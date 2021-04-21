Турецкая зараза не пройдет. В Москве «Фенер» заставили сдавать тесты на коронавирус

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БЕТСИТИ Кубок России 16:00 Ахмат 0 Крылья Советов 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.70
Португалия - Примейра 17:30 Санта-Клара 0 Морейренсе 0 П1 1.88 Х 3.40 П2 4.70
Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
БЕТСИТИ Кубок России 19:00 Локомотив М 0 ЦСКА 0 П1 2.70 Х 3.40 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Фортуна 0 Санкт-Паули 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.90
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.65 Х 3.80 П2 5.60
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.69 Х 4.00 П2 5.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
Испания - Примера 20:00 Осасуна 0 Валенсия 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 3.00
Испания - Примера 20:00 Леванте 0 Севилья 0 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.67
Англия - Чемпионшип 20:00 Ротерхэм Юнайт 0 Мидлсбро 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 20:00 Миллуолл 0 Борнмут 0 П1 4.20 Х 3.50 П2 1.95
Италия - Серия А 21:00 Виртус Болонья 0 Тревизо 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Сток Сити 0 Ковентри Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 21:00 Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Испания - Примера 21:00 Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 2.34 Х 3.40 П2 3.20
Португалия - Примейра 21:00 Брага 0 Боавишта 0 П1 1.45 Х 4.50 П2 8.00
Германия - Бундеслига 21:30 Вердер 0 Майнц 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Германия - Бундеслига 21:30 Боруссия Д 0 Унион 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Бундеслига 21:30 Штутгарт 0 Вольфсбург 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 2.00
Германия - Бундеслига 21:30 Хоффенхайм 0 Боруссия М 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.20
Англия - Чемпионшип 21:45 Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.55 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия А 21:45 Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.05
Италия - Серия А 21:45 Дженоа 0 Беневенто 0 П1 2.15 Х 3.20 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 21:45 Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.60 Х 3.40 П2 2.15
Италия - Серия А 21:45 Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Италия - Серия А 21:45 Болонья 0 Торино 0 П1 2.50 Х 3.30 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 21:45 Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.38
Италия - Серия А 21:45 Специя 0 Интер М 0 П1 8.70 Х 5.20 П2 1.37
Турецкая зараза не пройдет. В Москве «Фенер» заставили сдавать тесты на коронавирус
21 апреля 08:00
автор: Лев Тигай

Турецкая зараза не пройдет. В Москве «Фенер» заставили сдавать тесты на коронавирус

Состоялись первые матчи плей-офф Евролиги. Наши ЦСКА и «Зенит» свои четвертьфинальные серии начнут сегодня: армейцы - дома с «Фенербахче», питерцы – в гостях с «Барселоной».

Турецкая команда прилетела в Москву вчера вечером, и сразу по прибытии ее подвергли тестированию на коронавирус. Напомню, на прошлой неделе в «Фенербахче» случилась вспышка пандемии, в общей сложности заразилось восемь человек. По неофициальной информации пятеро из них были баскетболистами, но так ли это на самом деле – поди разбери. Вполне возможно, что турки привезли с собой кого-то из тех, кому европейские СМИ приписывали положительные вирус-тесты – в частности, назывались имена Дайшона Пьера, Ахмета Дивероглу, Джарелла Эдди и Бобби Диксона.

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАГАДКИ

Хотя в этом причина или не в этом, нам с вами пока неведомо. Так или иначе, «Фенер» в Москве решили проверить вновь, а он в ответ накатал возмущенную жалобу в барселонский офис Евролиги – мол, по установленному протоколу тестов, которые мы сдали в Турции, должно быть достаточно, и другие спортивные команды из-за рубежа подобной процедуре в России не подвергались.

Очень интересно будет посмотреть на турецкий состав: кого из основных баскетболистов там не окажется в итоге? Причем не вообще, а кроме Яна Веселы и Эдгараса Улановаса, которые не играют уже давно и к свежей серии заражений отношения иметь не могут. Если к ним добавится всего пара человек - тогда непонятно, почему отменили матч «Фенера» в чемпионате Турции в минувшей уик-энд? Что это за турецкие тесты, с которыми в Турции играть нельзя, а в России через пару дней - можно?

Ситуация прояснится только сегодня вечером. Пока же можно утверждать лишь то, что у «Фенербахче» наверняка не будет Веселы, Улановаса и главного тренера Игора Кокошкова. Кстати, у ЦСКА тоже есть травмированные - центровые Никола Милутинов и Джоэль Боломбой.

В «Зените» перед плей-офф обнаружилась своя медицинская загадка: капитан питерской команды Маттеуш Понитка якобы не сыграет из-за травмы… аж до конца сезона. Правда, эта информация исходит от литовского журналиста Донатаса Урбонаса и пока ничем не подтверждена - но и не опровергнута. Вместо этого в Питере трубят о продлении контракта с испанским тренером Хавьером Паскуалем.

МЕССИНА ПОБЕЖДАЕТ С СИРЕНОЙ ПОСЛЕ «-19»

Оба «нероссийских» четвертьфинала уже стартовали. «Эфес» в Стамбуле разгромил «Реал» - после равной первой половины гости провалили начало второй, когда за семь с лишним минут набрали жалкие два очка. А в Милане чудом избежал позора сам Этторе Мессина! Бывший наставник ЦСКА приготовил массу оборонительных сюрпризов для «Баварии», но его команда обесценила эти задумки совершенно бездарной атакой: «-19» перед большим перерывом при проценте попаданий с игры ниже 30.

Впрочем, погоня все-таки состоялась, и судьба матча решилась в концовке. За 36 секунд до конца трехочковый другого экс-армейца Серхио Родригеса впервые с первой четверти вывел «Милан» вперед – 77:74. «Бавария» ответила двумя парами точных штрафных, причем вторую Джеймс Гист реализовал всего за 1,2 до финальной сирены – 78:77. Но последнее слово осталось за хозяевами: Малкольм Дилэйни диагональной навесной передачей прямо из аута нашел под кольцом Зака Лидэя, и тот практически без помех наказал немецкий клуб за столь вопиющий ляп в защите.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №1

Милан – Бавария - 79:78 (16:18, 11:26, 26:20, 26:14)

Милан: Лидэй (17), Родригес (13, трехочковые 3/5), Пантер (11), Дилэйни (10).

Бавария: Сили (23, трехочковые 5/5), Болдуин (10), Дж.Джонсон (10).

Счет в серии: 1-0.

Эфес – Реал - 90:63 (20:18, 24:22, 20:10, 26:13)

Эфес: Бобуа (19, трехочковые 3/6), Санли (16), Ларкин (14, трехочковые 3/10), Данстон (11), Симон (10+6 передач).

Реал: Томпкинс (13, трехочковые 3/5), Тавареш (10+9 подборов+2 блок-шота).

Счет в серии: 1-0.

Расписание до конца четвертьфиналов

Матчи №1

21 апреля, среда: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №2

22 апреля, четверг: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

Четвертьфиналы проходят до трех побед по схеме «2-2-1». Их победители разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».

источник: «Советский спорт»
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