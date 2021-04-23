Владимир Гомельский: Хавьер Паскуале провел против «Барселоны» выдающийся матч

КАК ПЕРЕКРЫТЬ ГЛАВНЫЕ СИЛЫ СОПЕРНИКА

- Владимир Александрович, перед началом серии вы дали прогноз на ее исход: 3:1 в пользу «Барселоны». Результат первого матча удивил?

- Признаюсь, да. Я удивлен тем, что «Зенит» смог выиграть именно первый матч. Но отмечу и закономерность этого успеха. Выделю заслугу Хавьера Паскуаля – главный тренер «Зенита» провел выдающийся матч. Сначала тренерский замысел обеспечил преимущество сине-бело-голубым, а сделанные во второй половине перестановки помогли остановить натиск «Барселоны» и выиграть.

- В чем заключался изначальный замысел «Зенита»?

- Перекрыть в атаке соперника те направления, которые особенно сильны. На этом был сделан четкий акцент. По тому ,как строго и слаженно зенитовцы перекрывали Миротича и других форвардов, просматривалась хорошая управляемость команды. Поэтому отрыв «Зенита» во второй четверти выглядел заслуженным.

- Но после перерыва его преимущество стало таять с пугающей быстротой. Казалось, «Барселона» очки набирает слишком легко.

- Это не легкие очки. Дело в другом. Шарунас Ясикявичус в перерыве внес в игру хозяев изменения. «Барса» ускорила темп, стала чаще убегать в быстрые атаки, задействовала «раннее» нападение – в такой ситуации сложно бы пришлось любой команде, не только «Зениту». Когда нет возможности выстроить оборону с подстраховкой, соперник получает преимущество. Но в этой ситуации снова блестяще сработал Паскуаль!

- Что он сделал?

- Две замены изменили игру. Вышедший на площадку Риверс и очки стал набирать, и в защите полезно играл. Он действовал против Хиггинса, это было на руку «Зениту». Против Клаверса обороняться пришлось бы сложнее.

«ЗЕНИТ» В ТРОЙКЕ САМЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ КОМАНД ЕВРОЛИГИ

- В концовку команды заходили при равном счете. Какого расклада ждали в последних атаках?

- За две минуты до финальной сирены я уже превратился в болельщика. (Смеется) Поэтому анализ игры отошел на второй план, просто переживал за «Зенит». И в ключевой момент самый результативный игрок матча, Кевин Пангос, забросил победный мяч. Я и надеялся, что глупости Пангос избежит.