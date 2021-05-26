Бронза с оттенком золота

Впрочем, баскетбол – это не только счет на табло, турнирная таблица и статистика. Игроки и болельщики «Зенита» даже после поражения в полуфинале закрывают сезон победителями, влюбившими в баскетбол новых поклонников. Единая Лига ВТБ назвала второй матч полуфинальной серии «Зенит» – ЦСКА лучшим матчем сезона. Звучали и комплименты подороже – завершившуюся позавчера серию называли даже лучшей за всю историю лиги! Наслаждайтесь моментом, любители баскетбола!

В Единой Лиге ВТБ «Зенит» формально повторил пройденное – бронза до этого была уже трижды. Но шаг вперед зенитовцы в домашнем турнире все-таки сделали. За двумя победами над гегемоном ЦСКА в «гладком» чемпионате последовала и первая в истории победа в нем. Что обеспечило в полуфинальной серии и оптимистичные ожидания болельщиков, которые предвкушали свержение бессменного с 2003 года (без учета не доигранного прошлого сезона) чемпиона. Возвращение серии в Санкт-Петербург обещало подкинуть на новый уровень и так то заметный интерес к «Зениту» в городе, но рывки ЦСКА на решающих отрезках в обоих домашних матчах серии оставили впечатление закономерности такого исхода.

Итак, первый полноценный сезон «Зенита» под руководством Хавьера Паскуаля завершен. Исчерпывающей оценкой работы тренера со стороны клуба стало подписание нового, трехлетнего контракта. Уходящий сезон стал счастливым для болельщиков, которые засвидетельствовали написание многих ярких страниц в зенитовской истории. Сине-бело-голубые побеждали почти всех фаворитов в Евролиге, а пятиматчевая четвертьфинальная серия с «Барселоной» стала украшением сильнейшего турнира континента. Результаты на табло подкреплялись и похвалой даже самых строгих экспертов, которые включали «Зенит» в первую тройку Евролиги по игре в защите и называли одной из наиболее управляемых команд в турнире.

Четырехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА, эксперт и телекомментатор подводит итоги сезона для сине-бело-голубых и разъясняет, мог ли победитель регулярного чемпионата добиться в полуфинале большего.

Коварный замысел ЦСКА

В четвертом матче серии «Зенит» выдал максимум. С учетом потерь в составе ждать от сине-бело-голубых большего не приходилось. Зенитовцы играли с ЦСКА без основного центрового и легкого форварда. Это заметно ослабило команду, поэтому преимущество ЦСКА в московских матчах серии выглядело ожидаемо и закономерно. Традиционным козырем «Зенита» в этом сезоне была защита, но в четвертом матче серии хозяева и здесь оказались сильнее. По статистике зенитовцы заметно уступили сопернику только в реализации трехочковых бросков, но статистика не показывает всего происходящего на площадке и не отображает всего преимущества команды.

ЦСКА был эффективен не только в атаке, очень грамотно и дисциплинированно сыграл в обороне. Основного зенитовского бомбардира – Кевина Пангоса – держали в зависимости от ситуации все пятеро соперников и каждый раз после заслонов гостей вовремя выходили на подстраховку. Пик-н-ролл с участием Пангоса прошел за матч только раз! Во втором тайме «Зенит» несколько раз сокращал отставание в счете и имел шансы подобраться к ЦСКА вплотную, но упускал одну атаку за другой. Это были показательные примеры взаимозаменяемости игроков ЦСКА и дисциплинированных действий в защите.

Основной замысел ЦСКА заключался в нейтрализации самого результативного игрока «Зенита» – Кевина Пангоса. Чтобы у него меньше сил оставалось на атаку, требовалось этого защитника по максимуму нагрузить в обороне. Что мы и увидели – ЦСКА часто разыгрывал мяч в зоне, которую контролировал Пангос. Он сначала опекал защитника, потом был вынужден переключаться на «большого» соперника, потом опять на «маленького» и так по кругу. В итоге – и так-то не очень свежий защитник «Зенита» быстрее расходовал силы и с прежней эффективностью атаковать уже не мог.

А где были зенитовские россияне?

Подмогой для «Зенита» могли стать замены. Но выходившие со скамейки Фридзон, Хвостов, Холлинз, да и Трушкин тоже по большому счета с задачей не справились. О россиянах в этой серии можно сказать отдельно. Не знаю, что от каждого из них в отдельности ожидал Хавьер Паскуаль, но предполагаю, что рассчитывал увидеть в исполнении российских игроков больше, чем они показали. Большинство их них с задачей не справились, в четвертом матче посильнее мог сыграть и Зубков.

Межсезонье для «Зенита» обещает стать очень активным – ожидаю новых игроков. Думаю, последний сезон отыграл Виталий Фридзон, не останется в «Зените» Андрей Пушков.

Заочный спор с «Реалом»

Клубу предстоит работа, чтоб и удержать лидеров, в первую очередь Кевина Пангоса. Подписание длительного контракта с Хавьером Паскуалем говорит о серьезности намерений, но уверен, агент Пангоса будет торговаться в «Зенитом» по условиям контракта. Допускаю, что исход переговоров будет зависеть от того, что сейчас канадцу могут предложить европейские топ-клубы, в частности «Реал».

Главные позиции для усиления понятны уже сейчас – атакующий защитник и легкий форвард. Сомневаюсь, что в этом качестве Паскуаля устраивает Риверс, который на нужном уровне проводил только один матч из трех. Поиск игроков на эти позиции не должен стать сложным и затянуться. Атакующий защитник и легкий форвард – не дефицитные амплуа, этих игроков много, а где их искать, главный тренер «Зенита» знает.

Ценность тактической работы

Я пока так и не разобрался, как распределены роли в тренерской штабе «Зенита», кто там отвечает за индивидуальную работу с игроками. В индивидуальной работе я вижу потенциал для прогресса команды, особенно прибавлять надо российским баскетболистам. Например, с Владиславом Трушкиным расставаться смысла нет. Но тот же Трушкин даже за почти полтора сезона под руководством Паскуаля так пока и не понял суть своей роли по игре в защите. Для этого требуется кропотливая тактическая работа. Хорошо помню, как она велась в ЦСКА при Душане Ивковиче. Игроков всю тренировку водили шагом по площадке, разъяснили их действия в защите, моделировали игру в атаке каждого баскетболиста соперника. Эта работа монотонная, нудная, зато очень эффективная! После нее игроки органично вливаются в командные действия и становятся надежным элементом при любом сценарии матча.

Требуется индивидуальная работа и Алексу Пойтрессу. Его выделяют физические данные – условно, Пойтресс может прыгать выше всех в Европе. Но по качеству игры в защите у американца еще большой резерв. Если Пойтресс лучше поймет свою роль под кольцом, будет понимать, как должен обороняться в трехсекундной зоне, то «дырки» у своего кольца сможет закрывать. И будет намного полезней, чем при случайных блок-шотах.