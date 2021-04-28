ЦСКА - первый в очереди на «Финал четырех». А на «Зенит» все билеты проданы

Питерцы начнут первыми, в восемь вечера. В их серии с «Барсой» счет пока ничейный, 1-1, и в среду с пятницей «Зениту» надо непременно побеждать дома – чтобы не доводить до пятой, решающей игры и не тащиться обратно в Испанию.
В выходные команда Хавьера Паскуаля была свободна от матчей внутреннего чемпионата, где она давно обеспечила себе первое место по итогам «регулярки». «Барселона» же на скорую руку смоталась в Андорру и обыграла тамошний клуб, выступающий в испанской лиге, - 79:63. В составе гостей отсутствовали четыре ведущих баскетболиста – Никола Миротич, Ник Калатес, Брэндон Дэвис и Кори Хиггинс, которым дали отдохнуть перед поездкой в Россию. В чемпионате страны «Барса» идет второй после «Реала» и до плей-офф ее положение уже не изменится.
Свободные места на семитысячной «Сибур Арене» сегодня будут - но лишь потому, что из-за коронавируса в Санкт-Петербурге нельзя заполнять залы больше, чем на 50 процентов. Из билетов на матч №3 до сих пор не проданы всего 15 штук, так что полуаншлаг вечером «Зениту» обеспечен.
ИТУДИС ОПАСАЕТСЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ В «ФЕНЕРЕ». НАМЕКАЕТ НА ВЕСЕЛЫ?
ЦСКА тоже полностью сосредоточен на плей-офф Евролиги. После воскресного матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом», который не имел турнирного значения и был выигран армейцами со счетом 85:84 без Уилла Клайберна, Торнике Шенгелии, Дэниэла Хэкетта, Йоханнеса Фойтманна и Яниса Стрелниекса, тренер Димитрис Итудис не постеснялся сравнить прошедшую игру с тренировкой – мол, сейчас главное, это «Фенербахче», - а также намекнул: в среду состав турецкого клуба может существенно измениться по сравнению с началом серии.
Напомню, что перед четвертьфиналом в «Фенере» произошла вспышка эпидемии коронавируса: заразились тренер Игор Кокошков и четыре основных баскетболиста. Дайшон Пьер успел выздороветь, но сыграл только в одном матче, Ахмет Дивероглу в Москве не выходил совсем, а Джарелл Эдди, Бобби Диксон и Кокошков туда не ездили, они остались в Стамбуле. Хотя я думаю, что Итудис имел в виду не их, а основного центрового турецкой команды Яна Веселы, который восстанавливается после травмы голеностопа. Его появление на площадке может серьезно повлиять на расклад сил в серии.
«ЭФЕС» ЗАСТРЯЛ В МАДРИДЕ ИЗ-ЗА СОБСТВЕННОГО РАЗГИЛЬДЯЙСТВА
Впрочем, при счете 2-0 в пользу ЦСКА «Фенербахче» даже с Веселы будет трудно рассчитывать на «Финал четырех» в Кельне. Сегодня армейцы могут стать его первым участником - так как «Эфес», чья серия с «Реалом» возобновилась раньше других, во вторник, в последний момент передумал открывать список финалистов и решился задержаться в Мадриде еще на пару дней.
После двух разгромных побед на своей площадке, турки уверенно вели и в матче №3. В третьей четверти их преимущество достигало «+15», а за четыре с половиной минуты до конца игры казалось, что путевка в Кельн у гостей уже в кармане – 76:64. Но тут расслабленность «Эфеса» превысила все границы приличий: команда просто заснула, не набрала в оставшееся время ни одного очка и потерпела дурацкое поражение.
Тренер «Эфеса» Эргин Атаман тоже пребывал в прострации: когда на предпоследней минуте 33-летний ветеран «Реала» Серхио Юль, в отсутствие центрового-гиганта Вальтера Тавареша выдавший лучший матч сезона, сократил разницу в счете до минимума дальним броском, Атаман даже не взял тайм-аут, хотя их у него оставалось целых три!
Чуть позже турку удалось-таки волевым усилием сложить из ладоней букву «Т», но было уже поздно, - «Реал» вырвался вперед. А подопечные Атамана, вернувшись на паркет после тайм-аута, первым делом совершили потерю. В последние секунды «Эфес» даже не фолил, безропотно дожидаясь финального свистка. Ничего похожего на ту команду, что на прошлой неделе смотрелась на порядок лучше всех и вызывала резонные опасения - как вероятный противник ЦСКА в полуфинале.
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матч №3
Реал (Испания) – Эфес (Турция) – 80:76 (15:15, 13:23, 20:20, 32:18)
Реал: Юль (20+7 передач, трехочковые 4/7), Абальде (11), Таюс (10), Гаруба (10).
Эфес: Мицич (29+6 передач+3 перехвата, трехочковые 5/9), Бобуа (18).
Счет в серии: 1-2 (предыдущие матчи - 63:90, 68:91).
Другие серии
Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 1-1 (74:76, 81:78 ОТ)
ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция) – 2-0 (92:76, 78:67)
Милан (Италия) – Бавария (Германия) – 2-0 (79:78, 80:69)
Расписание до конца четвертьфиналов
Матчи №3
28 апреля, среда: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.
Матчи №4
29 апреля, четверг: Реал – Эфес.
30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00), Фенербахче – ЦСКА (20.45), Бавария – Милан.
Матчи №5
4 мая, вторник: ЦСКА – Фенербахче (20.00), Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.
Серии проходят до трех побед по схеме «2-2-1». Их победители разыграют чемпионский титул в «Финале четырех» с 28 по 30 мая в Кельне. Победитель серии ЦСКА – «Фенербахче» в полуфинале встретится с «Эфесом» или «Реалом».