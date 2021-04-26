Звезды НБА Дюрант и Конли спродюссировали фильм, выигравший «Оскар»

В номинации «Лучший короткометражный фильм» победила лента «Два далеких незнакомца», спродюсированная форвардом «Бруклина» Кевином Дюрантом и защитником «Юты» Майком Конли.
Дюрант и Конли стали двумя из 10 исполнительных продюсеров фильма, в котором жестокость полиции изображается как неизбежная временная петля, бесконечный и трагический «День сурка» для чернокожих американцев. Режиссерами фильма выступили Мартин Десмонд Роу и Трэйвон Фри, игравший в баскетбол за Калифорнийский университет.
Это не первый «Оскар» выигранный профессиональными баскетболистами. В 2018 году престижную премию выиграл мультфильм «Дорогой баскетбол», снятый по мотивам стихотворения Кобе Брайанта, в котором легенда «Лейкерс» объявил о завершении спортивной карьеры
Что касается нынешних победителей, то Дюрант в воскресенье вернулся на паркет после того как пропустил три матча из-за травмы. 33 очка лидера сыграли решающую роль в победе «Бруклина» над «Финиксом» (128:119). Конли минувшей ночью не играл, а накануне в игре против «Миннесоты» сделал пятитысячную передачу за карьеру.
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАТЫ «ОСКАРА»
Лучший фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Земля кочевников»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой»
Лучший актер
ПОБЕДИТЕЛЬ: Энтони Хопкинс – «Отец»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Риз Ахмед – «Звук металла», Чедвик Боузман – «Ма Рейни: Мать блюза», Гари Олдман – «Манк», Стивен Ян – «Минари»
Лучшая актриса
ПОБЕДИТЕЛЬ: Фрэнсис Макдорманд – «Земля кочевников»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Виола Дэвис – «Ма Рейни: Мать блюза», Андра Дэй – «Соединенные Штаты против Билли Холидей», Ванесса Кирби – «Фрагменты женщины», Кэри Маллиган – «Девушка, подающая надежды»
Лучший режиссер
ПОБЕДИТЕЛЬ: Хлоя Чжао – «Земля кочевников»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Томас Винтерберг – «Еще по одной», Дэвид Финчер – «Манк»
Ли Айзек Чун – «Минари», Эмиральд Феннел – «Девушка, подающая надежды»
Лучшая актриса второго плана
ПОБЕДИТЕЛЬ: Юн Ё-Джон – «Минари»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Мария Бакалова – «Борат 2», Гленн Клоуз – «Элегия Хиллбилли»
Оливия Колман – «Отец», Аманда Сайфред – «Манк»
Лучший актер второго плана
ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэниэл Калуя – «Иуда и черный мессия»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Саша Барон Коэн – «Суд над чикагской семеркой», Лесли Одом-мл. – «Одна ночь в Майами», Пол Раджи – «Звук металла», Лакит Стэнфилд – «Иуда и черный мессия»
Лучший адаптированный сценарий
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Отец»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Борат 2», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами», «Белый тигр»
Лучший оригинальный сценарий
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Девушка, подающая надежды»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Иуда и черный мессия», «Минари», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой»
Лучший иностранный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Еще по одной»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Лучшие дни», «Коллектив», «Человек, который продал свою кожу», «Куда ты идешь, Аида?»
Лучший анимационный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Вперед», «Путешествие на Луну», «Легенда о волках», «Барашек Шон: Фермагеддон»
Лучший документальный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Мой учитель-осьминог»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Коллектив», «Агент-крот», «Время», «Лагерь калек»
Лучший оператор
ПОБЕДИТЕЛЬ: Эрик Мессершмидт – «Манк»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Шон Боббитт – «Иуда и черный мессия», Дариуш Вольски – «Новости со всех концов света», Джошуа Джеймс Ричардс – «Земля кочевников», Фидон Папамайкл – «Суд над чикагской семеркой»
Лучшие визуальные эффекты
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Довод»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Любовь и монстры», «Полночное небо», «Мулан», «Айван, единственный и неповторимый»
Лучший композитор
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Пятеро одной крови», «Манк», «Минари», «Новости со всех концов света»
Лучший монтаж
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Отец», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой»
Лучший дизайн костюмов
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Эмма», «Манк», «Мулан», «Пиноккио»
Лучший звук
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Грейхаунд», «Манк», «Новости со всех концов света», «Душа»
Лучший короткометражный анимационный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Если что-то случится, я люблю вас»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Нора», «Гений места», «Опера», «Люди-да»
Лучший короткометражный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Два далеких незнакомца»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Прощупывание», «Комната с письмами», «Подарок», «Белый глаз»
Лучший короткометражный документальный фильм
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Колетт»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Концерт – это беседа», «Не делить», «Отделение голода», «Любовная баллада для Латаши»
Лучший художник-постановщик
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Манк»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Отец», «Ма Рейни: Мать блюза», «Новости со всех концов света», «Довод»
Лучший грим и прически
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Эмма», «Элегия Хиллбилли», «Манк», «Пиноккио»
Лучшая песня
ПОБЕДИТЕЛЬ: Fight for You – «Иуда и черный мессия»
ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Hear My Voice – «Суд над чикагской семеркой», Húsavíkt – «Музыкальный конкурс Евровидение», Io Si (Seen) – «Вся жизнь впереди», Speak Now – «Одна ночь в Майами»