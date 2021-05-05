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Везде не хватило по чуть-чуть. Мог ли «Зенит» выиграть серию у «Барселоны»?
05 мая 18:00
автор: Лев Тигай
автор фото: БК "Барселона"

Везде не хватило по чуть-чуть. Мог ли «Зенит» выиграть серию у «Барселоны»?

В четвертьфинале команда из Петербурга долго боролась на равных с победителем регулярного чемпионата Евролиги. Но решающий матч №5 обернулся разгромом «Зенита» с разницей «-26».

Сумей «Зенит» в последней игре навязать «Барсе» такой же бой, как в четырех предыдущих, и вопросов бы не возникло. Тогда стоило обсуждать разве что подробности концовки: кто не туда отдал конкретный пас или не забил конкретный мяч. Но уж больно обескураживающим получился финиш серии, подарившей нам столько надежд. Во вторник российский клуб проиграл по всем статьям, совершенно без вариантов.

Ну, и что это было? Одноразовое ЧП из разряда «крокодил не ловится» - или, наоборот, закономерное отрезвление после чрезмерных иллюзий? Могучая «Барса» проснулась или наши провалились сами?

Если на фоне остальной серии – то, конечно, сами. Однако простота такого сравнения обманчива. До матча №5 «Зенит» целых две недели скакал выше собственной головы, и мы к этому привыкли. Но надо ли удивляться, что на еще один, заключительный прыжок у команды не хватило сил?

Плюс не забывайте о специфике плей-офф: к концу серии соперники успевают настолько изучить друг друга, что ни о каких сюрпризах, новых козырях речи уже не идет. Здесь баскетболисты выходят на паркет как бы голыми и играют не столько головой, сколько базовым мастерством, на инстинктах, на классе. Который у звездной «Барсы», как ни крути, выше.

С ПОНИТКОЙ И ГУДАЙТИСОМ БЫЛО БЫ ПОЛЕГЧЕ. А С «МИЛАНОМ» - ТЕМ БОЛЕЕ

А ведь соперник «Зенита» по 1/4 запросто мог оказаться другим. Будь у питерцев в «регулярке» на победу больше, они финишировали бы не восьмыми, а четвертыми и вышли бы на «Милан», причем с преимуществом своей площадки. Это, конечно, тоже не сахар, но вариант все-таки поудобнее. Недаром итальянская команда Этторе Мессины потратила на «Баварию» те же максимальные пять матчей и победить в Мюнхене ей не удалось.

Опять одна игра, всего одна недостающая игра… Или можно посетовать на внезапные травмы – Матеуша Понитки непосредственно перед плей-офф и Артураса Гудайтиса в первом же матче. «Зенит» потерял баскетболистов, чей вклад в командный «котел» был весьма солидным: 46,5 минуты и 18,3 очка в среднем за игру - более 20 процентов.

Для серии против фаворита, в которой надо кровь из носу быть во всеоружии, это серьезная «дыра», и закрыть ее «Зенит» сумел только отчасти. Особенно в нападении, где все свелось к дополнительной нагрузке на удалого, но не всесильного Кевина Пангоса. Остальные помогали, могли сподобиться на ударный эпизод, однако команду за собой не вели.

«Барса» же располагала армадой из 13 классных игроков. И пусть Николу Миротича, оказавшегося «звездой не для плей-офф», наши «съели» без остатка, а дирижерскую палитру Ника Калатеса сильно ограничили, зато справиться с Брэндоном Дэвисом им было не суждено. Лишь однажды, в матче №4, «Зенит» смог закрыть Дэвиса – и потому единственный раз выиграл с крупным счетом. Увы, четыре дня спустя неугомонный американец «воскрес» - и заодно с 40-летним Поу Газолем выгнал питерцев из-под обоих щитов.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС НАШИ УПУСТИЛИ В МАТЧЕ №2

Да, «Зенит» выдал прекрасный сезон и навел в баскетбольной Европе изрядного шороху. Шарунаса Ясикявичюса вчера трясло на грани истерики: хотя «Барса» уверенно вела в счете, ее тренер орал, как бешенный, на седобородого «почти ровесника» Газоля и чуть ли не за шиворот сажал Калатеса в запас за рискованную передачу. Хотя большинству присутствующих и наблюдающих уже было ясно, что шансов у «Зенита» нет.

Хотя не совсем так. Шанс на самом деле был, и тоже в Каталонии, только гораздо раньше – в матче №2. Попади тогда Пангос на последних секундах основного времени – и все, «Барселоне» конец. Выкарабкаться из 0-2 ей уже бы не дали, но… Пангос не попал – а второй такой возможности «Зениту» не представилось. Плей-офф есть плей-офф: минус один шанс там, минус одна игра сям – и до свидания. Game over.

Что ж, таков большой спорт: здесь самое трудное - преодолеть последнее, казалось бы микроскопическое «чуть-чуть». На это порой уходят годы неудачных попыток. Чем выше ты забрался, тем сложнее сделать следующий шаг к вершине, - это аксиома. Так что «Зенит» сейчас – в самом начале пути.

Главное, чтобы этот путь оказался по-настоящему долгим. И тогда в один прекрасный момент дверь в «Финал четырех» обязательно откроется.

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала

Барселона (Испания) – Зенит (Россия) – 3-2 (74:76, 81:78 ОТ, 78:80, 61:74, 79:53)

Эфес (Турция) – Реал (Испания) – 3-2 (90:63, 91:68, 76:80, 76:82, 88:83)

Милан (Италия) – Бавария (Германия) – 3-2 (79:78, 80:69, 78:85, 85:82, 92:89)

ЦСКА (Россия) – Фенербахче (Турция) – 3-0 (92:76, 78:67, 85:68)

«Финал четырех» пройдет с 28 по 30 мая в Кельне. В полуфиналах встречаются: ЦСКА – «Эфес», «Барселона» - «Милан».

источник: «Советский спорт»
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