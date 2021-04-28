ЦСКА - первый в очереди на «Финал четырех». А на «Зенит» все билеты проданы

Питерцы начнут первыми, в восемь вечера. В их серии с «Барсой» счет пока ничейный, 1-1, и в среду с пятницей «Зениту» надо непременно побеждать дома – чтобы не доводить до пятой, решающей игры и не тащиться обратно в Испанию.

В выходные команда Хавьера Паскуаля была свободна от матчей внутреннего чемпионата, где она давно обеспечила себе первое место по итогам «регулярки». «Барселона» же на скорую руку смоталась в Андорру и обыграла тамошний клуб, выступающий в испанской лиге, - 79:63. В составе гостей отсутствовали четыре ведущих баскетболиста – Никола Миротич, Ник Калатес, Брэндон Дэвис и Кори Хиггинс, которым дали отдохнуть перед поездкой в Россию. В чемпионате страны «Барса» идет второй после «Реала» и до плей-офф ее положение уже не изменится.

Свободные места на семитысячной «Сибур Арене» сегодня будут - но лишь потому, что из-за коронавируса в Санкт-Петербурге нельзя заполнять залы больше, чем на 50 процентов. Из билетов на матч №3 до сих пор не проданы всего 15 штук, так что полуаншлаг вечером «Зениту» обеспечен.

ИТУДИС ОПАСАЕТСЯ ВЫЗДОРОВЛЕНИЙ В «ФЕНЕРЕ». НАМЕКАЕТ НА ВЕСЕЛЫ?

ЦСКА тоже полностью сосредоточен на плей-офф Евролиги. После воскресного матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом», который не имел турнирного значения и был выигран армейцами со счетом 85:84 без Уилла Клайберна, Торнике Шенгелии, Дэниэла Хэкетта, Йоханнеса Фойтманна и Яниса Стрелниекса, тренер Димитрис Итудис не постеснялся сравнить прошедшую игру с тренировкой – мол, сейчас главное, это «Фенербахче», - а также намекнул: в среду состав турецкого клуба может существенно измениться по сравнению с началом серии.

Напомню, что перед четвертьфиналом в «Фенере» произошла вспышка эпидемии коронавируса: заразились тренер Игор Кокошков и четыре основных баскетболиста. Дайшон Пьер успел выздороветь, но сыграл только в одном матче, Ахмет Дивероглу в Москве не выходил совсем, а Джарелл Эдди, Бобби Диксон и Кокошков туда не ездили, они остались в Стамбуле. Хотя я думаю, что Итудис имел в виду не их, а основного центрового турецкой команды Яна Веселы, который восстанавливается после травмы голеностопа. Его появление на площадке может серьезно повлиять на расклад сил в серии.