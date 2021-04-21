Андрей Фетисов: «Барселона» - фаворит, но «Зенит» на ее фоне будет выглядеть достойно

«Барселона» прибавила в зрелищности

- Серию плей-офф с «Барселоной» можно назвать вехой в молодой истории «Зенита»?

- Конечно. «Барселона» - очень популярная команда не только в своем городе, но и всей Испании. Понятно, что кроме Мадрида, где при наличии «Реала» у «Барсы» поклонников намного меньше. А вот в других городах ее очень любят и переживают за нее, серия с «Зенитом» должна привлечь большое внимание. Для «Зенита» противостояние с «Барселоной» на столь высоком уровне – значимое достижение.

- «Барселона» - это клубы по многим видам спорта. Без учета футбольной «Барсы», какое место занимает баскетбольная?

- Уверен, что сразу после футбольной. Но это касается всего баскетбола. Он в Испании очень популярен, игроки везде узнаваемы. После футбола там это второй вид спорта.

- Источники утверждают, что в нынешнем сезоне в Евролиге наибольший бюджет именно у «Барселоны». Она традиционно самая богатая в Европе?

- По финансовой иерархии лидеры периодически меняются. Были годы, когда первый бюджет был у турецких клубов, потом лидерство захватили греческие, на данном этапе самая состоятельная «Барселона».

- Насколько традиционен стиль игры испанской команды?

- С одной стороны, преемственность в стиле есть. Команда играет разнообразно и комбинационно. При этом баскетбол в Европе все же развивается, меняется. Увеличиваются скорости, точнее становятся снайперы. Поэтому и в зрелищности команда сделала шаг вперед. Сейчас «Барселона» играет более зрелищно, чем раньше.

«Большие» против снайперов

- Формально в этой паре фаворит – «Барселона», первое место в регулярном чемпионате против зенитовского восьмого. Но в личных встречах команды обменялись победами, причем с одинаковой разницей – в четыре очка. Кто все-таки фаворит?

- Он однозначен - «Барселона». Эта команда всегда в Евролиге среди главных фаворитов. К тому же первое место «Барсы» по итогам регулярного чемпионата – тоже убедительный аргумент. Но это не значит, что расклад в матчах будет предсказуем. «Зенит» обязательно «покусается».