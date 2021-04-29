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Билеты в «Финал четырех»? Спасибо, у нас проездной. ЦСКА снова бьет рекорды Евролиги
29 апреля 18:00
автор: Лев Тигай
автор фото: БК ЦСКА

Билеты в «Финал четырех»? Спасибо, у нас проездной. ЦСКА снова бьет рекорды Евролиги

Выиграв четвертьфинал у «Фенербахче» со счетом 3-0, ЦСКА девятый раз подряд вышел в «Финал четырех», который армейцы за последние 19 лет пропустили всего однажды.

Предстоящий «Финал четырех», который состоится с 28 по 30 мая в Кельне, станет 32-м по счету в истории главного баскетбольного еврокубка. ЦСКА участвовал в 18 из них, в том числе – в 17 из 18 последних. Все эти показатели, разумеется, являются рекордными – и с большим отрывом. Например, ни у одной другой команды не было даже шести «Финалов четырех» подряд, а армейцы уже делали это восемь раз кряду в начале ХХI века, а сейчас сделали девять, превзойдя собственное достижение 2003–2010 годов. Нынешняя серия заняла у них ровно 10 лет – из-за коронавирусного пробела в прошлом сезоне, когда плей-офф Евролиги не проводился.

Также ЦСКА не знает равных в четвертьфиналах, с тех пор как те после небольшого перерыва возродились в 2005-м: 15 серий - 15 побед. Всегда с преимуществом своей площадки и, в основном, таких же уверенных, как нынешняя: не 3-0, так наверняка 3-1. Лишь однажды, семь лет назад «Панатинаикосу» удалось затащить армейцев в пятый, решающий матч, и никакого удовольствия грекам это в итоге не принесло. На прощанье они были разгромлены в Москве с чуть ли не двукратным перевесом – 74:44.

ЦСКА – бесспорно самый стабильный клуб в европейской баскетбольной элите. Ниже определенного - и весьма высокого - уровня он не опускается. «Маккаби», «Барселона» или уже упоминавшийся «Пао» время от времени переживают серьезные кризисы, измеряемые не неделями или месяцами, а годами. Армейцам же удается их избегать – за счет отлаженной организации и, конечно, отсутствия резких скачков в финансировании.

Плюс традиции, которые в данном случае как бы поддерживают сами себя: чем дольше команда остается наверху, тем сильнее ее «привычка» к победам – и тем легче сохранять высокий уровень результатов дальше. ЦСКА – это «Финал четырех», а «Финал четырех» - это ЦСКА, ничего другого его игрокам и соперникам просто в голову не приходит. Сегодня трудно представить, что четверть века назад, когда армейцы впервые пробились в квартет участников финального мини-турнира, это само по себе было грандиозным достижением. Ту победу в 1/4 над забытым «По-Ортезом», сейчас плетущимся на предпоследнем месте в чемпионате Франции, команда Станислава Еремина - с ее нищенским по меркам наших дней бюджетом и всего двумя легионерами – праздновала на моих глазах под дождем из шампанского.

Теперь времена другие, хотя без ереминских 90-х нынешний ЦСКА вряд ли был бы возможен. Как и без 70-х Белова с Гомельским. Это его корни, его фундамент. Меняются игроки, тренеры, число нулей и денежные единицы в контрактах, однако главное остается неизменным: ЦСКА побеждает.

Вот и в среду в Стамбуле, когда «Фенербахче», здорово усилившийся по сравнению с московским началом серии, сразу повел - 12:0, казалось, ничего хорошего армейцев не ждет. Уж больно невзрачный баскетбол они демонстрировали дома на прошлой неделе. Но вот поди ж ты – как только для результата потребовалось серьезно прибавить, они немедленно это сделали. И разгромили турок, не дав им толком вдохнуть запах успеха и выиграв семиминутный отрезок с разницей в 29 очков.

Нет центровых? О’кей, сыграем легкой пятеркой. Проблемы с розыгрышем? Ускоримся, побежим в контратаки - чтобы «Фенер» в защите расставляться не успевал и было много свободных зон. Мы ж ЦСКА, нам деваться некуда – только в «Финал четырех»…

Все это вовсе не означает, что в Кельне армейцы будут столь же хороши. Как раз там, на последней стадии, осечки у них случаются регулярно. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в другой раз, попозже. Например, когда определится соперник ЦСКА по 1/2, что, кстати, может произойти уже сегодня вечером - если «Эфес» обыграет «Реал» в Мадриде и тем самым гарантирует себе билеты в Кельн. Формально вторым, но можно считать, что и первым. ЦСКА не в счет, у него «проездной».

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. После трех матчей

ЦСКА (Россия) Фенербахче (Турция) – 3-0 (92:76, 78:67, 85:68)

Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 2-1 (74:76, 81:78 ОТ, 78:80)

Милан (Италия) – Бавария (Германия) – 2-1 (79:78, 80:69, 78:85)

Эфес (Турция) – Реал (Испания) –2-1 (90:63, 91:68, 76:80)

Расписание до конца четвертьфиналов

Матчи №4

29 апреля, четверг: Реал – Эфес

30 апреля, пятница: Зенит – Барселона (20.00 мск), Бавария – Милан

Матчи №5

4 мая, вторник: Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария

«Финал четырех» пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. В полуфинале ЦСКА сыграет с победителем серии «Эфес» - «Реал».

источник: «Советский спорт»
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