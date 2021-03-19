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ЦСКА похоронил «Реал» в Мадриде градом трехочковых бросков
19 марта 01:45
автор: Лев Тигай

ЦСКА похоронил «Реал» в Мадриде градом трехочковых бросков

В чемпионате Евролиги московские армейцы обыграли «Реал» в Испании – 96:89. «Зенит» дома на последних минутах растерял 14 очков преимущества и уступил «Басконии» – 75:79.

Вроде бы недавно, меньше двух месяцев назад, ЦСКА и «Зенит» гордо стояли бок о бок в топ-3 регулярного чемпионата. Увы, с тех пор клубы из российских столиц проиграли по шесть матчей из девяти и изрядно сползли вниз по турнирной таблице. Армейцы еще вчера находились на грани вылета из первой четверки, присутствие в которой дает преимущество своей площадки в 1/4 финала, а питерцы и вовсе замыкают зону плей-офф.

Правда, календарь в последних турах у наших команд благоприятный, домашний. «Зенит» еще на прошлой неделе вернулся в Россию на весь ближайший месяц, а теперь с загранпоездками надолго отстрелялся и ЦСКА – осталось лишь в понедельник заглянуть в Эстонию на матч Лиги ВТБ с «Калевом». Кроме того, у двух российских клубов есть по «заначке» - в виде игр на своем паркете с «Панатинаикосом», отложенных в свое время из-за коронавируса. Они пройдут уже после окончания «регулярки», 12 апреля в Санкт-Петербурге и 14 апреля в Москве, и могут стать хорошим шансом скорректировать сетку плей-офф в последний момент, когда конкуренты ни на что повлиять уже не способны.

НЕ ЗЕНИТОВСКИЙ ЧЕТВЕРГ

Но для начала в эту сетку еще надо попасть. Особенно «Зениту», который начал домашне-финишную серию с кошмарного поражения от «Басконии». За четыре с половиной минуты до конца матча питерцы имели комфортные «+14», после чего… пропустили 19 безответных очков и проиграли!

Уже не впервые команда Хави Паскуаля слишком бесхитростно тянет время в концовках, пытаясь удержать преимущество, и отдает практически готовую победу. Плюс испанский тренер запоздал с тайм-аутами: первый перерыв во второй половине встречи он взял лишь за 1.03 до финального свистка, когда «Баскония» уже сравняла счет. Решающим же стал трехочковый Луки Вильдозы за 25 секунд до конца – 75:72 в пользу гостей. Ответный проход Кевина Пангоса цели не достиг, баски реализовали штрафные, и все было кончено.

Любопытно, что в этот вечер волейбольный «Зенит» тоже играл в главном еврокубке (только не в Петербурге, а в Казани), тоже уверенно вел (2:0 по партиям!) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против польской «Заксы» - и тоже потерпел поражение. Совсем не зенитовский получился четверг…

КВАРТЕТ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

ЦСКА в Мадриде в стартовой пятерке на месте центрового выпустил Йоханнеса Фойтманна – чтобы тот увел подальше от щита огромного Вальтера Тавареша с его ростом 220 см. Африканский гигант, правда, схитрил – сбежал от Фойтманна в опекуны Торнике Шенгелии. Но с грузинским форвардом ему пришлось не легче, чем с немецким: за пять стартовых минут Шенгелия набрал 11 очков, трижды поразив кольцо из-за трехочковой дуги.

Именно дальние броски принесли армейцам успех в матче с «Реалом»: из 34 таких атак гости реализовали 16, то есть, почти половину. Причем эти попадания поровну распределились всего между четырьмя баскетболистами – Шенгелией, Фойтманном, Майком Джеймсом и Уиллом Клайберном. Поддержи их еще кто-нибудь, командный рекорд Евролиги-20/21 по точным трехочковым за матч был бы побит, а так пары мячей все-таки не хватило.

«Реал» ни разу не вел в счете. На 23-й минуте даже показалось, что дело закончится разгромом – 63:43, «+20» после дальнего попадания Фойтманна. Однако блиц-криг не состоялся – наоборот, за оставшееся время я не раз с тревогой вспоминал о печальной участи только что упустившего победу «Зенита».

Поднять голову «Реалу» здорово помог Джэйси Кэрролл. Американский снайпер, которому в апреле исполнится 38, в первой половине матча не выходил на паркет вообще, зато во второй доставил обороне ЦСКА массу неприятностей. Почувствовав, что инициатива уплывает из рук, гости стали нервничать: Янис Стрелниекс дважды промазал из-под корзины и еще дважды - с линии штрафных, Никита Курбанов получил технический фол, а вскоре Шенгелия схлопотал умышленный – и вдобавок пятый. За 2.46 до финальной сирены после штрафных Кэрролла угроза поражения стала вполне реальной – всего «+5».

К счастью, обошлось. Помогли несколько подборов на чужом щите и уверенность Клайберна, впервые в сезоне сыгравшего как в золотом «Финале четырех»-2019, где он был признан MVP. За 15 секунд до конца Джеймс отпасовал в левый угол одинокому Фойтманну, и тот отправил в мадридское кольцо последний, 16-й трехочковый – 96:89.

Теперь ЦСКА делит второе место в таблице с «Эфесом» и «Миланом», которым в пятницу предстоят непростые игры против «Баварии» и «Барселоны» соответственно. Армейацм же остались один матч в Петербурге - и четыре в Москве со сплошными аутсайдерами. Включая тот самый «Пао» из «заначки».

Евролига. Регулярный чемпионат. 30-й тур

«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия) 89:96 (21:23, 20:32, 26:19, 22:22)

«Реал»: Томпкинс (20, трехочковые 4/8), Кэрролл (17), Козер (14), Тавареш (12+13 блок-шотов+6 передач+3 блок-шота), Дек (12).

ЦСКА: Клайберн (23, трехочковые 4/6), Джеймс (22, трехочковые 4/6), Фойтманн (18, трехочковые 4/7), Шенгелия (14, трехочковые 4/7).

«Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) 75:79 (14:17, 31:15, 14:13, 16:34)

«Зенит»: Понитка (15), Бэрон (12, трехочковые 4/4), Риверс (11), Пангос (6+7 передач).

«Баскония»: Питерс (17), Вильдоза (15).

Другие матчи: »Фенербахче» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) 84:61, «Альба» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция) 80:84.

Положение: »Барселона» (Испания) – 21 победа – 8 поражений, «Эфес» (Турция), «Милан» (Италия), ЦСКА – 19-10, «Бавария» (Германия) – 18-11, «Фенербахче» – 18-12, «Реал» – 17-13, «Зенит» – 16-13, «Баскония» – 16-14, «Валенсия» (Испания) – 15-14, «Жальгирис» – 15-15, «Олимпиакос» – 14-16, «Виллербанн» (Франция) – 12-17, «Маккаби» Т-А (Израиль) – 11-17, «Панатинаикос» (Греция) – 10-17, «Альба» – 11-19, «Црвена Звезда» (Сербия) – 8-21, Химки (Россия) – 3-25.

Ближайшие матчи российских клубов: 19 марта. «Химки» – «Валенсия» (20.00 мск). 25 марта. ЦСКА – «Црвена Звезда» (20.00). 26 марта. «Химки» – «Зенит» (20.00).

источник: «Советский спорт»
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