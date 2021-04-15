ЦСКА и «Зенит» – в плей-офф Евролиги. Но каковы их шансы на «Финал четырех»?

ЦСКА ПРОТИВ «ФЕНЕРА»

У армейцев выдался непростой сезон. Обильно сдобренный и травмами лидеров, и конфликтом в команде, и досадными поражениями от принципиальных соперников. Собственно, 10 проигранных матчей в регулярке Евролиги – своеобразный клубный антирекорд. Тем не менее, ЦСКА не просто уверенно вышел в плей-офф. Но и сделал это со второго места в таблице, получив преимущество домашнего паркета в четвертьфинальной серии.

Хотя до титула еще далеко.

Главный удар по перспективам красно-синих в этом чемпионате нанесли два момента. Первый – травма Николы Милутинова. Лучший центровой Европы, пополнивший состав ЦСКА прошлым летом, еще зимой досрочно завершил сезон из-за травмы плеча. Вторая ключевая потеря не связана со здоровьем спортсмена, но от этого не менее болезненна – Майк Джеймс, ставший лидером клуба еще в прошлом году, окончательно и бесповоротно разругался с главным тренером и был отстранен Итудисом от выступлений за команду. Офис армейцев встал на сторону грека, поддержав его решение и косвенно подтвердив, что поведение Майка действительно вышло за рамки дозволенного. Ему прощалось многое, но в какой-то момент терпение лопнуло. Сейчас, похоже, все идет к тому, что Джеймс расторгнет контракт с ЦСКА, продленный прошлым летом на три года. На каких условиях и когда именно это случится, пока неясно. Но очевидно одно – бороться и в плей-офф Евролиги, и, если получится туда попасть, в «Финале четырех» придется без Джеймса. А ведь американец, при всем своем сложном характере, как ни крути действительно был лидером. И в плане статистики (он – один из лучших скореров Европы последних трех лет). И в игровом. Бороться за трофей без него будет сложно.

Тем не менее. ЦСКА в который раз продемонстрировал, что может грамотно и вовремя справляться с трудностями. По ходу сезона состав красно-синих пополнили датчанин Иффе Лундберг, выкупленный у польской «Зелены Гуры», а также нигериец Майкл Эрик. Оба быстро вписались в команду, на лету уловили настроение тренера и успели проявить себя бойцами. Полезность обоих не вызывает вопросов. И даже если их нельзя назвать равноценной заменой Джеймсу и Милутинову, с ними у армейцев все же куда больше шансов на титул, чем без них. В общем, несмотря на все проблемы, ЦСКА остается боеспособным и по-прежнему претендует на престижный трофей.