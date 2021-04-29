«+29» за семь минут и ЦСКА - в «Финале четырех» Евролиги (видео)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСЕЛЫ И 0:12 НА СТАРТЕ
Перед игрой всех интересовал состав турецкой команды: вернется ли в строй кто-то из переболевших коронавирусом или травмированных. Оказалось, что да. Во-первых, залечил свой голеностоп лидер «Фенербахче» Ян Веселы. Во-вторых, после отрицательных тестов на Covid-19 получил «добро» на участие в матче Джарелл Эдди. И наконец в стартовой пятерке хозяев обнаружился центровой Ахмет Дивероглу, который ездил в Москву на прошлой неделе, но проторчал оба тамошних матча на скамейке запасных. Их с Веселы внушительный тандем (422 см роста на двоих) одним своим видом говорил, что легкой жизни в Стамбуле у ЦСКА не будет.
Против армейцев на паркет вышел, считайте, прежний, «довирусный» «Фенер». Тот самый, что почти не знал поражений во втором круге регулярного чемпионата и заставлял нас всерьез опасаться этой четвертьфинальной серии, когда ее участники только-только определились и ничто не предвещало вспышки эпидемии в лагере турецкого клуба. До полного комплекта сегодня им не хватало только Эдгараса Улановаса, который не играет давно, Бобби Диксона, который играет далеко не всегда и главного тренера Игора Кокошкова, которому играть не положено. Ничуть не хуже, чем у ЦСКА, где тоже есть свои травмированные - Джоэль Боломбой и Никола Милутинов.
Начало матча полностью осталось за «Фенербахче» - 12:0. Тренер армейцев Димитрис Итудис, посмотрев, как Веселы без помех забивает два мяча со средней дистанции, взял тайм-аут уже через сто секунд после стартового свистка, но эта пауза не очень-то помогла: первые очки ЦСКА набрал только на 4-й минуте. После чего игра долго балансировала у отметки «+10» в пользу хозяев площадки – вплоть 33:23 в середине второй четверти после штрафных того же Веселы. Как вдруг…
ГИЛЬОТИНА ОТ ЛУНДБЕРГА
Перелом был неожиданным и совершенно ошеломляющим: только что инициативой владела одна команда – и вот уже полностью доминирует другая. Да как! Стоило Веселы схватить второй фол и сесть в запас, как Уилл Клайберн, Габриэль Лундберг и Торнике Шенгелия устроили на паркете такое головокружительное «беги-бросай», что «Фенер» просто растерялся.
Особенно хорош был датчанин «Иффе» Лундберг, исполнявший роль «мотора» скоростных контратак ЦСКА. После того, как единственный центровой команды Майкл Эрик провалил начало матча и больше не выходил, гостям поневоле пришлось играть легкой пятеркой – и именно она принесла им сокрушительный успех. 21:6 – с таким счетом ЦСКА выиграл концовку первой половины. А вторую начал еще хлеще: 14:0! «+29» за 6 минут и 50 секунд! Это даже не нокаут, а какая-то гильотина: просто срубили сопернику голову одним махом – и все!
Под конец этого чудо-отрезка с «Фенербахче» случилась коллективная истерика. Веселы за 26 секунд схлопотал три фола: в защите, в нападении и технический – он же пятый. И.о. главного тренера Эрдем Джан и вся скамейка хозяев отреагировали так бурно, что технический фол выписали и им. Клайберн реализовал кучу штрафных, а сразу после этого Лундберг, Дэниэл Хэкетт и Шенгелия влепили «Фенеру» еще три 3-очковых один убийственней другого – 58:39! Уносите…
ЖДЕМ «ЭФЕС» В ПОЛУФИНАЛЕ
Хотя до финальной сирены еще оставалось больше 17 минут, турецкая команда была полностью деморализована. В четвертой четверти разница доходила до «+26». ЦСКА - вновь в «Финале четырех», которых он не пропускает вот уже десять лет, начиная с 2012-го!
Остальные участники финального квартета пока неизвестны. Вторым из них менее, чем через сутки, может стать другой турецкий клуб – «Эфес», если он в четверг возьмет верх над «Реалом» в Мадриде. Кстати, победитель именно этой серии сыграет с ЦСКА в 1/2. Это будет 28 мая в Кельне.
Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матчи №3
Фенербахче (Турция) – ЦСКА (Россия) – 68:85 (24:17, 15:27, 11:27, 18:14)
Фенербахче: Де Коло (22), Гудурич (10), Веселы (8).
ЦСКА: Клайберн (34, трехочковые 5/9), Лундберг (22+7 подборов+5 передач+4 перехвата), Фойтманн (11).
Счет в серии: 0-3 (предыдущие матчи – 76:92, 67:78).
Зенит (Россия) – Барселона (Испания) – 70:78 (16:16, 17:18, 18:21, 19:23)
Зенит: Бэрон (19), Пойтресс (14), Пангос (10+6 передач), У.Томас (10).
Барселона: Дэвис (22), Хиггинс (16), Курич (13), Миротич (11), Калатес (7+6 передач).
Счет в серии: 1-2 (76:74, 78:81 ОТ)
Бавария (Германия) – Милан (Италия) – 85:78 (23:9, 16:26, 25:16, 21:28)
Бавария: Лучич (27, трехочковые 4/5), Болдуин (11), Ципсер (11), Шишко (9+8 передач).
Милан: Дилэйни (18), Родригес (11), Шилдс (11).
Счет в серии: 1-2 (78:79, 69:80).
Реал (Испания) – Эфес (Турция) – 80:76 (15:15, 13:23, 20:20, 32:18)
Реал: Юль (20+7 передач, трехочковые 4/7), Абальде (11), Таюс (10), Гаруба (10).
Эфес: Мицич (29+6 передач+3 перехвата, трехочковые 5/9), Бобуа (18).
Счет в серии: 1-2 (63:90, 68:91).
Расписание до конца четвертьфиналов
Матчи №4
29 апреля, четверг: Реал – Эфес.
30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00 мск), Бавария – Милан.
Матчи №5
4 мая, вторник: Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.