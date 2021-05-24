«Зениту» еще рано в историю. В российском финале-2021 встретятся ЦСКА и УНИКС

Даже не помню, когда такое было: чтобы перед серией плей-офф внутреннего чемпионата с участием ЦСКА армейский клуб не считался ее фаворитом. Однако в данном случае дела обстояли именно так. Более, того, полуфинала с «Зенитом» у москвичей могло вообще не быть - не далее, как 15 мая, ЦСКА «стоял на поражение» в 1/4 против «Нижнего Новгорода»! Там, после сенсационной неудачи в матче №2, москвичи и в третьем-решающем уступали в начале последней четверти и за 45 секунд до финальной сирены имели в запасе всего «+1». Такого с ними не случалось аж с 2002-го, когда армейцы ровно на той же стадии 1/4 были биты саратовским «Автодором» и последний раз остались без чемпионского титула.

В этом году с «Нижним» все-таки обошлось. Однако игра ЦСКА была столь невнятной, что его шансы на успех в следующем раунде все равно казались сомнительными. Ведь на стороне «Зенита», только что заставившего «Барселону» играть все мять матчей в серии плей-офф Евролиги, было преимущество своей площадки. Плюс питерцы, играючи разобравшись в 1/4 с «Пармой», могли спокойно подготовиться к встрече с ЦСКА.

«ЗЕНИТ» БЫЛ НЕ ТОТ, ЧТО С «БАРСОЙ»

На поверку все вышло ровно наоборот. Выяснилось, что с «Нижним» армейцы просто валяли дурака, зато опасность, исходящую от «Зенита», они осознавали прекрасно. Потеря звания сильнейшего баскетбольного клуба России, которым ЦСКА владеет без малого двадцать лет, стала бы «бомбой» исторического масштаба, и по головке москвичей за нее точно бы не погладили. Особенно после того, как клуб продлил еще на два года контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом.

А вот до «Зенита» толком не дошло, что серия с ЦСКА для него вообще-то важнее, чем с «Барсой». Во-первых, резонанс от победы здесь был бы на порядок громче, а во-вторых, одержать эту победу было действительно реально – если бы питерцы отнеслись к серии, как к «финалу жизни», и с самого начала бились бы насмерть, но… В первом же матче у себя дома «Зенит» вдрызг проиграл борьбу за отскок. Да и потом его хваленой защите не хватало привычной плотности. Даже в лучшем для «Зенита» матче №2, завершившемся двумя невероятными овертаймами, питерцы за сорок минут пропустили 87 очков – намного больше обычной нормы. Выиграть же у ЦСКА в основное время команде Хавьера Паскуаля так ни разу и не удалось.