной таблице, где занимали второе и третье места. То есть, матч относился к разряду тех, что в футболе принято называть 6-очковыми. Победитель не только вырывался вперед за пять туров до конца «регулярки», но и получал гарантированное преимущество над соперником по личным встречам. Вне зависимости от счета – ведь овертайм, выигранный ЦСКА в Италии, по регламенту Евролиги приравнивается к победе с разницей «плюс ноль».

30 декабря, когда эти команды встречались в первом круге, ЦСКА уверенно лидировал в Евролиге, и миланская победа, одержанная в овертайме, стала для армейцев 12-й подряд. Однако в новом году дела у москвичей пошли резко хуже: с тех пор они выиграли лишь четыре раза, в то время как итальянцы – 10 из 12.

Сам Хайнс принял в сегодняшнем избиении ЦСКА самое деятельное участие. Он начал игру в стартовой пятерке, что вообще-то бывает довольно редко, провел на площадке 32 минуты - больше, чем кто-либо другой из баскетболистов «Милана», - и успевал все и везде. Подбирал, накрывал, пасовал, даже неоднократно переводил мяч через центральную линию, как заправский плеймейкер.

Команда Мессины имела подавляющее преимущество в организации игры. «Милан» старался разыгрывать мяч до верного и регулярно (даже слишком) доводил атаки до свободных бросков, которых у ЦСКА, напротив, практически не было. И хуже всего то, что армейцы к ним не очень-то и стремились! Как уже не раз бывало, они упрямо уповали на индивидуальные действия – и, естественно, были вновь наказаны за несоблюдение (или непонимание?) базовых законов баскетбола. Разве что Шенгелия пытался как-то связать партнеров воедино и вдохнуть в них командный дух, но его усилий было явно недостаточно.

ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ

Майк Джеймс? Энтузиазма против своей бывшей команды у него было хоть отбавляй, но в нападении толку от этого было мало. Опять парень сыграл в стиле «всадника без головы»: куча тяжеленных бросков, включая сверхдальние, девять промахов из-за 3-очковой дуги и никакого желания дирижировать пятеркой. Сыграл сам с собой неизвестно во что. Соотношение процентов попаданий с игры получилось весьма красноречивым: «Милан» - больше 50, ЦСКА – меньше 40. О чем говорить, если за провальную первую четверть хозяева сделали лишь одну голевую передачу?

Остальные 30 минут ЦСКА натужно пытался выбраться из тупика, в который сам себя загнал. Например, уже во второй четверти благодаря Шенгелии отставание сократилось до «-5». Потом те же пять очков были в третьем периоде, были и шесть в четвертом– когда Джеймс, до которого что-то все-таки начало доходить, вдруг отдал пару пасов в углы площадки. К сожалению, это все равно были лишь эпизоды, не менявшие общей картины «кто в лес кто по дрова». Последних надежд на спасение «дуплетом» из пары трехочковых ЦСКА лишил Кевин Пантер – 73:82 за 2.03 до финального свистка.

В турнирной таблице армейцы поменялись местами с «Миланом». Теперь они идут третьими и уже в пятницу могут выпасть из первой четверки, присутствие в которой дает преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии плей-офф. «Финалов четырех» без ЦСКА Евролига не знала с 2011 года, но с такой игрой, как сейчас, обрыв этой серии меня совершенно не удивит.

Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур

ЦСКА (Россия) - Милан (Италия) - 76:84 (10:30, 24:17, 21:23, 21:14)

ЦСКА:Джеймс (21), Шенгелия (20+10 подборов+4 перехвата), Клайберн (10).

Милан:Пантер (32, трехочковые 5/9), Шилдс (14), Лидэй (12), Хайнс (7+6 подбров+5 передач+3 блок-шота).

Положение: Барселона (Испания) – 20 побед – 8 поражений, Милан – 19-10, ЦСКА, Бавария (Германия) – 18-10, Эфес (Турция) – 17-10, Реал (Испания), Фенербахче (Турция) – 17-11, Зенит (Россия) – 16-11, Жальгирис (Литва) – 15-13, Баскония (Испания), Валенсия (Испания) – 14-14, Виллербанн (Франция), Олимпиакос (Греция) – 12-16, МаккабиТ-А (Израиль) – 11-15, Альба (Германия) – 10-18, Панатинаикос (Греция) – 9-17, Црвена Звезда (Сербия) – 7-21, Химки (Россия) – 3-24.

Ближайшие матчи российских клубов: 11 марта – Црвена Звезда – Химки (22.45 мск), 12 марта – Олимпиакос – Зенит (22.00), 18 марта – Зенит – Баскония (20.00), Реал – ЦСКА (23.00), 19 марта – Химки – Валенсия (20.00).