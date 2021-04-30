Турецкие «лунатики» не спешат в «Финал четырех». ЦСКА узнает соперника лишь 4 мая

НОВАЯ ТУРЕЦКАЯ БОЛЕЗНЬ

После стартовых 2-0, с легкостью добытых «Эфесом» при суммарной разнице «+50», казалось, что за третьей победой дело тоже не станет. Однако в Мадриде у турецкого клуба обнаружилась странная болезнь. Не коронавирус, поразивший «Фенербахче» перед серией с ЦСКА, а недуг иного свойства: в испанской столице «Эфес» с большим опозданием начинал играть в баскетбол - и слишком рано заканчивал это делать.

Симптомы проявились еще во вторник, когда и за стартовый, и за финальный отрезок по четыре с половиной минуты в каждом гости не смогли набрать ни одного очка. Последствия первого приступа «Эфес» затем уверенно ликвидировал, но во втором случае шанса исправиться у него уже не было. Время матча просто-напросто истекло, и вместо недавних «+12» фаворит получил итоговые «-4».

Минувшей ночью выяснилось, что двое суток между третьим и четвертым матчами турецких пациентов либо лечили плохо, либо не лечили совсем – все стало только хуже. Теперь в начале игры «Эфес» не мог забить почти шесть минут – 0:17! М-да, запущено…

Дальше события развивались по привычному вторничному сценарию. Очнувшись, «больной» как ни в чем не бывало заиграл в полную силу – уже в начале второй четверти гости были впереди. Между провалом в начале и большим перерывом «Эфес» реализовал 10 трехочковых из 12! Особенно свирепствовал француз Родриго Бобуа, все пять дальних бросков которого угодили прямехонько в корзину.

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ «ШАЙБА» И «ЗУБИЛО»

Еще в первой половине преимущество турок достигло 16 очков, да и потом долго оставалось двузначным. «Реал», на прошлой неделе потерявший стержневого гиганта Вальтера Тавареша и оставшийся с ветеранами «далеко за 30» и группой совсем молодых юнцов, выглядел совершенно беспомощным и «готовым к употреблению». Но тут часы начали отсчитывать последние минуты, и «Эфес» осенило: ему пора спать!