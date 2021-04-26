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Португалия - Примейра 19:00 Белененсеш 0 Жил Висенте 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.10
Германия - Вторая Бундеслига 19:00 Карлсруэ 0 Эрцгебирге 0 П1 1.95 Х 3.60 П2 3.90
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Авангард 0 П1 1.75 Х 4.20 П2 4.60
Италия - Серия А 19:30 Торино 0 Наполи 0 П1 4.10 Х 4.00 П2 1.84
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Альбасете 0 П1 1.57 Х 3.70 П2 7.00
Португалия - Примейра 21:00 Бенфика 0 Санта-Клара 0 П1 1.31 Х 5.40 П2 11.5
Португалия - Примейра 21:00 Фамаликан 0 Тондела 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
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Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Дармштадт 98 0 Бохум 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.18
Аргентина - Примера 21:45 Платенсе 0 Альдосиви 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Лацио 0 Милан 0 П1 2.33 Х 3.80 П2 3.00
Испания - Сегунда 22:00 Сабадель 0 Мальорка 0 П1 4.00 Х 3.20 П2 2.06
Испания - Примера 22:00 Эйбар 0 Реал Сосьедад 0 П1 4.30 Х 3.60 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Кристал Пэлас 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Португалия - Примейра 23:15 Морейренсе 0 Порту 0 П1 13.0 Х 5.60 П2 1.28
Звезды НБА Дюрант и Конли спродюссировали фильм, выигравший «Оскар»
26 апреля 13:01
автор: Олег Чикирис
автор фото: Twitter SportsCenter

Звезды НБА Дюрант и Конли спродюссировали фильм, выигравший «Оскар»

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар».

В номинации «Лучший короткометражный фильм» победила лента «Два далеких незнакомца», спродюсированная форвардом «Бруклина» Кевином Дюрантом и защитником «Юты» Майком Конли.

Дюрант и Конли стали двумя из 10 исполнительных продюсеров фильма, в котором жестокость полиции изображается как неизбежная временная петля, бесконечный и трагический «День сурка» для чернокожих американцев. Режиссерами фильма выступили Мартин Десмонд Роу и Трэйвон Фри, игравший в баскетбол за Калифорнийский университет.

Это не первый «Оскар» выигранный профессиональными баскетболистами. В 2018 году престижную премию выиграл мультфильм «Дорогой баскетбол», снятый по мотивам стихотворения Кобе Брайанта, в котором легенда «Лейкерс» объявил о завершении спортивной карьеры

Что касается нынешних победителей, то Дюрант в воскресенье вернулся на паркет после того как пропустил три матча из-за травмы. 33 очка лидера сыграли решающую роль в победе «Бруклина» над «Финиксом» (128:119). Конли минувшей ночью не играл, а накануне в игре против «Миннесоты» сделал пятитысячную передачу за карьеру.

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАТЫ «ОСКАРА»

Лучший фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Земля кочевников»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой»

Лучший актер

ПОБЕДИТЕЛЬ: Энтони Хопкинс – «Отец»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Риз Ахмед – «Звук металла», Чедвик Боузман – «Ма Рейни: Мать блюза», Гари Олдман – «Манк», Стивен Ян – «Минари»

Лучшая актриса

ПОБЕДИТЕЛЬ: Фрэнсис Макдорманд – «Земля кочевников»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Виола Дэвис – «Ма Рейни: Мать блюза», Андра Дэй – «Соединенные Штаты против Билли Холидей», Ванесса Кирби – «Фрагменты женщины», Кэри Маллиган – «Девушка, подающая надежды»

Лучший режиссер

ПОБЕДИТЕЛЬ: Хлоя Чжао – «Земля кочевников»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Томас Винтерберг – «Еще по одной», Дэвид Финчер – «Манк»

Ли Айзек Чун – «Минари», Эмиральд Феннел – «Девушка, подающая надежды»

Лучшая актриса второго плана

ПОБЕДИТЕЛЬ: Юн Ё-Джон – «Минари»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Мария Бакалова – «Борат 2», Гленн Клоуз – «Элегия Хиллбилли»

Оливия Колман – «Отец», Аманда Сайфред – «Манк»

Лучший актер второго плана

ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэниэл Калуя – «Иуда и черный мессия»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Саша Барон Коэн – «Суд над чикагской семеркой», Лесли Одом-мл. – «Одна ночь в Майами», Пол Раджи – «Звук металла», Лакит Стэнфилд – «Иуда и черный мессия»

Лучший адаптированный сценарий

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Отец»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Борат 2», «Земля кочевников», «Одна ночь в Майами», «Белый тигр»

Лучший оригинальный сценарий

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Девушка, подающая надежды»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Иуда и черный мессия», «Минари», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой»

Лучший иностранный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Еще по одной»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Лучшие дни», «Коллектив», «Человек, который продал свою кожу», «Куда ты идешь, Аида?»

Лучший анимационный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Вперед», «Путешествие на Луну», «Легенда о волках», «Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший документальный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Мой учитель-осьминог»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Коллектив», «Агент-крот», «Время», «Лагерь калек»

Лучший оператор

ПОБЕДИТЕЛЬ: Эрик Мессершмидт – «Манк»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Шон Боббитт – «Иуда и черный мессия», Дариуш Вольски – «Новости со всех концов света», Джошуа Джеймс Ричардс – «Земля кочевников», Фидон Папамайкл – «Суд над чикагской семеркой»

Лучшие визуальные эффекты

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Довод»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Любовь и монстры», «Полночное небо», «Мулан», «Айван, единственный и неповторимый»

Лучший композитор

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Пятеро одной крови», «Манк», «Минари», «Новости со всех концов света»

Лучший монтаж

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Отец», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой»

Лучший дизайн костюмов

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Эмма», «Манк», «Мулан», «Пиноккио»

Лучший звук

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Грейхаунд», «Манк», «Новости со всех концов света», «Душа»

Лучший короткометражный анимационный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Если что-то случится, я люблю вас»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Нора», «Гений места», «Опера», «Люди-да»

Лучший короткометражный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Два далеких незнакомца»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Прощупывание», «Комната с письмами», «Подарок», «Белый глаз»

Лучший короткометражный документальный фильм

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Колетт»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Концерт – это беседа», «Не делить», «Отделение голода», «Любовная баллада для Латаши»

Лучший художник-постановщик

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Манк»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Отец», «Ма Рейни: Мать блюза», «Новости со всех концов света», «Довод»

Лучший грим и прически

ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: «Эмма», «Элегия Хиллбилли», «Манк», «Пиноккио»

Лучшая песня

ПОБЕДИТЕЛЬ: Fight for You – «Иуда и черный мессия»

ДРУГИЕ НОМИНАНТЫ: Hear My Voice – «Суд над чикагской семеркой», Húsavíkt – «Музыкальный конкурс Евровидение», Io Si (Seen) – «Вся жизнь впереди», Speak Now – «Одна ночь в Майами»

источник: «Советский спорт»
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