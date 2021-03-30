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А Джеймс не нужен, родные! ЦСКА, отстранив своего лидера, уверенно обыграл «Зенит»
30 марта 23:04
автор: Николай Мысин

А Джеймс не нужен, родные! ЦСКА, отстранив своего лидера, уверенно обыграл «Зенит»

В первом матче после отстранения Майка Джеймса армейцы на выезде победили «Зенит» и досрочно вышли в плей-офф Евролиги.

Сама игра закончилась со счетом 86:74 в пользу гостей.

БЕЗУМНЫЙ МАЙК

История конфликта между Димитрисом Итудисом и Майком Джеймсом – тема для отдельной статьи. Но промежуточный итог сколь предсказуем, столь и печален – лидер команды, в прошлое межсезонье подписавший с ней новый, трехлетний контракт, довел ситуацию до критической. В воскресенье в начале встречи с УНИКСом в рамках Единой лиги ВТБ американец, после взбучки от коуча, самовольно отправился в раздевалку. А в понедельник клуб официально заявил, что он отлучен от матчей по решению главного тренера.

Это как минимум четвертый инцидент, когда Джеймс решился на открытый конфликт и пренебрег интересами всей команды. И первый, когда в ЦСКА не стали ни отмалчиваться, ни придумывать каких-либо оправданий отсутствию Майка. Да, по ходу игры с УНИКСом клуб сообщил, что причиной его ухода стали проблемы с желудком и общее плохое самочувствие. Но официальный пресс-релиз в понедельник дал понять, что клуб больше не намерен прикрывать Джеймса и по сути занимает сторону главного тренера. А президент армейцев Андрей Ватутин позднее подтвердил очевидное – конфликт зашел слишком далеко и решить его, скорее всего, не получится.

- Мы сделали все возможное, чтобы наше сотрудничество было успешным и продуктивным. Возникавшие проблемы нельзя было решить одним махом, так что мы действовали в ручном режиме. Но достигнуть стабильности не удалось. Итудис – опытный и знающий тренер, и именно он отвечает за итоговый результат. Если по мнению тренерского штаба отстранение Майка отвечает общим интересам команды, то мы верим, что это так. И у нас все получится, - отметил Ватутин.

Судя по всему, дело идет к расторжению контракта. Хотя варианты возможны. Никто не знает наперед, что нас ждет – может, Джеймс образумится, покается, признает свою вину и вернется в состав. Но пока ЦСКА остался без лидера (и, будем честными – без одного из лучших игроков Евролиги!). При том, что на носу – решающие матчи сезона. Как в Евролиге, так и в Лиге ВТБ.

ВАЖНЫЙ МАТЧ ДЛЯ ИТУДИСА

Вся эта ситуация добавила интриги перед матчем с «Зенитом». Эта неделя у армейцев получилась российской - в двух турах Евролиги им предстояло сыграть именно с нашими клубами. Во вторник – с питерцами. В пятницу – с «Химками».

У сине-бело-голубых ситуация с внутренней атмосферой получше – никаких конфликтов, ссор и дрязг. Но вот в спортивном плане у команды незначительный кризис. Если в начале сезона «Зенит» стал открытием Евролиги и какое-то время был в топ-4 общего зачета, то за последние 10 туров команда проиграла семь раз! В таблице питерцы скатились на восьмую позицию, и каждое новое поражение грозит лишить их места в плей-офф. Испанские «Валенсия» и «Баскония» наступают на пятки, да и «Жальгирис» не потерял возможность выйти в четвертьфинал. А матчей осталось всего-то четыре – это с учетом игры с ЦСКА! Так что с мотивацией и настроем у «Зенита» был полный порядок. В отличие от уверенности в своих силах. Но разрыв армейцев с Джеймсом (главный снайпер турнира, второй по полезности и один из лучших ассистентов Евролиги!) явно был на руку подопечным Хави Паскуаля.

У ЦСКА все чуть легче. Армейцы недавно обыграли «Реал» с «Црвеной Звездой», в общей таблице идут на втором месте, так что их позициям в плей-офф ничто не угрожало. Разве что важно не вылететь из топ-4 и не потерять преимущество своей площадки. Но Итудис явно думал не об этом. Для него было принципиально важно показать, что армейцы – это не просто Джеймс. И что идеалы команды, ее характер, ее ценности куда важнее индивидуального мастерства Майка. В общем, что выигрывать можно и без него. Причем важно это показать не только руководству и болельщикам. Но и самим игрокам.

В плане собственной репутации матч с «Зенитом» был для Димитриса, возможно, одним из важнейших в карьере.

НЕ ДЖЕЙМСОМ ЕДИНЫМ

Главной проблемой Итудиса было решить, что делать с разыгрывающими. При Джеймсе создалась ситуация, когда эта позиция – важнейшая в игре любой команды – зависит, по сути, от него одного. Равноценной замены Майку попросту нет, хотя раньше в ЦСКА всегда старались балансировать состав таким образом, чтобы условного Холдена страховал Папалукас, а условного Де Коло – Теодосич. В итоге же Димитрис распределил нагрузку между Иваном Уховым (вышел в старте и за первые семь минут раздал три передачи), Дэниэлом Хэкеттом и Янисом Стрелниексом. А самое важное – сместил акцент с атаки на оборону, при этом по максимуму нагрузив собственных больших.

И это сработало!

Уже в начале матча один из новобранцев клуба по ходу сезона, нигериец Майкл Эрик, буквально «затоптал» соперников в краске, а позже подключился Йоханнес Фойтманн – немец до большого перерыва не промазал ни разу, за всю игру сделал всего один промах и набрал 21 очко! В нужные моменты включались Шенгелия и Курбанов, а также Уилл Клайберн. Защитники же именно защищались, и игра в обороне стала ключом к успеху – «Зенит» плотно держался в позиции догоняющих, не допуская большого отставания в счете (спасибо Билли Бэрону, Уиллу Томасу и Кевину Пангосу), но вот вырваться вперед так и не смог. И, по сути, как с первых минут получил примерно «минус 10», так с этой разницей и остался.

Победу ЦСКА нельзя назвать разгромом. Но уверенной можно вполне! И это – именно заслуга Итудиса. Который был прав, упирая на то, что красно-синие – не команда суперзвезды или лидера. А команда бойцов, которые страхуют друг друга и готовы друг за друга «умереть». Отсюда – и победа. И место в плей-офф Евролиги (уже гарантированное).

А Джеймсу в этом коллективе, похоже, места действительно нет.

источник: «Советский спорт»
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