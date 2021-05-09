«Бургос» получает кубок, Россия – шанс на вторую путевку. В Нижнем прошел финал Лиги Чемпионов

Хорошей обертки порой бывает недостаточно, если состав самого продукта не самого высокого качества. К счастью, как для представителей ФИБА, так и для нижегородских болельщиков, продолживших регулярные походы на баскетбол после вылета своей команды, качество самого главного продукта – матчей, не подвело.

Из хоккейного «Нагорного» действительно сделали весьма привлекательное место для проведения итогового турнира лиги с амбициями и деньгами. Все, кто не понаслышке знал состояние зала 5-10 лет назад, отмечают, что БЛЧ удалось сделать «конфетку». На уровне оказался не только внешний и внутренний вид «Нагорного». Как по телевизионной картинке, так и с мест для прессы было отчетливо видно, какую ставку сделала БЛЧ на этот турнир. Все, начиная от предматчевой презентации игроков до интерактива с болельщиками, подчеркивало, что в Нижнем Новгороде проходит отнюдь не рядовое событие.

Сам вопрос арен – больная тема не только для России. Появление спорткомплексов высокого уровня по всей Европе идет невероятно медленно. Что уж говорить про «Нагорный», если в той же Евролиге «Барселона» по-прежнему выступает на древнем «Палау Блауграна», который ни по комфорту, ни по вместимости не превосходит «Баскет-холлы» в Казани и Краснодаре.

В целом это и стало основной темой публичных высказываний исполнительного директора турнира Патрика Комниноса в Нижнем Новгороде. Организация «Финала восьми» - это совместный проект. Лига Чемпионов, разумеется, вложила достаточно средств, чтобы провести турнир на высшем уровне, но и нижегородские власти приложили руку к преображению «Нагорного».

Вылет «Нижнего Новгорода» в четвертьфинале несколько смазал общий положительный заряд, который придала городу Баскетбольная Лига Чемпионов. Но если отойти в сторону от понятных любому российскому баскетбольному болельщику симпатий к нижегородскому клубу, стоит признать, что «Финал восьми» прошел успешно, и европейские чиновники ФИБА сделали правильный выбор.

На данном этапе развития в БЛЧ попросту не может быть явных фаворитов. Здесь нет больших бюджетов и нет больших контрактов, зато есть дикая конкуренция. Напомним, что в этом году ФИБА удалось серьезно «проапгрейдить» состав участников, который по медиане стал ничуть не слабее Еврокубка. Добавьте к этому сам формата «Финала восьми», и вы получите очень привлекательный микс.

Сюрпризы начались уже в четвертьфинале. «Тенерифе», который в чемпионате Испании сейчас идет сразу за «Реалом» и «Барселоной», сложил свои полномочия одного из главных фаворитов уже после встречи со «Страсбургом». И тут сразу стоит отметить, что сам «Страсбург» сейчас идет третьим во Франции, опережая участника Евролиги «Асвел».

«Бургос» провалил начало матчей с «Хапоэлем» из Холона и «Страсбургом». Чемпионы прошлого сезона только в середине основного времени находили ключи к катку, чтобы раскатать соперника. Сама «Каршияка» - еще одна третья команда своего чемпионата, очень серьезно «подвисла» в полуфинале с «Сарагосой», но взрыва от лидера испанцев Дилана Энниса так и не случилось. Всего же из 6 поединков до финального дня турнира, 4 прошли в невероятно близкой борьбе: разница в них составляла не более 5 очков за минуту до окончания основного времени.

Финал, как это часто и выходит в подобных турнирах, получился близким и сухим, что, кстати, абсолютно не расстроило нижегородскую публику. По общему числу зрителей финальная битва «Бургоса» и «Каршияки» уступила только первому четвертьфиналу с участием «Нижнего Новгорода», а по накалу, пожалуй, превзошла все 7 предыдущих. Неудивительно, что судьбу трофея решило несколько промахов, пробежка и лэй-ап бывшего защитника «Зенита» Алекса Ренфро (59:64).

Успехи «Нижнего Новгорода» и перспективы российских команд в БЛЧ

Проведение «Финала восьми» это не только хороший PR, но и попытка БЛЧ зайти на почти чужую территорию. Нет, «Нижний Новгород», конечно никуда не собирается. Как раз наоборот, именно «Нижний» отдувался за все российские команды Единой лиги ВТБ в БЛЧ и вывел Россию на третье место в таблице коэффициентов, что заметно увеличивает шансы на вторую путевку. И это лишь путевка, которая гарантируется по спортивному принципу – есть же еще и 4 «уайлд-карда».

Традиционный российский топ-5 (ЦСКА, «Зенит», «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань») всегда железно выбирал соревнования под эгидой Euroleague Basketball, но это еще не означает, что ситуация не изменится уже в ближайшее время.

«Химки» оказались в тяжелом финансовом положении и вполне могут «сменить берег». Кстати, генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов присутствовал на финале. Впрочем, как и президент РФБ Андрей Кириленко, а также президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко – уже официально на церемонии награждения.

«Парма» стучалась в дверь перед этим сезоном, но ФИБА не открыла. Пермяки вновь оказались в плей-офф Единой лиги ВТБ, а это значит, что они вновь будут претендовать хотя бы на квалификацию. С «Нижним Новгородом» все еще проще. Команда зашла в плей-офф Единой лиги ВТБ с пятой строчки, а это уже гарантированное место в турнире по спортивному принципу.

Таким образом, на выходе получаем типичный «win-win». «Нижний Новгород» проводит значимый турнир у себя дома, даря своим болельщикам четыре дня качественного баскетбола. Лига Чемпионов рекламирует себя в России – на рынке, где она пока вчистую проигрывает Евролиге, и где очень хочет закрепиться. Поэтому, кто знает, возможно следующий крупный итоговый форум в России уже не за горами.