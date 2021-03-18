Winline добавит больше красок матчам ЦСКА!

Тысячи зрителей на трибунах, эффектные шоу, завораживающие выступления девушек из группы поддержки и, конечно, баскетбол высочайшего уровня – вот стандартный набор матчей ЦСКА в Евролиге. Флагман российского баскетбола, сильнейший клуб страны и один из лучших клубов в истории Европы давно радует не только победами. Каждая домашняя игра армейцев – настоящий праздник для болельщиков. И теперь он станет еще ярче – с помощью букмекерской компании Winline. Причем в самом буквальном смысле слова.

Давний партнер действующих чемпионов Евролиги приобрел новые LED-борты для домашних матчей красно-синих. Так что теперь болельщики смогут наслаждаться еще более красочным зрелищем как на арене ЦСКА, так и при просмотре игр по телевидению. Более того, уже в ближайшей такой встрече в рамках европейского турнира – 25 марта против белградской «Црвены Звезды» - каждый может сам попасть на медиа-экран. Надо только поделиться ставкой в соцсетях с помощью приложения Winline и поставить хэштег #winlinecska. После чего не удивляйтесь, если ваше фото появится на красочных бордах вокруг паркета в ДС «Мегаспорт».

Собственно, сама арена на Ходынке уже давно стала для ЦСКА родной. И полюбилась не только баскетболистам команды или фанатам армейцев. «Мегаспорт» считается одним из лучших стадионов Евролиги – главного турнира Европы. Даже домашние арены «Барселоны», «Реала», «Баварии» не выглядят так современно и эффектно. Но ведь логично, чтобы площадка, на которой выступает ЦСКА, соответствовала высокому статусу хозяев паркета и запоминалась своей атмосферой! А новые LED-борты — один из инструментов, призванных расширить возможности для баскетбольных шоу армейцев и сделать их еще более впечатляющими.

- Мы благодарны нашим друзьям из компании Winline за столь ответственный подход к партнерству с нашим клубом. Всегда приятнее двигаться к новым вершинам вместе теми, кто разделяет с тобой общие ценности и любовь к игре, – отметил президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

- Бренд Winline ценит эмоции и азарт, которые способна дарить болельщикам игра в исполнении лучших команд. Поэтому для нас это большое удовольствие - порадовать наших партнеров из ЦСКА и преданных болельщиков красно-синих, добавив красок домашним матчам москвичей, – заявили в компании Winline.