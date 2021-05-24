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«Зениту» еще рано в историю. В российском финале-2021 встретятся ЦСКА и УНИКС
24 мая 22:59
автор: Лев Тигай
автор фото: БК ЦСКА

«Зениту» еще рано в историю. В российском финале-2021 встретятся ЦСКА и УНИКС

Обыграв «Зенит» и в четвертом матче - 85:71, ЦСКА завершил серию плей-офф со счетом 3-1 и вышел в финал Единой лиги ВТБ.

Даже не помню, когда такое было: чтобы перед серией плей-офф внутреннего чемпионата с участием ЦСКА армейский клуб не считался ее фаворитом. Однако в данном случае дела обстояли именно так. Более, того, полуфинала с «Зенитом» у москвичей могло вообще не быть - не далее, как 15 мая, ЦСКА «стоял на поражение» в 1/4 против «Нижнего Новгорода»! Там, после сенсационной неудачи в матче №2, москвичи и в третьем-решающем уступали в начале последней четверти и за 45 секунд до финальной сирены имели в запасе всего «+1». Такого с ними не случалось аж с 2002-го, когда армейцы ровно на той же стадии 1/4 были биты саратовским «Автодором» и последний раз остались без чемпионского титула.

В этом году с «Нижним» все-таки обошлось. Однако игра ЦСКА была столь невнятной, что его шансы на успех в следующем раунде все равно казались сомнительными. Ведь на стороне «Зенита», только что заставившего «Барселону» играть все мять матчей в серии плей-офф Евролиги, было преимущество своей площадки. Плюс питерцы, играючи разобравшись в 1/4 с «Пармой», могли спокойно подготовиться к встрече с ЦСКА.

«ЗЕНИТ» БЫЛ НЕ ТОТ, ЧТО С «БАРСОЙ»

На поверку все вышло ровно наоборот. Выяснилось, что с «Нижним» армейцы просто валяли дурака, зато опасность, исходящую от «Зенита», они осознавали прекрасно. Потеря звания сильнейшего баскетбольного клуба России, которым ЦСКА владеет без малого двадцать лет, стала бы «бомбой» исторического масштаба, и по головке москвичей за нее точно бы не погладили. Особенно после того, как клуб продлил еще на два года контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом.

А вот до «Зенита» толком не дошло, что серия с ЦСКА для него вообще-то важнее, чем с «Барсой». Во-первых, резонанс от победы здесь был бы на порядок громче, а во-вторых, одержать эту победу было действительно реально – если бы питерцы отнеслись к серии, как к «финалу жизни», и с самого начала бились бы насмерть, но… В первом же матче у себя дома «Зенит» вдрызг проиграл борьбу за отскок. Да и потом его хваленой защите не хватало привычной плотности. Даже в лучшем для «Зенита» матче №2, завершившемся двумя невероятными овертаймами, питерцы за сорок минут пропустили 87 очков – намного больше обычной нормы. Выиграть же у ЦСКА в основное время команде Хавьера Паскуаля так ни разу и не удалось.

Тем временем армейцы, несмотря на все потери в составе и проблемы с организацией нападения, в самый нужный момент выжали максимум из того, что было у них под рукой. Оборону Паскуаля с частой двойной опекой игрока, владеющего мячом, ЦСКА разобрал прекрасно, и сегодня вновь продемонстрировал свои тактические заготовки. Когда за две с половиной минуты до финального свистка гости вдвоем прихватили на правом фланге Йоханнеса Фойтманна, тот немедленно выдал длинную навесную передачу на Дэниэла Хэкетта, последовал меткий трехочковый из противоположного, левого угла, и исход серии стал ясен всем – 80:67.

К этому шло всю вторую половину матча. «Зенит» лишь в первой четверти смотрелся бодрячком, последний раз овел в счете в начале второго периода, а после большого перерыва ЦСКА уже прочно владел инициативой. Баскетбол – не футбол, здесь нашей северной столице пока рановато входить в историю.

ФИНАЛ С УНИКСом БУДЕТ В ИЮНЕ. СНАЧАЛА - «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

Другой полуфинал завершился еще в воскресенье: УНИКС, дважды обыгравший «Локомотив» в Краснодаре, затем разобрался с железнодорожниками и на своем паркете – 74:70 и 3-0. Здесь самым упорным получился стартовый матч, когда «Локо» в четвертой четверти отыграл отставание в 19 очков и уступил только в овертайме.

В третьей, заключительной игре казанцы вновь превзошли соперника в защите и контактной борьбе, что принесло им «+10» на подборе и «+19» (!) по количеству бросков с игры. Лучшим в составе УНИКСа был Джон Браун: 14 очков, 9 подборов, 3 перехвата и 2 блок-шота. Этот американский форвард недавно был признан лучшим баскетболистом чемпионата по игре в обороне. Титул же MVP сезона присудили литовскому плеймейкеру «Локо» Мантасу Калниетису, который из-за травмы не провел в плей-офф ни одного матча.

УНИКС вышел в финал Единой лиги впервые с 2016 года. Тогда казанцы тоже встречались с ЦСКА и уступили со счетом 1-3. Нынешняя серия за золото пройдет до трех побед по схеме «2-2-1» в первой половине июня – уже после того, как армейцы с 28 по 30 мая сыграют в «Финале четырех» Евролиги.

Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала

Матч №4

ЦСКА – Зенит - 85:71 (26:26, 19:14, 21:18, 19:13)

ЦСКА: Хэкетт (20+7 передач), Хилльярд (13, трехочковые 4/6), Клайберн (13), Шенгелия (12).

Зенит: Пангос (18+7 передач), Бэрон (16), Блэк (13).

Счет в серии: 3-1 (предыдущие матчи – 78:73, 104:107 2ОТ, 96:82).

Локомотив-Кубань – УНИКС – 0-3 (87:98 ОТ, 69:79, 70:74).

источник: «Советский спорт»
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