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Клинок у «Эфеса» острый, но он ломается. Портрет соперника ЦСКА по «Финалу четырех»
06 мая 17:57
автор: Лев Тигай

Клинок у «Эфеса» острый, но он ломается. Портрет соперника ЦСКА по «Финалу четырех»

Опубликовано расписание «Финала четырех» Евролиги, который пройдет в Кельне с 28 по 30 мая и откроется матчем между ЦСКА и турецким «Эфесом».

От «Фенербахче» в 1/4 армейцы отделались легким испугом, завершив серию в кратчайшие сроки со счетом 3-0. Но на этом «турецкий сериал» ЦСКА не закончен, он продолжится через три недели в Германии. И если в «Эфесе» не случится вспышки коронавируса, как недавно в «Фенере», фаворитом предстоящего полуфинала будет не московский, а стамбульский клуб.

СПАСИТЕЛЬ СИМОН

Правда, теперь этот статус «Эфеса» - скорее номинальный. Слишком неровной получилась только что завершившаяся серия плей-офф против «Реала», которую турки начали двумя разгромами с общей разницей «+50», а потом едва не умудрились пролететь мимо Кельна. Упустили двузначный перевес в счете на последних минутах обоих мадридских матчей и повторили ту же «операцию» дома, в пятом-решающем. В середине третьей четверти «Эфес» имел в запасе комфортные «+12», однако к последней минуте соперники подошли ноздря в ноздрю – 80:80.

У «Реала» вернулся в строй огромный (220 см) центровой Вальтер Тавареш, который из-за травмы пропустил три предыдущих игры и которого «Реалу» очень не хватало. Его появление в матче №5 здорово подправило соотношение сил, и кто знает, чем бы все закончилось, если бы не судьи - они наградили Тавареша пятью фолами, большинство которых было зафиксировано в нападении или вдали от мяча.

В итоге все решил трехочковый Крунослава Симона за 0.39 до конца. Хорват бросал через руки на исходе 24-х секунд, но попал - и после неточного ответа Серхио Юля «Реалу» от безысходности пришлось перейти к тактическим фолам.

Игровое время и результативность баскетболистов «Эфеса» в четвертьфинальной серии с «Реалом»

ЛУЧШЕЕ НАПАДЕНИЕ В ЕВРОПЕ

«Эфес» - лучший клуб недоигранной прошлогодней «регулярки», а также второго круга нынешней. Правда, в начале сезона их лихорадило, суперснайпер Шейн Ларкин из-за коронавирусных барьеров добрался до Стамбула с большим опозданием и долго приходил в себя. Зато в новом году «Эфес» одержал больше побед, чем кто бы то ни было - 14-3. И это единственная команда, забивавшая в регулярном чемпионате больше ЦСКА: 83,5 очка за матч против 82,9 армейских.

Основной козырь «Эфеса» - дальние броски. Ими в клубе владеют все, кроме Брайанта Данстона, включая его коллег по амплуа центрового, - не говоря уже о квартете защитников-убийц Ларкин-Мицич-Симон-Бобуа. Кому охота связываться с командой, которая выполняет за матч почти тридцать трехочковых и реализует их с процентом выше сорока?

Еще один важный плюс - сыгранность. За два года, прошедших с предыдущего финала Евролиги в Витории, где «Эфес» проиграл именно ЦСКА (вы не забыли, что чемпионский титул все еще наш?), в составе стамбульского клуба произошло лишь одно изменение, причем к лучшему – добавился Крис Синглтон. А от армейской команды 2019-го нынче остались только Клайберн, Хэкетт, Курбанов да Боломбой - если последний успеет к Кельну залечить травму.

ТО «+30», ТО «-35»

В общем, соперник вооружен до зубов и крайне опасен. Хотя надежда справиться с ним все равно есть – за счет ломкости «Эфеса», чье супер-пупер-нападение (см. серию с «Реалом») склонно время от времени разваливаться до нуля. Когда у них «летит», справиться с этой лавиной почти невозможно, зато если вдруг «не пошло», если механизм сбоит, тогда противнику и делать особо ничего не нужно. Эти «лунатики», раз уж заснули прямо на ходу, сами все промажут, потеряют и проиграют.

Нагляднее всего эту черно-белость «Эфеса» иллюстрируют результаты его матчей нынешнего сезона с ЦСКА: в декабре в Москве – «+35» в нашу пользу, в марте в Стамбуле – «+30» в не нашу. И в обоих случаях победители набрали ровно сто очков.

Так что полуфинал в Кельне обещает быть очень ярким, не вздумайте пропустить. Встречаемся 28-го, в семь вечера по московскому.

Расписание «Финала четырех»-2021

28 мая, пятница

1/2 финала

19.00 (мск). ЦСКА (Россия) – Эфес (Турция)

22.00. Барселона (Испания) – Милан (Италия)

30 мая, воскресенье

18.30. Матч за 3-е место

21.30. Финал

источник: «Советский спорт»
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