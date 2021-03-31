Не все Джеймсы одинаково полезны. Как ЦСКА остался без лидера

Тогда стало понятно, что первоначальное заявление армейцев, будто у Джеймса возникли проблемы с желудком, не вполне соответствует настоящей картине событий. И уже на следующий день это подтвердилось официальным релизом пресс-службы: Майк отстранен от игр команды по решению главного тренера. Тут важно и то, что команда не стала юлить и что-то выдумывать, а честно признала – конфликт все-таки есть. А так же то, что она согласилась с решением Итудиса. И тем самым заняла его сторону. Окончательно точки над i расставил Андрей Ватутин:

- Я работаю в команде уже семь лет. И я отлично знаю, что значит представлять ЦСКА. Я уважаю этот клуб, уважаю команду и уважаю баскетбол. Я не буду вдаваться в детали того, что случилось с Майком. Но не буду вдаваться пока. В конце концов, вы знаете мои принципы и мое отношение к работе.

История с Майком Джеймсом тянется с начала сезона. Нынешний конфликт игрока с клубом – минимум третий, получивший огласку. Сначала он повздорил с Итудисом на тренировке после поражения от «Химок» в Единой лиге ВТБ и был отлучен на одну игру Евролиги. Потом обиделся, что его не пустили на похороны дедушки в США (хотя клуб отпускал, просто просил немного скорректировать сроки поездки). И, наконец, Майк самовольно покинул скамейку команды в прошлое воскресенье в начале матча с УНИКСом. Причиной стала взбучка от главного тренера за безобразную игру в защите и две потери на первых минутах, которые обернулись провальным началом (2:7). Терпеть такое отношение к своей фигуре Джеймс не стал. И с чувством оскорбленной невинности гордо удалился в раздевалку.

- К сожалению, потенциал совместной работы с Джеймсом не просматривается. Ситуация превратилась в неразрешимый конфликт. И уладить его не представляется возможным, - заявил президент ЦСКА.

ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ?

То, что подписывать Джеймса – все равно, что садиться на бочку с порохом, было понятно изначально. В сезоне 2018-2019 он стал лучшим снайпером Евролиги и был явным лидером «Милана», но возглавивший команду Этторе Мессина без лишних эмоций выгнал американца, несмотря на действующий контракт. Сам Майк заявляет, что никаких проблем у него не было, а увольнение стало полным сюрпризом. Но дыма без огня не бывает – о сложном характере Джеймса слухи ходили давно. Мессина же не славится импульсивными решениями – это прагматичный, очень вдумчивый тренер. И если он решил расстаться с таким серьезным игроком еще до первых тренировок, то явно сделал это неспроста.

И когда ЦСКА подобрал Майка на рынке свободных агентов и пригласил на место ушедшего в «Фенер» Нандо Де Коло (тем летом армейцев покинуло много лидеров, включая Кори Хиггинса, Серхио Родригеса и Оттело Хантера, так что команда нуждалась в новой звезде после чемпионского сезона в Евролиге), стало немного тревожно… А вдруг красно-синие прогадали? Собственно, сомнения в Джеймсе были и у офиса клуба, так что контракт заключили всего-то на год. Плюс за Майка поручился Кайл Хайнс – тогдашний капитан команды, непререкаемый авторитет и парень с безупречной репутацией.

И вот первый сезон Джеймс провел без единой помарки! Ну, чисто в игровом плане были какие-то огрехи, но именно в командной работе, в плане атмосферы в раздевалке и трудовой дисциплины вопросов не возникло вообще! Майк, как казалось, вписался в обновленный ЦСКА, быстро прибрал к рукам роль лидера, многое решал на площадке и стал почти незаменимым игроком. Поэтому ему и выдали новый трехлетний контракт.

И тут понеслось…

То ли сказалось то, что Джеймс получилось длительное соглашение и окончательно уверовал в свою незаменимость. То ли повлиял уход Хайнса в «Милан». Но практически с первых матчей сезона пошли серьезные проблемы, а напряжение между лидером команды и ее главным тренером росло с каждой игрой.

К чему все это привело, описано выше.

КТО ВИНОВАТ?

Итудис – непростой человек. Он вспыльчив, жесток (от слова «жесткий», а не «жестокий»), он довольно прямолинеен и очень-очень требователен к окружению. Причем это касается всего – от действий игроков на тренировках до вопросов журналистов на пресс-конференциях. Неудивительно, что при таком характере у Димитриса возникают проблемы, и конфликт с Джеймсом – не первый в его истории в ЦСКА. Раньше прямо или косвенно о разногласиях с Итудисом говорили многие звезды армейцев. Он, по сути, завершил карьеру в клубе Виктора Хряпы и Андрея Воронцевича, из-за него в Китай уехал Аарон Джексон, а еще два года назад европейские СМИ муссировали тему возможной отставки коуча из-за проблем с отношениях с Нандо Де Коло. В общем, нет ничего удивительного, что такой своенравный игрок, как Майк Джеймс, в конечном счете тоже разругался с Итудисом.

