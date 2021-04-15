Казань возвращается в Евролигу! УНИКС положил на лопатки команду Теодосича

На днях было официально подтверждено: в этом году путевку в главный клубный турнир континента получает не только обладатель Кубка Европы, но и его второй финалист. Это одноразовая корректировка регламента – чтобы компенсировать оборванную из-за пандемии концовку прошлого сезона, когда оба еврокубка остались недоигранными и ни о каких переходах из одного в другой речи, естественно, не шло.

Первым новичком Евролиги-2021/22 стал «Монако», на прошлой неделе всухую разобравшийся с «Гран Канарией» в другом полуфинале КЕ. С тех пор, как на рубеже ХХ и ХХI веков география Евролиги резко сократилась (раньше, под эгидой ФИБА, там было несколько отборочных раундов с участием многих стран, как в футболе), в ней впервые сыграет команда из карликового государства.

РУБКА НА РЕЗУЛЬТАТ

Соответственно, третий матч между УНИКСом и «Виртусом» тоже превратился в «битву за Евролигу» - без всяких «если» или «может быть». Уже в середине первой четверти на паркете чуть не вспыхнула потасовка, и судьи попытались охладить пыл сторон обоюдными умышленными фолами. Помогло не очень: все сорок минут игра была крайне жесткой, исключительно на результат. Тут уж не до сантиментов.

В результате «Виртус» исполнил 41 штрафной, а гости получили 30 персональных замечаний. Однако при этом почти все в УНИКСе умудрились доиграть до самого конца – кроме Джордана Моргана, получившего травму колена во втором периоде, и Айзейи Кэнана, чей пятый фол случился на последней минуте, когда исход поединка был уже предрешен. Несколькими секундами ранее Кэнан успел отправить в кольцо сумасшедшую «бомбу» метров с девяти, окончательно похоронив итальянский клуб – 99:92 за 0.38 до финального свистка.