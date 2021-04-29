Билеты в «Финал четырех»? Спасибо, у нас проездной. ЦСКА снова бьет рекорды Евролиги

Предстоящий «Финал четырех», который состоится с 28 по 30 мая в Кельне, станет 32-м по счету в истории главного баскетбольного еврокубка. ЦСКА участвовал в 18 из них, в том числе – в 17 из 18 последних. Все эти показатели, разумеется, являются рекордными – и с большим отрывом. Например, ни у одной другой команды не было даже шести «Финалов четырех» подряд, а армейцы уже делали это восемь раз кряду в начале ХХI века, а сейчас сделали девять, превзойдя собственное достижение 2003–2010 годов. Нынешняя серия заняла у них ровно 10 лет – из-за коронавирусного пробела в прошлом сезоне, когда плей-офф Евролиги не проводился.

Также ЦСКА не знает равных в четвертьфиналах, с тех пор как те после небольшого перерыва возродились в 2005-м: 15 серий - 15 побед. Всегда с преимуществом своей площадки и, в основном, таких же уверенных, как нынешняя: не 3-0, так наверняка 3-1. Лишь однажды, семь лет назад «Панатинаикосу» удалось затащить армейцев в пятый, решающий матч, и никакого удовольствия грекам это в итоге не принесло. На прощанье они были разгромлены в Москве с чуть ли не двукратным перевесом – 74:44.

ЦСКА – бесспорно самый стабильный клуб в европейской баскетбольной элите. Ниже определенного - и весьма высокого - уровня он не опускается. «Маккаби», «Барселона» или уже упоминавшийся «Пао» время от времени переживают серьезные кризисы, измеряемые не неделями или месяцами, а годами. Армейцам же удается их избегать – за счет отлаженной организации и, конечно, отсутствия резких скачков в финансировании.

Плюс традиции, которые в данном случае как бы поддерживают сами себя: чем дольше команда остается наверху, тем сильнее ее «привычка» к победам – и тем легче сохранять высокий уровень результатов дальше. ЦСКА – это «Финал четырех», а «Финал четырех» - это ЦСКА, ничего другого его игрокам и соперникам просто в голову не приходит. Сегодня трудно представить, что четверть века назад, когда армейцы впервые пробились в квартет участников финального мини-турнира, это само по себе было грандиозным достижением. Ту победу в 1/4 над забытым «По-Ортезом», сейчас плетущимся на предпоследнем месте в чемпионате Франции, команда Станислава Еремина - с ее нищенским по меркам наших дней бюджетом и всего двумя легионерами – праздновала на моих глазах под дождем из шампанского.

Теперь времена другие, хотя без ереминских 90-х нынешний ЦСКА вряд ли был бы возможен. Как и без 70-х Белова с Гомельским. Это его корни, его фундамент. Меняются игроки, тренеры, число нулей и денежные единицы в контрактах, однако главное остается неизменным: ЦСКА побеждает.