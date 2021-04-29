«+29» за семь минут и ЦСКА - в «Финале четырех» Евролиги (видео)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕСЕЛЫ И 0:12 НА СТАРТЕ

Перед игрой всех интересовал состав турецкой команды: вернется ли в строй кто-то из переболевших коронавирусом или травмированных. Оказалось, что да. Во-первых, залечил свой голеностоп лидер «Фенербахче» Ян Веселы. Во-вторых, после отрицательных тестов на Covid-19 получил «добро» на участие в матче Джарелл Эдди. И наконец в стартовой пятерке хозяев обнаружился центровой Ахмет Дивероглу, который ездил в Москву на прошлой неделе, но проторчал оба тамошних матча на скамейке запасных. Их с Веселы внушительный тандем (422 см роста на двоих) одним своим видом говорил, что легкой жизни в Стамбуле у ЦСКА не будет.

Против армейцев на паркет вышел, считайте, прежний, «довирусный» «Фенер». Тот самый, что почти не знал поражений во втором круге регулярного чемпионата и заставлял нас всерьез опасаться этой четвертьфинальной серии, когда ее участники только-только определились и ничто не предвещало вспышки эпидемии в лагере турецкого клуба. До полного комплекта сегодня им не хватало только Эдгараса Улановаса, который не играет давно, Бобби Диксона, который играет далеко не всегда и главного тренера Игора Кокошкова, которому играть не положено. Ничуть не хуже, чем у ЦСКА, где тоже есть свои травмированные - Джоэль Боломбой и Никола Милутинов.

Начало матча полностью осталось за «Фенербахче» - 12:0. Тренер армейцев Димитрис Итудис, посмотрев, как Веселы без помех забивает два мяча со средней дистанции, взял тайм-аут уже через сто секунд после стартового свистка, но эта пауза не очень-то помогла: первые очки ЦСКА набрал только на 4-й минуте. После чего игра долго балансировала у отметки «+10» в пользу хозяев площадки – вплоть 33:23 в середине второй четверти после штрафных того же Веселы. Как вдруг…

ГИЛЬОТИНА ОТ ЛУНДБЕРГА