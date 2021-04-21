Турецкая зараза не пройдет. В Москве «Фенер» заставили сдавать тесты на коронавирус

Турецкая команда прилетела в Москву вчера вечером, и сразу по прибытии ее подвергли тестированию на коронавирус. Напомню, на прошлой неделе в «Фенербахче» случилась вспышка пандемии, в общей сложности заразилось восемь человек. По неофициальной информации пятеро из них были баскетболистами, но так ли это на самом деле – поди разбери. Вполне возможно, что турки привезли с собой кого-то из тех, кому европейские СМИ приписывали положительные вирус-тесты – в частности, назывались имена Дайшона Пьера, Ахмета Дивероглу, Джарелла Эдди и Бобби Диксона.

МЕДИЦИНСКИЕ ЗАГАДКИ

Хотя в этом причина или не в этом, нам с вами пока неведомо. Так или иначе, «Фенер» в Москве решили проверить вновь, а он в ответ накатал возмущенную жалобу в барселонский офис Евролиги – мол, по установленному протоколу тестов, которые мы сдали в Турции, должно быть достаточно, и другие спортивные команды из-за рубежа подобной процедуре в России не подвергались.

Очень интересно будет посмотреть на турецкий состав: кого из основных баскетболистов там не окажется в итоге? Причем не вообще, а кроме Яна Веселы и Эдгараса Улановаса, которые не играют уже давно и к свежей серии заражений отношения иметь не могут. Если к ним добавится всего пара человек - тогда непонятно, почему отменили матч «Фенера» в чемпионате Турции в минувшей уик-энд? Что это за турецкие тесты, с которыми в Турции играть нельзя, а в России через пару дней - можно?

Ситуация прояснится только сегодня вечером. Пока же можно утверждать лишь то, что у «Фенербахче» наверняка не будет Веселы, Улановаса и главного тренера Игора Кокошкова. Кстати, у ЦСКА тоже есть травмированные - центровые Никола Милутинов и Джоэль Боломбой.

В «Зените» перед плей-офф обнаружилась своя медицинская загадка: капитан питерской команды Маттеуш Понитка якобы не сыграет из-за травмы… аж до конца сезона. Правда, эта информация исходит от литовского журналиста Донатаса Урбонаса и пока ничем не подтверждена - но и не опровергнута. Вместо этого в Питере трубят о продлении контракта с испанским тренером Хавьером Паскуалем.

МЕССИНА ПОБЕЖДАЕТ С СИРЕНОЙ ПОСЛЕ «-19»

Оба «нероссийских» четвертьфинала уже стартовали. «Эфес» в Стамбуле разгромил «Реал» - после равной первой половины гости провалили начало второй, когда за семь с лишним минут набрали жалкие два очка. А в Милане чудом избежал позора сам Этторе Мессина! Бывший наставник ЦСКА приготовил массу оборонительных сюрпризов для «Баварии», но его команда обесценила эти задумки совершенно бездарной атакой: «-19» перед большим перерывом при проценте попаданий с игры ниже 30.

Впрочем, погоня все-таки состоялась, и судьба матча решилась в концовке. За 36 секунд до конца трехочковый другого экс-армейца Серхио Родригеса впервые с первой четверти вывел «Милан» вперед – 77:74. «Бавария» ответила двумя парами точных штрафных, причем вторую Джеймс Гист реализовал всего за 1,2 до финальной сирены – 78:77. Но последнее слово осталось за хозяевами: Малкольм Дилэйни диагональной навесной передачей прямо из аута нашел под кольцом Зака Лидэя, и тот практически без помех наказал немецкий клуб за столь вопиющий ляп в защите.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №1

Милан – Бавария - 79:78 (16:18, 11:26, 26:20, 26:14)

Милан: Лидэй (17), Родригес (13, трехочковые 3/5), Пантер (11), Дилэйни (10).

Бавария: Сили (23, трехочковые 5/5), Болдуин (10), Дж.Джонсон (10).

Счет в серии: 1-0.

Эфес – Реал - 90:63 (20:18, 24:22, 20:10, 26:13)

Эфес: Бобуа (19, трехочковые 3/6), Санли (16), Ларкин (14, трехочковые 3/10), Данстон (11), Симон (10+6 передач).

Реал: Томпкинс (13, трехочковые 3/5), Тавареш (10+9 подборов+2 блок-шота).

Счет в серии: 1-0.

Расписание до конца четвертьфиналов

Матчи №1

21 апреля, среда: ЦСКА – Фенербахче (20.00 мск), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №2

22 апреля, четверг: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

Четвертьфиналы проходят до трех побед по схеме «2-2-1». Их победители разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».