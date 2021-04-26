Звезды НБА Дюрант и Конли спродюссировали фильм, выигравший «Оскар»

В номинации «Лучший короткометражный фильм» победила лента «Два далеких незнакомца», спродюсированная форвардом «Бруклина» Кевином Дюрантом и защитником «Юты» Майком Конли.

Дюрант и Конли стали двумя из 10 исполнительных продюсеров фильма, в котором жестокость полиции изображается как неизбежная временная петля, бесконечный и трагический «День сурка» для чернокожих американцев. Режиссерами фильма выступили Мартин Десмонд Роу и Трэйвон Фри, игравший в баскетбол за Калифорнийский университет.

Это не первый «Оскар» выигранный профессиональными баскетболистами. В 2018 году престижную премию выиграл мультфильм «Дорогой баскетбол», снятый по мотивам стихотворения Кобе Брайанта, в котором легенда «Лейкерс» объявил о завершении спортивной карьеры

Что касается нынешних победителей, то Дюрант в воскресенье вернулся на паркет после того как пропустил три матча из-за травмы. 33 очка лидера сыграли решающую роль в победе «Бруклина» над «Финиксом» (128:119). Конли минувшей ночью не играл, а накануне в игре против «Миннесоты» сделал пятитысячную передачу за карьеру.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАТЫ «ОСКАРА»