УНИКС отдал игру «Локомотиву» и свел ЦСКА с «Зенитом» в полуфинале лиги ВТБ

Сказать, что сегодняшняя игра с краснодарским «Локомотивом» не влияла на положение казанцев в Лиге ВТБ, нельзя. Она влияла, причем принципиально. Победитель матча финишировал в «регулярке» вторым и получал преимущество своей площадки в двух раундах плей-офф – вплоть до финала. Но вот парадокс: на третьем месте, куда УНИКС сполз после поражения, он получил более благоприятную кубковую сетку. Во всяком случае сами казанцы рассудили именно так.

Нет, это не был договорной матч. Просто хозяева площадки сочли, что победа им не особо нужна и решили сэкономить силы – не только для плей-офф Единой лиги ВТБ, но и для стартующего послезавтра в Монако финала Кубка Европы. Главную задачу – попасть в Евролигу на следующий сезон – УНИКС уже решил, но для полноты счастья ему нужен Кубок. Второй по значимости в континентальной клубной иерархии.

Проблема в том, что сей «триумф российского баскетбола» состоялся, когда разница в счете превышала 20 очков и исход поединка не вызывал сомнений. Причем не вызывал уже давно - он стал ясен еще до начала игры: из восьми американских легионеров, обычно приносящих УНИКСу более 90 процентов очков, в заявке обнаружились лишь двое, да и те не попали в стартовый состав – в отличие, например, от Сергея Драковского из казанского «дубля».

Сбылась мечта тренера нашей сборной Сергея Базаревича: в игре ведущих клубов страны на площадке оказались две полностью российские пятерки. Да не просто в игре, а в центральном матче последнего дня «регулярки», распределявшем места со второго по четвертое. Ура, товарищи!..

Секрет тут кроется в «факторе ЦСКА». Бессменный чемпион страны с 2003 года, неожиданно проиграв в Краснодаре на прошлой неделе, спутал все турнирные расклады, и сегодня итоговое место армейцев тоже зависело от матча в Казани. Победа хозяев поднимала ЦСКА на третью строчку таблицы и сводила его в вероятном полуфинале плей-офф с УНИКСом. Теперь же ЦСКА - четвертый, во втором раунде игр на вылет ему светит победитель «регулярки» «Зенит», а Казань с Краснодаром оказались в другой половине сетки и будут разыгрывать вторую путевку в финал сами, без столичного вмешательства. Проще говоря: УНИКС в 1/2 предпочел гостевую серию с «Локо» домашней серии против ЦСКА.

У железнодорожников выбора сегодня не было - поражение выводило их в полуфинале на «Зенит». Поэтому «Локо» прибыл в Казань в сильнейшем, интернациональном составе и без колебаний принял предложенный ему подарок. После непродолжительного (примерно полторы четверти) сопротивления в начале игры гости легко расправились с «патриотическим» вариантом УНИКСа. Правда, тренер хозяев Димитрис Прифтис, скрепя сердце, все-таки выпустил на десять минут Джона Холланда, но его четыре очка ничего изменить уже не могли.

ЦСКА: ХУДШАЯ «РЕГУЛЯРКА» В ИСТОРИИ

Параллельно шли еще четыре матча. Все поединки последнего дня специально назначили на одно и то же время, чтобы избежать турнирно-тактических игр, но эта затея, как видите, с треском провалилась. ЦСКА, не шибко веривший в победные устремления УНИКСа, тоже выставил против «Нижнего Новгорода» неполный состав – без Клайберна, Хэкетта, Шенгелии, Фойтманна и Стрелниекса. Нижегородцы ответили скромно, но со вкусом: ни разу не подняли со скамейки запасных экс-армейца Андрея Воронцевича. В концовке ЦСКА победил, что не спасло его от худшего результата в клубной истории: за время существования Единой лиги москвичи впервые получили номер «посева» в плей-офф ниже третьего и потерпели в «регулярке» больше четырех поражений, которых этом году у них набралось аж семь штук, почти 30 процентов.

Теперь ЦСКА рискует лишиться российского титула и вообще не попасть в финал внутреннего чемпионата – ведь «Зенит» в этом сезоне очень силен. Руководство лиги ВТБ уже утвердило контуры плей-офф: он стартует 10 мая, четвертьфиналы пройдут в сокращенном формате до двух побед, а назревающая серия до трех между клубами Москвы и Санкт-Петербурга, похоже, наложится на «Финал четырех» Евролиги. Он состоится 28-30 мая в Кельне – наверняка с участием ЦСКА (2-0 в 1/4 против «Фенербахче») и, возможно, с участием «Зенита» (1-1 с «Барселоной»).

Получается, неудача в европейском четвертьфинале даст питерцам дополнительное - помимо трех домашних матчей - преимущество во внутренней схватке с ЦСКА. Они смогут к ней как следует подготовиться. С другой стороны, даже золото чемпионата страны пока не гарантирует «Зениту» места в Евролиге-21/22 - решение по ее составу будет приниматься позже. В общем, ничего не ясно, везде сплошная путаница.

Хотя не совсем. Кое-что мы с вами все-таки знаем. Например, что совсем скоро, недели через три нас наверняка ждет захватывающая серия игр между ЦСКА и «Зенитом». Согласитесь, это уже немало.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

УНИКС - Локомотив-Кубань – 77:98

ЦСКА – Нижний Новгород - 85:84

Химки – Автодор - 80:84

Енисей – Калев - 89:94

Астана – Цмоки-Минск - 74:109

Итоговое положение

Пары 1/4 финала

Зенит (1) – Парма (8)

Локомотив-Кубань (2) – Химки (7)

УНИКС (3) – Зелена Гура (6)

ЦСКА (4) – Нижний Новгород (5)

Плей-офф стартует 10 мая и завершится не позднее 14 июня. Четвертьфиналы пройдут до двух побед по схеме «1-1-1», полуфиналы и финал – до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие более высокое место в регулярном чемпионате (см. в скобках). В 1/2 победитель серии «Зенит» - «Парма» встретится с ЦСКА или с «Нижним Новгородом».