УНИКС отдал игру «Локомотиву» и свел ЦСКА с «Зенитом» в полуфинале лиги ВТБ

«ДОГОВОРНЯК»? СКОРЕЕ, МАТЧ-ПОДАРОК
Сбылась мечта тренера нашей сборной Сергея Базаревича: в игре ведущих клубов страны на площадке оказались две полностью российские пятерки. Да не просто в игре, а в центральном матче последнего дня «регулярки», распределявшем места со второго по четвертое. Ура, товарищи!..
Проблема в том, что сей «триумф российского баскетбола» состоялся, когда разница в счете превышала 20 очков и исход поединка не вызывал сомнений. Причем не вызывал уже давно - он стал ясен еще до начала игры: из восьми американских легионеров, обычно приносящих УНИКСу более 90 процентов очков, в заявке обнаружились лишь двое, да и те не попали в стартовый состав – в отличие, например, от Сергея Драковского из казанского «дубля».
Нет, это не был договорной матч. Просто хозяева площадки сочли, что победа им не особо нужна и решили сэкономить силы – не только для плей-офф Единой лиги ВТБ, но и для стартующего послезавтра в Монако финала Кубка Европы. Главную задачу – попасть в Евролигу на следующий сезон – УНИКС уже решил, но для полноты счастья ему нужен Кубок. Второй по значимости в континентальной клубной иерархии.
А как же внутренний чемпионат?
ТУРНИРНАЯ АРИФМЕТИКА ПО-КАЗАНСКИ
Сказать, что сегодняшняя игра с краснодарским «Локомотивом» не влияла на положение казанцев в Лиге ВТБ, нельзя. Она влияла, причем принципиально. Победитель матча финишировал в «регулярке» вторым и получал преимущество своей площадки в двух раундах плей-офф – вплоть до финала. Но вот парадокс: на третьем месте, куда УНИКС сполз после поражения, он получил более благоприятную кубковую сетку. Во всяком случае сами казанцы рассудили именно так.
Секрет тут кроется в «факторе ЦСКА». Бессменный чемпион страны с 2003 года, неожиданно проиграв в Краснодаре на прошлой неделе, спутал все турнирные расклады, и сегодня итоговое место армейцев тоже зависело от матча в Казани. Победа хозяев поднимала ЦСКА на третью строчку таблицы и сводила его в вероятном полуфинале плей-офф с УНИКСом. Теперь же ЦСКА - четвертый, во втором раунде игр на вылет ему светит победитель «регулярки» «Зенит», а Казань с Краснодаром оказались в другой половине сетки и будут разыгрывать вторую путевку в финал сами, без столичного вмешательства. Проще говоря: УНИКС в 1/2 предпочел гостевую серию с «Локо» домашней серии против ЦСКА.
У железнодорожников выбора сегодня не было - поражение выводило их в полуфинале на «Зенит». Поэтому «Локо» прибыл в Казань в сильнейшем, интернациональном составе и без колебаний принял предложенный ему подарок. После непродолжительного (примерно полторы четверти) сопротивления в начале игры гости легко расправились с «патриотическим» вариантом УНИКСа. Правда, тренер хозяев Димитрис Прифтис, скрепя сердце, все-таки выпустил на десять минут Джона Холланда, но его четыре очка ничего изменить уже не могли.
ЦСКА: ХУДШАЯ «РЕГУЛЯРКА» В ИСТОРИИ
Параллельно шли еще четыре матча. Все поединки последнего дня специально назначили на одно и то же время, чтобы избежать турнирно-тактических игр, но эта затея, как видите, с треском провалилась. ЦСКА, не шибко веривший в победные устремления УНИКСа, тоже выставил против «Нижнего Новгорода» неполный состав – без Клайберна, Хэкетта, Шенгелии, Фойтманна и Стрелниекса. Нижегородцы ответили скромно, но со вкусом: ни разу не подняли со скамейки запасных экс-армейца Андрея Воронцевича. В концовке ЦСКА победил, что не спасло его от худшего результата в клубной истории: за время существования Единой лиги москвичи впервые получили номер «посева» в плей-офф ниже третьего и потерпели в «регулярке» больше четырех поражений, которых этом году у них набралось аж семь штук, почти 30 процентов.
Теперь ЦСКА рискует лишиться российского титула и вообще не попасть в финал внутреннего чемпионата – ведь «Зенит» в этом сезоне очень силен. Руководство лиги ВТБ уже утвердило контуры плей-офф: он стартует 10 мая, четвертьфиналы пройдут в сокращенном формате до двух побед, а назревающая серия до трех между клубами Москвы и Санкт-Петербурга, похоже, наложится на «Финал четырех» Евролиги. Он состоится 28-30 мая в Кельне – наверняка с участием ЦСКА (2-0 в 1/4 против «Фенербахче») и, возможно, с участием «Зенита» (1-1 с «Барселоной»).
Получается, неудача в европейском четвертьфинале даст питерцам дополнительное - помимо трех домашних матчей - преимущество во внутренней схватке с ЦСКА. Они смогут к ней как следует подготовиться. С другой стороны, даже золото чемпионата страны пока не гарантирует «Зениту» места в Евролиге-21/22 - решение по ее составу будет приниматься позже. В общем, ничего не ясно, везде сплошная путаница.
Хотя не совсем. Кое-что мы с вами все-таки знаем. Например, что совсем скоро, недели через три нас наверняка ждет захватывающая серия игр между ЦСКА и «Зенитом». Согласитесь, это уже немало.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
УНИКС - Локомотив-Кубань – 77:98
ЦСКА – Нижний Новгород - 85:84
Химки – Автодор - 80:84
Енисей – Калев - 89:94
Астана – Цмоки-Минск - 74:109
Итоговое положение
Пары 1/4 финала
Зенит (1) – Парма (8)
Локомотив-Кубань (2) – Химки (7)
УНИКС (3) – Зелена Гура (6)
ЦСКА (4) – Нижний Новгород (5)
Плей-офф стартует 10 мая и завершится не позднее 14 июня. Четвертьфиналы пройдут до двух побед по схеме «1-1-1», полуфиналы и финал – до трех побед по схеме «2-2-1». Преимущество своей площадки имеют клубы, занявшие более высокое место в регулярном чемпионате (см. в скобках). В 1/2 победитель серии «Зенит» - «Парма» встретится с ЦСКА или с «Нижним Новгородом».