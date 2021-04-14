Команда-трансформер от Дона Хави. Как Паскуаль за год вывел «Зенит» в плей-офф Евролиги

Но заметьте: половина из тех, кто составляет костяк нынешней команды, в прошлогодней-аутсайдерской уже были – Понитка, Томас, Холлинз, Зубков, Хвостов. Да и пара тогдашних центровых Айон-Айверсон вполне сравнима с нынешними пятыми «номерами» - Гудайтисом, Пойтрессом и Блэком. В чем же дело? Не списывать же весь прорыв на Кевина Пангоса, при всем уважении к снайперским и дирижерским талантам канадского «малыша»?

Обычно в подобных случаях дело бывает в селекции. Тем более, что у «Зенита» опыта на баскетбольном рынке немного (клуб основан в 2014-м), учится он, считайте, на ходу и в прежние годы часто грешил трансферными промахами вроде покупки лежалой экс-звезды НБА Брэндона Дженнингса.

Выйти в плей-офф это «Зениту», впрочем, не помешало – с тем же солидным процентом побед под шестьдесят, как у мадридского «Реала». Возникает резонный вопрос: какие чудо-перемены в питерской команде враз возвели ее из аутсайдеров даже не в середняки, а почитай выше, впритык к грандам?

Нет, не так. Эпидемия лишь дала «Зениту» шанс, подарила вторую попытку. А уж воспользовался он ей – что, кстати, удается далеко не всем – абсолютно самостоятельно. Да так, что сейчас имеет полное право сетовать на невезучую турнирную судьбу - ведь чтобы подняться в топ-4 и получить преимущество своей площадки в 1/4 ему не хватило всего-то одной победы. Например, 18 марта над «Басконией», когда наш клуб за последние четыре минуты умудрился растерять в «Юбилейном» запас в «+14».

Называть «Зенит» дебютантом Евролиги нельзя. Год назад он уже играл в континентальной элите, и на момент остановки регулярного чемпионата занимал в нем последнее место с 20 поражениями в 28 матчах. Не случились пандемии и завершись сезон-2019/20 согласно плану, вполне возможно, что второй раз подряд wild card «Зениту» не дали бы и сейчас в Евролиге его бы не было. Получается, коронавирус просто спас питерскую команду, не так ли?

Согласен, это было бы чересчур. Пангос, конечно, молодец, однако и у него по ходу сезона не раз случались неудачные матчи. В том числе - как у распасовщика. Главный же козырь «Зенита»-20/21 – это командный баскетбол, причем не в плане комбинационных схем, а, прежде всего, в защите. Да, в понедельник питерцы установили командный рекорд результативности чемпионата, набросав «Панатинаикосу» 112 очков, но если брать «регулярку» в целом, они не много забивают, а мало пропускают: 74,9 за матч - второй показатель в лиге после «Барселоны».

И здесь на первый план выходит фигура тренера.

ПО КАНОНАМ ХХ ВЕКА

Когда в феврале прошлого года Хавьер Паскуаль сменил у руля «Зенита» своего соотечественника Хуана Плазу, это выглядело, как «шило на мыло». До того Паскуаль за восемь лет во главе «Барсы» выиграл одну Евролигу (в 2010-м, в Париже и в моем присутствии – прекрасно помню, как каталонцы с Рубио и Наварро еле-еле справились в полуфинале со стареющим ЦСКА Холдена, Лэнгдона и Шишкаускаса), а его дальнейшая командировка в Афины закончилась увольнением из «Пао» посреди сезона. В общем, карьера как карьера, ничего сногсшибательного.

В Питер Паскуаль приехал посреди кризиса - в чужую, набранную без его участия команду. К тому же совсем скоро все накрылось медным тазом из-за коронавируса. Зато летом Дон Хави взялся за дело всерьез и времени не терял: что состав под свои замыслы клубу помог подобрать, что игру этому составу успел поставить. Как следует, фундаментально – по стабильности и сбалансированности «Зенит» сейчас в России превосходит всех, включая ЦСКА.

