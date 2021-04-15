Казань возвращается в Евролигу! УНИКС положил на лопатки команду Теодосича

На днях было официально подтверждено: в этом году путевку в главный клубный турнир континента получает не только обладатель Кубка Европы, но и его второй финалист. Это одноразовая корректировка регламента – чтобы компенсировать оборванную из-за пандемии концовку прошлого сезона, когда оба еврокубка остались недоигранными и ни о каких переходах из одного в другой речи, естественно, не шло.
Первым новичком Евролиги-2021/22 стал «Монако», на прошлой неделе всухую разобравшийся с «Гран Канарией» в другом полуфинале КЕ. С тех пор, как на рубеже ХХ и ХХI веков география Евролиги резко сократилась (раньше, под эгидой ФИБА, там было несколько отборочных раундов с участием многих стран, как в футболе), в ней впервые сыграет команда из карликового государства.
РУБКА НА РЕЗУЛЬТАТ
Соответственно, третий матч между УНИКСом и «Виртусом» тоже превратился в «битву за Евролигу» - без всяких «если» или «может быть». Уже в середине первой четверти на паркете чуть не вспыхнула потасовка, и судьи попытались охладить пыл сторон обоюдными умышленными фолами. Помогло не очень: все сорок минут игра была крайне жесткой, исключительно на результат. Тут уж не до сантиментов.
В результате «Виртус» исполнил 41 штрафной, а гости получили 30 персональных замечаний. Однако при этом почти все в УНИКСе умудрились доиграть до самого конца – кроме Джордана Моргана, получившего травму колена во втором периоде, и Айзейи Кэнана, чей пятый фол случился на последней минуте, когда исход поединка был уже предрешен. Несколькими секундами ранее Кэнан успел отправить в кольцо сумасшедшую «бомбу» метров с девяти, окончательно похоронив итальянский клуб – 99:92 за 0.38 до финального свистка.
Со снайперской точки зрения остальной матч Кэнан провалил. Зато в защите он не давал дышать главной звезде «Виртуса» Милошу Теодосичу. В первой половине сербский маэстро доставил УНИКСу массу неприятностей, но потом заметно сдулся.
ГЕРОИ МАТЧА – БРАУН, УОЛТЕРС И СМИТ
Другой суперветеран хозяев Марко Белинелли, имеющий за плечами 13 сезонов в НБА и набравший 33 очка в матче №2, сегодня особо и не надувался – его сразу прихватил Джон Браун, показавший феноменальные цепкость и самоотдачу. Этот «гуттаперчевый очкарик» успевал везде, бросаясь на пол, в аут и на подбор за самыми, казалось бы, безнадежными мячами. Наградой за это стали 8 подборов (в том числе 4 – в нападении), 2 перехвата – и 8 (!) фолов баскетболистов «Виртуса» на Брауне.
Также всяческой похвалы заслуживают Нэйт Уолтерс и Джамар Смит, которые под конец взяли на себя управление атаками УНИКСа и навели там порядок после стрибольной чехарды от Теодора с Кэнаном.
Инициативу УНИКС перехватил еще в третьей четверти, когда совершил рывок 10:2 и оторвался на десять очков. Но уже в начале заключительной десятиминутки от этой разницы осталось всего «+2». Все решилось только в концовке: на 38-й минуте важный мяч издали забил Уолтерс (94:84), на 39-й то же самое сделал Смит (96:87) и, наконец, на 40-й Кэнан поставил точку.
УНИКС после четырехлетнего отсутствия возвращается в Евролигу, где в общей сложности провел четыре сезона (высшее достижение – четвертьфинал в 2012 году). Но это будет осенью, а сейчас, через пару недель, казанцев ждет финальная серия с «Монако». В ней преимуществом своей площадки будет владеть уже российский клуб.
Кубок Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Матч №3
Виртус Б (Италия) - УНИКС (Россия) – 100:107 (21:21, 27:25, 19:27, 33:34)
Виртус: Теодосич (25+9 передач, трехочковые 4/10), Белинелли (24), В.Хантер (13), Дж.Адамс (10).
УНИКС: Дж.Смит (24, трехочковые 4/10), Дж.Браун (20), Уолтерс (17), Холланд (14), Теодор (0+7 передач).
Счет в серии: 1-2. Матч №1 – 80:76, матч №2 – 81:85.
Другой полуфинал: Монако (Франция) – Гран Канария (Испания) – 2-0 (82:77, 76:74).
Финал УНИКС - «Монако» пройдет до двух побед с 27 апреля по 5 мая. Первый и, если потребуется, третий матчи состоятся в Казани.