Однако никогда прежде – ни в истории ЦСКА, ни в истории Евролиги – подобный конфликт не разрастался до таких масштабов!

Те же Хряпа и Джексон, не особо скрывая свое недовольство Димитрисом, простились с командой по-доброму, не выносили сор из избы. И уж никто не мог даже представить, чтобы кого-то из них категорично отстраняли от матчей! Все вели себя профессионально. Да, тебе может не нравиться твой начальник, но ты все равно выполняешь работу и делаешь то, что он требует. В ЦСКА всегда играли звезды, но ЦСКА никогда не был командой конкретной звезды. Тут, все-таки, не НБА, хотя и в главной лиге мира ты должен учитывать мнение тренера. Конечно, если твоя фамилия Джеймс, то ситуация слегка меняется. Но с важной оговоркой, что звать тебя должны Леброн. А не Майк.

А Майк, похоже, окончательно уверовал в свою исключительность и незаменимость. Его посты в соцсетях и фразы в интервью это наглядно показывают. Как вам такое заявление:

- Я всегда мечтал стать тренером. Но в какой-нибудь школьной команде. Я бы не хотел тренировать такого игрока, как я. У меня попросту не хватит сил справиться с такой сильной личностью, с таким хорошим баскетболистом, у которого есть свое мнение по каждому ключевому вопросу.

Или такое:

- Кто должен взять награду MVP Евролиги? Конечно, я. Я – лучший игрок турнира! Но я не получу этот приз. Его дадут какому-нибудь Мицичу. Или Миротичу. Но не мне.

И в этом – весь Джеймс. Это черта характера, которая, с одной стороны, делает его одним из лучших игроков Евролиги (у Майка - одни из лучших или лучшие показатели по очкам, передачам, эффективности, реализации на турнире). С другой – превращает его в худшего партнера из возможных. И в неуправляемую личность, которую не потерпит ни один жесткий, уверенный в себе тренер. Тренер, который знает себе цену и требует дисциплины, отдачи, работы на коллектив, а не на личную статистику. В общем, такой тренер, как Итудис.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

К Итудису можно относиться по-разному, но нельзя не признать – он оправдал все авансы, которые ему выдали, когда позвали в ЦСКА всего-то после года работы в качестве главного тренера, да еще в скромном турецком «Банвите». За предыдущие пять лет (коронавирусный сезон-2020 в расчет не берем – его завершили досрочно) он регулярно выводил команду в «Финал четырех» и выиграл с ней два титула. Это – шикарный результат, на уровне того же Мессины! Да, были и провалы, вроде выступления в Белграде-2018, но у кого их не было? У Итудиса есть важное качество – он не боится ответственности, не пугается поставленных, самых высоких задач. И всегда готов отвечать – как за хороший результат, так и за плохой.

Он не прогибается под обстоятельства. Он прогибает обстоятельства под себя.

Именно поэтому такой человек, как Итудис, не смог больше терпеть выходки капризной, строптивой звезды. Хотя офис клуба не протяжении многих месяцев пытался погасить конфликт. Но в ключевой момент поступил самым правильным образом – выбрал сторону тренера. Это именно то, что отличает ЦСКА. Как правильно сказал Димитрис после победы над «Зенитом», уже без Майка:

- Отстранение Джеймса было моим личным решением. Я иду на войну с теми игроками и помощниками, которые готовы сражаться за эту команду. Которые уважают партнеров, ставят команду выше себя и разделяют ценности клуба, в котором я работаю.

Вот это вот простое, но такое важное «в слове «команда» нет буквы «я» - вот это отражает всю философию армейцев. И делает их лучшим клубом Европы на протяжении последних 20 лет. А Джеймс в такую философию, что очевидно, не вписался.

При этом сам Итудис пошел, по сути, ва-банк. У команды уже нет возможностей заменить Майка – период дозаявок закончен. А впереди – плей-офф и «Финал четырех». У Димитриса истекает контракт, и провальная концовка сезона может лишить его работы в ЦСКА. Без Джеймса, если отбросить всю лирику, придется действительно сложно! Но Итудис сделал свой выбор. И готов за него отвечать.

А что будет с Джеймсом, сказать пока сложно. Но, судя по словам Ватутина, контракт скоро расторгнут. По слухам, летом он может оказаться в «Реале». Ну что же, пожалеем мадридцев… Главное, чтобы ЦСКА сделал верные выводы из этой истории. И больше никогда не наступал на подобные грабли.