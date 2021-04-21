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Португалия - Примейра 19:00 Маритиму 0 Риу Аве 0 П1 2.65 Х 3.20 П2 2.90
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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Падерборн 07 0 Оснабрюк 0 П1 1.77 Х 3.60 П2 4.90
Италия - Серия А 19:30 Милан 0 Сассуоло 0 П1 1.75 Х 4.00 П2 4.70
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хайденхайм 0 Бохум 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Ян 0
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Андрей Фетисов: «Барселона» - фаворит, но «Зенит» на ее фоне будет выглядеть достойно
21 апреля 11:36
автор: Михаил Греднев
автор фото: БК "Зенит"

Андрей Фетисов: «Барселона» - фаворит, но «Зенит» на ее фоне будет выглядеть достойно

Президент петербургского «Спартака» работал селекционером «Зенита» на заре его истории, а в 1996-м году выступал за «Барселону». О значимости предстоящей серии и ожиданиях от нее Андрей Фетисов рассказал накануне первого матча четвертьфинала.

«Барселона» прибавила в зрелищности

- Серию плей-офф с «Барселоной» можно назвать вехой в молодой истории «Зенита»?
- Конечно. «Барселона» - очень популярная команда не только в своем городе, но и всей Испании. Понятно, что кроме Мадрида, где при наличии «Реала» у «Барсы» поклонников намного меньше. А вот в других городах ее очень любят и переживают за нее, серия с «Зенитом» должна привлечь большое внимание. Для «Зенита» противостояние с «Барселоной» на столь высоком уровне – значимое достижение.

- «Барселона» - это клубы по многим видам спорта. Без учета футбольной «Барсы», какое место занимает баскетбольная?
- Уверен, что сразу после футбольной. Но это касается всего баскетбола. Он в Испании очень популярен, игроки везде узнаваемы. После футбола там это второй вид спорта.

- Источники утверждают, что в нынешнем сезоне в Евролиге наибольший бюджет именно у «Барселоны». Она традиционно самая богатая в Европе?
- По финансовой иерархии лидеры периодически меняются. Были годы, когда первый бюджет был у турецких клубов, потом лидерство захватили греческие, на данном этапе самая состоятельная «Барселона».

- Насколько традиционен стиль игры испанской команды?
- С одной стороны, преемственность в стиле есть. Команда играет разнообразно и комбинационно. При этом баскетбол в Европе все же развивается, меняется. Увеличиваются скорости, точнее становятся снайперы. Поэтому и в зрелищности команда сделала шаг вперед. Сейчас «Барселона» играет более зрелищно, чем раньше.

«Большие» против снайперов

- Формально в этой паре фаворит – «Барселона», первое место в регулярном чемпионате против зенитовского восьмого. Но в личных встречах команды обменялись победами, причем с одинаковой разницей – в четыре очка. Кто все-таки фаворит?
- Он однозначен - «Барселона». Эта команда всегда в Евролиге среди главных фаворитов. К тому же первое место «Барсы» по итогам регулярного чемпионата – тоже убедительный аргумент. Но это не значит, что расклад в матчах будет предсказуем. «Зенит» обязательно «покусается».

- Где лежит ключ к успешной игре против фаворита?
- Скажу простым языком – у «Барселоны» преимущество по «большим» игрокам, а у «Зенита» сильнее снайперы. Насколько часто получится их задействовать и реализовать сильные стороны, настолько высоки окажутся шансы сине-бело-голубых оказать серьезное сопротивление. Но я читал, что из-за травмы у «Зенита» не сможет сыграть Матеуш Понитка. Его отсутствие станет большой потерей. Хотя в игре и результатах «Зенита» сейчас очень видна рука тренера Хавьера Паскуаля. В этом сезоне сложилась команда с большой буквы, с надежной защитой, отличным взаимодействием, постоянной поддержкой между игроками. Это добавляет уверенности, что «Зенит» на фоне европейского гранда будет выглядеть достойно.

- Счет 1:1 по итогам первой части серии как можно будет назвать для «Зенита»?
- Одна победа в Испании станет достаточно хорошим достижением. Которое гарантирует и два матча в Санкт-Петербурге. И это само по себе станет большим интересным событием. Даже независимо от итогового результата.

Бонус для «Зенита»

- В Испании матчи пройдут при пустых трибунах. Насколько весомой поддержки лишен соперник «Зенита»?
- Болельщики «Барсы» всегда поддерживают свою команду очень шумно и эмоционально, это всегда ощущается. Но при этом обстановка в зале всегда интеллигентная, опасаться гостям нечего. В отличие от турецких и греческих стадионов, зажигалки с монетами и стаканами на площадку с трибун не летят. Но без болельщиков домашние матчи «Барселоны» все равно выглядят совсем по-другому. Отсутствие поддержки все же заметно и в этом заключается бонус для «Зенита».

- Это выравнивает шансы в серии?
- Так говорить не буду. Пока это выглядит бонусом.

- Ваш прогноз на исход серии?
- От конкретных цифр воздержусь, но серию, думаю, выиграет «Барселона». А «Зенит» как минимум окажет достойное сопротивление. Один матч «зацепит» обязательно.

источник: «Советский спорт»
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