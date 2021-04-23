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Владимир Гомельский: Хавьер Паскуале провел против «Барселоны» выдающийся матч
23 апреля 20:27
автор: Михаил Греднев
автор фото: EuroLeague

Владимир Гомельский: Хавьер Паскуале провел против «Барселоны» выдающийся матч

Эксперт и телекомментартор назвал главные причины победы «Зенита» в первом четвертьфинальном матче и рассказал об ожиданиях от второго.

КАК ПЕРЕКРЫТЬ ГЛАВНЫЕ СИЛЫ СОПЕРНИКА

- Владимир Александрович, перед началом серии вы дали прогноз на ее исход: 3:1 в пользу «Барселоны». Результат первого матча удивил?
- Признаюсь, да. Я удивлен тем, что «Зенит» смог выиграть именно первый матч. Но отмечу и закономерность этого успеха. Выделю заслугу Хавьера Паскуаля – главный тренер «Зенита» провел выдающийся матч. Сначала тренерский замысел обеспечил преимущество сине-бело-голубым, а сделанные во второй половине перестановки помогли остановить натиск «Барселоны» и выиграть.

- В чем заключался изначальный замысел «Зенита»?
- Перекрыть в атаке соперника те направления, которые особенно сильны. На этом был сделан четкий акцент. По тому ,как строго и слаженно зенитовцы перекрывали Миротича и других форвардов, просматривалась хорошая управляемость команды. Поэтому отрыв «Зенита» во второй четверти выглядел заслуженным.

- Но после перерыва его преимущество стало таять с пугающей быстротой. Казалось, «Барселона» очки набирает слишком легко.
- Это не легкие очки. Дело в другом. Шарунас Ясикявичус в перерыве внес в игру хозяев изменения. «Барса» ускорила темп, стала чаще убегать в быстрые атаки, задействовала «раннее» нападение – в такой ситуации сложно бы пришлось любой команде, не только «Зениту». Когда нет возможности выстроить оборону с подстраховкой, соперник получает преимущество. Но в этой ситуации снова блестяще сработал Паскуаль!

- Что он сделал?
- Две замены изменили игру. Вышедший на площадку Риверс и очки стал набирать, и в защите полезно играл. Он действовал против Хиггинса, это было на руку «Зениту». Против Клаверса обороняться пришлось бы сложнее.

«ЗЕНИТ» В ТРОЙКЕ САМЫХ УПРАВЛЯЕМЫХ КОМАНД ЕВРОЛИГИ

- В концовку команды заходили при равном счете. Какого расклада ждали в последних атаках?
- За две минуты до финальной сирены я уже превратился в болельщика. (Смеется) Поэтому анализ игры отошел на второй план, просто переживал за «Зенит». И в ключевой момент самый результативный игрок матча, Кевин Пангос, забросил победный мяч. Я и надеялся, что глупости Пангос избежит.

- Что это значит?
- Когда атакующий защитник в ключевой момент матча или полностью сосредотачивает игру на себе, или принимает заведомо проигрышное решение.

- То есть?
- В той ситуации проигрышным было – отдать передачу на третьего или четвертого номера, которые в атаке своих оппонентов не переигрывали. Защитник «Зенита» обоснованно пошел вперед сам и завершил атаку. Но еще раз подчеркну заслугу Хавьера Паскуаля, чьи замыслы сыграли ключевую роль в перестроении «Зенита» и результате. «Зенит» вместе с «Олимпией Милан» и «Баварией» на сегодня - самые управляемые команды Евролиги. В среду был как раз то случай, когда порядок побил класс.

- Что ждать от сегодняшнего матча?
- У «Зенита» нет нужды что-то менять – от добра добра не ищут. А вот главному тренеру «Барселоны» придется всерьез поломать голову над планом на матч. Что придумать? Сделать акцент на нейтрализации Пангоса? Но тогда со скамейки может удачно выйти другой защитник, Билли Бэрон. Интересно будет увидеть, что все-таки придумает Ясикявичус.

- Ваши восторженные оценки игры «Зенита» означают, что прогноз на серию изменился?
- Нет. Прогноз остается тот же – 3:1 в пользу «Барселоны». Уверен в ее успехе и потому, что в этой паре фактор своего поля не столь значим. «Барселона» - та команда, которая лучший баскетбол может показать и на поле соперника.

источник: «Советский спорт»
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