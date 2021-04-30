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Турецкие «лунатики» не спешат в «Финал четырех». ЦСКА узнает соперника лишь 4 мая
30 апреля 10:07
автор: Лев Тигай

Турецкие «лунатики» не спешат в «Финал четырех». ЦСКА узнает соперника лишь 4 мая

В серии плей-офф Евролиги между «Реалом» и «Эфесом», победитель которой в полуфинале встретится с ЦСКА, испанский клуб сравнял счет - 2-2. Пятый, решающий матч пройдет в Стамбуле.

НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ БОЛЕЗНЬ

После стартовых 2-0, с легкостью добытых «Эфесом» при суммарной разнице «+50», казалось, что за третьей победой дело тоже не станет. Однако в Мадриде у турецкого клуба обнаружилась странная болезнь. Не коронавирус, поразивший «Фенербахче» перед серией с ЦСКА, а недуг иного свойства: в испанской столице «Эфес» с большим опозданием начинал играть в баскетбол - и слишком рано заканчивал это делать.

Симптомы проявились еще во вторник, когда и за стартовый, и за финальный отрезок по четыре с половиной минуты в каждом гости не смогли набрать ни одного очка. Последствия первого приступа «Эфес» затем уверенно ликвидировал, но во втором случае шанса исправиться у него уже не было. Время матча просто-напросто истекло, и вместо недавних «+12» фаворит получил итоговые «-4».

Минувшей ночью выяснилось, что двое суток между третьим и четвертым матчами турецких пациентов либо лечили плохо, либо не лечили совсем – все стало только хуже. Теперь в начале игры «Эфес» не мог забить почти шесть минут – 0:17! М-да, запущено…

Дальше события развивались по привычному вторничному сценарию. Очнувшись, «больной» как ни в чем не бывало заиграл в полную силу – уже в начале второй четверти гости были впереди. Между провалом в начале и большим перерывом «Эфес» реализовал 10 трехочковых из 12! Особенно свирепствовал француз Родриго Бобуа, все пять дальних бросков которого угодили прямехонько в корзину.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ «ШАЙБА» И «ЗУБИЛО»

Еще в первой половине преимущество турок достигло 16 очков, да и потом долго оставалось двузначным. «Реал», на прошлой неделе потерявший стержневого гиганта Вальтера Тавареша и оставшийся с ветеранами «далеко за 30» и группой совсем молодых юнцов, выглядел совершенно беспомощным и «готовым к употреблению». Но тут часы начали отсчитывать последние минуты, и «Эфес» осенило: ему пора спать!

Новый «летаргический припадок» получился рекордно длинным. Он начался при счете «+13» в пользу «Эфеса» и продолжался больше семи минут. За это время турецкие «лунатики» с грехом пополам наковыряли четыре очка со штрафных, которые тоже забивали через раз, а в свое кольцо получили 23.

Тренер гостей Эргин Атаман вновь не стал отбиваться от сонного коллектива: о двух последних тайм-аутах он вспомнил за 12 секунд до конца, когда поезд уже ушел. А чуть позже на табло загорелся точно такой же счет, как два дня назад – 80:76 в пользу «Реала»! Правда, штрафные Усмана Гарубы помешали случиться полному совпадению, но ощущение дежа вю все равно было удивительным.

Ей-богу, не плей-офф, а какой-то анекдот. Форменные «Шайба» и «Зубило» из «Старика Хоттабыча». Теперь ЦСКА и всем нам придется ждать 4 мая и гадать: что выкинут сомнамбулы «Эфеса» на пару с «отцами и детьми» «Реала» в пятой, заключительной игре?

Хотя это потом, а сегодня должен быть настоящий, серьезный баскетбол. Чтобы добиться тех же 2-2, «Зениту» надо кровь из носу побеждать «Барселону» в Санкт-Петербурге, и там точно будет не до сна. Ни тем, ни другим – ни нам с вами.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Матч №4

Реал (Испания) – Эфес (Турция) – 82:76 (19:13, 17:34, 21:19, 25:10)

Реал: Гаруба (24+12 подборов), Кэрролл (20, трехочковые 4/7), Юль (8+8 передач).

Эфес: Бобуа (23, трехочковые 5/8), Ларкин (22+8 передач).

Счет в серии: 2-2 (предыдущие матчи – 63:90, 68:91, 80:76)

Другие серии

ЦСКА (Россия) Фенербахче (Турция) – 3-0 (92:76, 78:67, 85:68)

Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 2-1 (74:76, 81:78 ОТ, 78:80)

Милан (Италия) – Бавария (Германия) – 2-1 (79:78, 80:69, 78:85)

Расписание до конца четвертьфиналов

30 апреля: Зенит – Барселона (20.00 мск), Бавария – Милан.

4 мая: Барселона – Зенит (22.00), Эфес – Реал, Милан – Бавария.

«Финал четырех» пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. В полуфинале ЦСКА сыграет с победителем серии «Эфес» - «Реал».

источник: «Советский спорт»
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