Отсюда и результат. В Европе нынче модно строить топ-команды на американский манер - вокруг суперснайперов вроде Миротича, Ларкина или Майка Джеймса. Паскуаль же сконструировал свой «Зенит» по классическим канонам ХХ века, поставив во главу угла разнообразие – раз - и самоотдачу - два. Блэк с Гудайтисом давят в трехсекундной зоне, Бэрон с Риверсом палят издали, Томас – со средней дистанции, Понитка с Холлинзом лезут в проходы и несутся в контратаки, а Пангос им всем пасуем и сам забивает любыми способами. Полный арсенал на все случаи жизни - без суперменства, но зато и без явных дыр. Плюс все, как черти, пашут в обороне, никто не филонит, не перетягивает одеяло на себя - и везде есть замена. Крути-верти этот трансформер, как душе угодно. По сорок минут и против любого соперника.

«БАРСЕЛОНА»? ВАЖНЕЕ ОСТАТЬСЯ В ЕВРОЛИГЕ

Работа сделана хорошо. С умом, со знанием дела, от печки. Поэтому «Зенит» играет сильнее суммарного номинала его баскетболистов - а ведь именно в этом заключается суть тренерской профессии и командных игр вообще. Проблема в том, что, выйдя в плей-офф Евролиги, Паскуаль и его подопечные, пожалуй, уперлись в свой сегодняшний потолок. И вдобавок получили в 1/4 самого серьезного противника из возможных – «Барселону». Кое-какие шансы зацепиться там будут, и о них мы с вами еще поговорим ближе к делу (кстати, чуть ниже – свежее расписание серий плей-офф), но общая картина ясна: чтобы не пустить «Барсу» в «Финал четырех», «Зениту» надо сигануть даже не выше головы, а куда-то в космос. Как Гагарину 60-летней давности.

Думаю, сейчас для питерцев важнее другое: остаться в главном континентальном турнире, чтобы продолжить поступательное движение к его вершинам. Во внутреннем чемпионате дела у «Зенита» идут прекрасно: гарантированное первое место в «регулярке» и «зеленая улица» в плей-офф до финала с ЦСКА. Одна беда: Евролига до сих пор не решила, сохранять ли за Единой лигой ВТБ дополнительное место на следующий сезон. Этот вопрос будет решаться позже, скорее всего, летом – и отбоя от претендентов, как вы понимаете, нет.

Хотя «Зенит» среди них – далеко не последний. Неплохая посещаемость и газпромовские финансы делают его весьма привлекательным проектом. В том числе - по сравнению с другими российскими клубами. Евролига давно не прочь обосноваться в нашей северной столице - с тех самых пор, как на рубеже этого и минувшего веков она сбежала из-под юрисдикции ФИБА. 20 лет назад специально под это дело даже новый клуб пытались учредить – «Санкт-Петербург Лайонс», помните?

Сегодня баскетбольный клуб у Питера есть, и не выдуманный, а вполне реальный, с хорошими результатами. Будет очень жаль, если его заставят из года в год болтаться на птичьих правах между Евролигой и Кубком Европы, как это было с «Химками». Боюсь, тогда работа Паскуаля и его нынешние успехи могут просто уйти в песок.

Или я все-таки ошибаюсь?..

Евролига. Положение в регулярном чемпионате

Последний оставшийся матч: 14 апреля – ЦСКА – Панатинаикос (20.00 мск).

Плей-офф. Расписание 1/4 финала

Матчи №1

20 апреля, вторник: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

21 апреля, среда: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №2

22 апреля, четверг: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

Победители четвертьфинальных серий выходят в «Финал четырех», который пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. В 1/2 финала сильнейший в паре «Зенит» - «Барселона» сыграет с «Миланом» или «Баварией».