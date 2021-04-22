Барсетка из «Барсы». «Зенит» начал плей-офф Евролиги с сенсационной победы в Испании

Хотя при всех параллелях различий здесь тоже хватает - и касаются они прежде всего «Барселоны». Пять лет назад она переживала не лучшие времена – недаром преимуществом своей площадки в 1/4 владел «Локомотив», а Паскуаль вскоре после поражения подал в отставку. Сейчас же каталонцы находятся на другом витке эволюции: создают суперкоманду, явно нацеленную на чемпионский титул. Пожалуй, такого сильного состава у «Барсы» не было с сезона-2002/03, когда Бодирога, Наварро, Фучка и Ясикявичюс (еще в качестве игрока) привели ее к триумфу в домашнем «Финале четырех».

В том четвертьфинале из участников теперешнего играли Андрей Зубков с нашей стороны и Алекс Абринес с каталонской. И вообще у «Зенита» много общих черт с «Локо» 2016-го: новые зарубежные тренеры (в Краснодаре работал грек Георгиос Барцокас), сильно, но с умом обновленный состав, ставка на защиту…

В список российских клубов, добиравшихся до четвертьфинала Евролиги, «Зенит» вошел под шестым порядковым номером – вслед за ЦСКА, московским «Динамо»-2007, УНИКСом-2012, «Локомотивом»-2016 и «Химками»-2018. Кроме армейцев благополучно преодолеть эту стадию удавалось только железнодорожникам из Краснодара, пять лет назад выигравшим серию со счетом 3-2 не у кого-нибудь, а именно у «Барселоны». Которой тогда руководил Хавьер Паскуаль, ныне тренирующий «Зенит».

Тем приятнее обыграть такого противника – и вдобавок на его площадке. Как известно, в плей-офф побеждают не имена, и не суммы контрактов, а командные бойцы и хорошая защита. К встрече с барселонским созвездием «Зенит» подготовился на славу: оборона Паускуаля полностью разрушила нападение противника.

Легендарный Поу Газоль, выйдя в стартовой пятерке, за пять минут швырнул один трехочковый, получил через свои руки несколько точных бросков в ответ – и был убран в запас до конца игры. Самый высокооплачиваемый баскетболист Евролиги и ее «без пяти минут MVP» Никола Миротич вместо привычного «двадцатника» еле-еле наковырял десять очков и пару подборов. Наконец, лучший распасовщик Старого Света Ник Калатес в первой половине матча чаще отдавал мячи нашим, чем своим: лишь две голевых передачи при трех потерях. Ау, «Барселона», ты где?!

Тем временем на каталонской половине площадки рвал и метал Кевин Пангос, в прошлом году перебравшийся в Петербург именно из Барселоны. До большого перерыва канадский плеймейкер показывал просто идеальный баскетбол: 14 очков, 6 результативных пасов, ни одной потери – и ни одного промаха, включая три попадания из трех с дальней дистанции! «Зенит» просто разрывал «Барсу» в клочки – такие мелкие, что хватило бы разве что на барсетку. За минуту с лишним до конца второй четверти преимущество гостей стало максимальным – 46:29, «плюс 17»!

КОНЦОВКА И ПОБЕДНЫЙ ПРОМАХ БЛЭКА

Разумеется, это был еще далеко не конец - во второй половине хозяева площадки пустились в погоню. Они, в свою очередь, прибавили в защите (как-никак встречались команды, пропускающие меньше всех в Евролиге-20/21) и заставили Пангоса надолго уйти в тень, сосредоточиться на подыгрыше.

Уже в третьем периоде разница сокращалась до двух очков, но тогда у «Зенита» нашелся ответ - очень кстати пришлись два дальних броска Кей Си Риверса. В середине четвертой четверти получил травму Артурас Гудайтис – забрав подбор на чужом щите, литовец при приземлении подвернул голеностоп. А потом неизбежное все-таки случилось: за 2.40 до финального свистка бывший любимец болельщиков ЦСКА Кори Хиггинс восстановил равенство на табло – 68:68.

Тут-то и напомнил о себе Пангос, до этого не набравший во второй половине ни одного очка – его трехочковый вернул «Зениту» лидерство в счете. Да, в концовке канадец явно передерживал мяч и никакими комбинациями у гостей уже не пахло, но… Удача была на нашей стороне, а победителей, как известно, не судят.

Единственный раз «Барселоне» удалось повести за 1.09 до конца – 72:71 после штрафных Брэндона Дэвиса. Однако Риверс забил тяжелый мяч издали через руки Миротича, а за 10,7 секунды до сирены «малыш» Пангос в проходе умудрился перебросить сразу двоих – 76:74! Пришлось Ясикявичюсу тратить последний тайм-аут – при том, что Паускуаль во второй половине так и не взял ни одного перерыва.

Последнюю атаку «Барсы» трехочковым завершал Хиггинс - и он промахнулся. Тарик Блэк взял решающий подбор, на нем сфолили, и американский центровой, нечаянно промазав первый штрафной, второй мазал уже умышленно – чтобы не дать сопернику шанса на ответ в оставшиеся 1,8 секунды. Промах Блэка действительно оказался победным: «Зенит» повел в серии, в которой на него не ставил никто!

Теперь, даже если «Барса» в пятницу возьмет реванш, потом ее ждут два матча в Санкт-Петербурге. И не при пустых трибунах, а с нашими болельщиками.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Матчи №1

Барселона – Зенит - 74:76 (21:21, 13:27, 20:13, 20:15)

Барселона: Б.Дэвис (18), Хиггинс (15), Курич (12), Миротич (10).

Зенит: Пангос (19+9 передач, трехочковые 4/6), У.Томас (12), Риверс (11).

Счет в серии: 0 -1.

ЦСКА – Фенербахче - 92:76 (28:23, 25:21, 11:22, 28:10)

ЦСКА: Хэкетт (20, трехочковые 4/5), Клайберн (20), Фойтманн (12+10 подборов).

Фенербахче: Де Коло (27), Л.Браун (12), Гудурич (11), О’Куинн (11).

Счет в серии: 1-0.

Другие матчи: Милан – Бавария - 79:78, Эфес – Реал - 90:63.

Расписание до конца четвертьфиналов

Матчи №2

22 апреля, четверг: Эфес – Реал, Милан – Бавария.

23 апреля, пятница: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00).

Матчи №3

27 апреля, вторник: Реал – Эфес.

28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес.

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.

Матчи №5

4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

Четвертьфиналы проходят до трех побед по схеме «2-2-1». Их победители разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».