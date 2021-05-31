«Эфес» – чемпион. Мог ли ЦСКА быть на его месте?

Напомню, что в пятницу «Эфес» встречался с ЦСКА и после «+21» по ходу полуфинального матча едва не упустил победу. Забей Уилл Клайберн трехочковый на последних секундах – и в воскресенье «Барсе» противостоял бы российский клуб. Тогда…
Давайте не будем тешить себя лишними иллюзиями. Практически уверен, что ЦСКА благополучно проиграл бы этот финал – к борьбе такого уровня наша команда сейчас все-таки не готова. Недаром «Эфесу», чтобы завоевать чемпионский титул, пришлось как следует прибавить по сравнению с матчем против армейцев.
КАТАЛОНСКОЕ НАЧАЛО
В начале второй четверти казалось, что туркам ничего не светит. «Барселона» начала именно так, как следовало начинать ЦСКА двумя днями ранее: каталонцы разрушили лучшее нападение Европы своей сверхактивной защитой, за 12 минут пропустили лишь 15 очков и в награду получили увесистые «+10». А MVP Евролиги-2020/21 Василе Мицич и второй звездный защитник «Эфеса» Шейн Ларкин чередовали промахи с потерями.
Но тут, оказавшись припертыми к стенке, турки не сломались и не сдались, как с ними порой бывало по ходу сезона. Они в свою очередь прибавили в обороне - и теперь уже «Барса» совершенно перестала забивать. Отрезок в семь с половиной минут во второй четверти «Эфес» выиграл со счетом 21:4!
Испанскому клубу явно не хватало дирижерской палочки Ника Калатеса. Греческий плеймейкер, подвернувший голеностоп в полуфинале с «Миланом», сегодня все-таки вышел на паркет, но сыграть в свою силу не смог: ни одного очка и лишь один голевой пас за 17 минут. А Леандро Больмаро еще слишком молод, чтобы достойно заменить такого мастера.
«РЕАНИМАТОР» ЛАРКИН И ДВАЖДЫ MVP МИЦИЧ
«Эфес» же постепенно раскочегарился. В роли «реаниматора» у них выступил реактивный Ларкин, который раз за разом шел в проходы и заставлял нарушать на себе правила. Рубка на обеих половинах площадки шла жуткая, в общей сложности судьи раздали 57 фолов (тренеры Эргин Атаман и Шарунас Ясикявичюс схлопотали по техническому еще в первой четверти) и баскетболисты исполнили 64 (!) штрафных. 35 из них пришлись на долю «Эфеса» и дюжина – конкретно Ларкина, который с линии не промахнулся ни разу, 12 из 12.
Вскоре проснулся и Мицич. После чего они с Ларкиным запели таким дуэтом, что хваленая оборона «Барсы» затрещала по швам. На 24-й минуте серб забил издали с фолом – и американец тут же добавил свой трехочковый, из еще более сложного положения – «+11» в пользу турецкого клуба.
Ответный рывок, правда, еще состоялся. Его организовал Кори Хиггинс - в третьем периоде экс-армеец принес каталонской команде 11 очков. А в четвертом, за пять минут до финальной сирены «Барселона» сравняла счет – 69:69. Однако выйти вперед ей так и не было суждено. Мицич и Ларкин уже поймали кураж. Они по очереди прорывались к кольцу и всякий раз успевали набрать очки соперника.
За 31 секунду до конца Ларкин реализовал свои последние штрафные и окончательно лишил Ясикявичюса шансов стать первым с 1980 года (и третьим в истории после Арменака Алачачяна и Лоло Сайнса) чемпионом Евролиги в качестве и тренера, и игрока - 83:76. Звание лучшего игрока «Финала четырех» присудили Мицичу. Он теперь – дважды MVP.
Все 22 клуба, выигрывавших Евролигу
Реал (Испания) – 10 титулов (1964, 1965, 1967, 1968, 1973, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018)
ЦСКА (Россия/СССР) – 8 (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)
Панатинаикос (Греция) – 6 (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011)
Маккаби Т-А (Израиль) – 5 (1977, 1981, 2004, 2005, 2014)
Варезе (Италия) – 5 (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)
Олимпиакос (Греция) – 3 (1997, 2012, 2013)
Милан (Италия) – 3 (1966, 1987, 1988)
Югопластика (Югославия) – 3 (1989, 1990, 1991)
СКА Р (СССР) – 3 (1958, 1959, 1960)
Барселона (Испания) – 2 (2003, 2010)
Виртус Б (Италия) – 2 (1998, 2001)
Цибона (Югославия) – 2 (1985, 1986)
Канту (Италия) – 2 (1982, 1983)
Эфес (Турция) – 1 (2021)
Фенербахче (Турция) – 1 (2017)
Жальгирис (Литва) – 1 (1999)
Ховентуд (Испания) – 1 (1994)
Лимож (Франция) – 1 (1993)
Виртус Р (Италия) – 1 (1984)
Партизан (Югославия) – 1 (1992)
Босна (Югославия) – 1 (1979)
Динамо Тб (СССР) – 1 (1962)
Титулы по странам
1-2. Испания - 13
1-2. Италия – 13
3. Россия/СССР – 12
4. Греция – 9
5. Югославия – 7
6. Израиль – 5
7. Турция – 2
8-9. Литва – 1
8-9. Франция - 1
Евролига. Финал четырех. Кельн (Германия)
Финал
Барселона (Испания) – Эфес (Турция) – 81:86 (22:15, 14:24, 22:26, 23:21)
Барселона: Хиггинс (23, трехочковые 4/6), Курич (18), Дэвис (17+11 подборов), Миротич (11).
Эфес: Мицич (25+5 передач+3 перехвата), Ларкин (21), Шанли (12),
Матч за 3-е место
Милан (Италия) - ЦСКА (Россия) – 83:73 (20:23, 20:11, 20:23, 23:16)
Милан: Родригес (14+6 передач, трехочковые 3/8), Мицов (14), Шилдс (11), Ролл (11, трехочковые 3/3), Моранчини (11), Хайнс (5+5 подборов+4 передачи+3 блок-шота+2 перехвата).
ЦСКА: Шенгелия (18+9 подборов+3 перехвата), Лундберг (13), Фойтманн (12).