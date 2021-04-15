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ЦСКА и «Зенит» – в плей-офф Евролиги. Но каковы их шансы на «Финал четырех»?
15 апреля 19:11
автор: Николай Мысин

ЦСКА и «Зенит» – в плей-офф Евролиги. Но каковы их шансы на «Финал четырех»?

В среду закончились последние перенесенные из-за ковида матчи Евролиги. А с ними – и регулярный чемпионат. Дальше – четвертьфинал. В котором выступят сразу два наших клуба.

ЦСКА ПРОТИВ «ФЕНЕРА»

У армейцев выдался непростой сезон. Обильно сдобренный и травмами лидеров, и конфликтом в команде, и досадными поражениями от принципиальных соперников. Собственно, 10 проигранных матчей в регулярке Евролиги – своеобразный клубный антирекорд. Тем не менее, ЦСКА не просто уверенно вышел в плей-офф. Но и сделал это со второго места в таблице, получив преимущество домашнего паркета в четвертьфинальной серии.

Хотя до титула еще далеко.

Главный удар по перспективам красно-синих в этом чемпионате нанесли два момента. Первый – травма Николы Милутинова. Лучший центровой Европы, пополнивший состав ЦСКА прошлым летом, еще зимой досрочно завершил сезон из-за травмы плеча. Вторая ключевая потеря не связана со здоровьем спортсмена, но от этого не менее болезненна – Майк Джеймс, ставший лидером клуба еще в прошлом году, окончательно и бесповоротно разругался с главным тренером и был отстранен Итудисом от выступлений за команду. Офис армейцев встал на сторону грека, поддержав его решение и косвенно подтвердив, что поведение Майка действительно вышло за рамки дозволенного. Ему прощалось многое, но в какой-то момент терпение лопнуло. Сейчас, похоже, все идет к тому, что Джеймс расторгнет контракт с ЦСКА, продленный прошлым летом на три года. На каких условиях и когда именно это случится, пока неясно. Но очевидно одно – бороться и в плей-офф Евролиги, и, если получится туда попасть, в «Финале четырех» придется без Джеймса. А ведь американец, при всем своем сложном характере, как ни крути действительно был лидером. И в плане статистики (он – один из лучших скореров Европы последних трех лет). И в игровом. Бороться за трофей без него будет сложно.

Тем не менее. ЦСКА в который раз продемонстрировал, что может грамотно и вовремя справляться с трудностями. По ходу сезона состав красно-синих пополнили датчанин Иффе Лундберг, выкупленный у польской «Зелены Гуры», а также нигериец Майкл Эрик. Оба быстро вписались в команду, на лету уловили настроение тренера и успели проявить себя бойцами. Полезность обоих не вызывает вопросов. И даже если их нельзя назвать равноценной заменой Джеймсу и Милутинову, с ними у армейцев все же куда больше шансов на титул, чем без них. В общем, несмотря на все проблемы, ЦСКА остается боеспособным и по-прежнему претендует на престижный трофей.

Да, «Фенербахче» - пожалуй, самый сложный соперник из тех, которые могли достаться подопечным Итудиса. Стамбульцы плохо начали сезон, их тоже коснулись и травмы, и коронавирус, и потери звезд из-за других причин. Но вторую половину регулярки «Фенер» провел очень стабильно, потерпев всего 4 поражения в 15 турах (их них два – в двух последних). Игор Кокошков использовал весь свой опыт, полученный в НБА, чтобы наладить игру и максимально использовать весь потенциал своей главной звезды – Нандо Де Коло. Француз же станет главной проблемой армейцев в четвертьфинале – несмотря на то, что сам провел немало лет в московском клубе. Тем не менее, у ЦСКА есть все шансы сделать с «Фенером» то, что они сделали с ним же в финале Евролиги-2016. А именно – победить.

«ЗЕНИТ» ПРОТИВ «БАРСЕЛОНЫ»

Дебютный сезон в Евролиге «Зенит» провалил. Задолго до коронавирусной паузы стало понятно, что питерский клуб будет либо последним в таблице, либо не сильно выше этой самой 18-й строчки. Но летом команда существенно обновилась, а Хави Паскуаль, возглавивший ее еще в феврале 2020 года, гениально отработал селекцию, позвав именно тех игроков, которых было нужно. Кевин Пангос, Кей-Си Риверс, Артурас Гудайтис, даже ветеран сборной России Виталий Фридзон – все идеально вписались в состав. А Тарик Блэк, пришедший по ходу сезона (по слухам, его звали еще и в ЦСКА), лишь дополнительно его усилил. В итоге именно «Зенит» стал главным открытием регулярки. В какой-то момент команда шла в топ-4 таблицы! Правда, после Нового года результаты упали, последовала череда поражений, в том числе и довольно обидных. Но отстоять свое место в плей-офф клуб все-таки смог. И стал пятой российской командой в истории четвертьфиналов Евролиги – после ЦСКА, УНИКСа, «Химок» и «Локо-Кубани».

Это успех!

Вот только за путевку в «Финал четырех» придется биться с «Барселоной». И шансы питерцев невелики. «Барса» что в прошлом, досрочно прекращенном сезоне, что в нынешнем считается основным фаворитом. У нее – самый крупный бюджет, самый звездный состав и самые лучшие результаты. Каталонцы, в составе которых играет целая «дрим-тим» Евролиги (включая Николу Миротича, Поу Газоля, экс-армейцев Лео Вестерманна и Кори Хиггинса, гениального Ника Калатеса и многих других), стали лучшими в регулярке. Не доминировали, нет - в пассиве 10 поражений. Столько же у ЦСКА. Но у армейцев «Барса» дважды выиграла, что и обеспечило ей высшую строчку. И если даже красно-синие пока не придумали, как победить эту команду, чего ждать от «Зенита»?

Тем более, что преимущество своей площадки будет как раз у испанского клуба.

С другой стороны – раз питерцы удивили своим стабильным выступлением в плей-офф, то что мешает им сделать то же и в четвертьфинале? Если получится, это станет сенсацией. Но сенсацией, безусловно, приятно. А в «Финале четырех» в этом случае сыграет третий клуб из России – после ЦСКА и «Локо-Кубани».

источник: «Советский спорт»
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