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«Эфес» – чемпион. Мог ли ЦСКА быть на его месте?
31 мая 00:42
автор: Лев Тигай
автор фото: Twitter AnadoluEfesSK

«Эфес» – чемпион. Мог ли ЦСКА быть на его месте?

В Кельне завершился «Финал четырех» Евролиги. Титул лучшего клуба на континенте впервые завоевал турецкий «Эфес», в финале обыгравший «Барселону» – 86:81.

Напомню, что в пятницу «Эфес» встречался с ЦСКА и после «+21» по ходу полуфинального матча едва не упустил победу. Забей Уилл Клайберн трехочковый на последних секундах – и в воскресенье «Барсе» противостоял бы российский клуб. Тогда…

Давайте не будем тешить себя лишними иллюзиями. Практически уверен, что ЦСКА благополучно проиграл бы этот финал – к борьбе такого уровня наша команда сейчас все-таки не готова. Недаром «Эфесу», чтобы завоевать чемпионский титул, пришлось как следует прибавить по сравнению с матчем против армейцев.

КАТАЛОНСКОЕ НАЧАЛО

В начале второй четверти казалось, что туркам ничего не светит. «Барселона» начала именно так, как следовало начинать ЦСКА двумя днями ранее: каталонцы разрушили лучшее нападение Европы своей сверхактивной защитой, за 12 минут пропустили лишь 15 очков и в награду получили увесистые «+10». А MVP Евролиги-2020/21 Василе Мицич и второй звездный защитник «Эфеса» Шейн Ларкин чередовали промахи с потерями.

Но тут, оказавшись припертыми к стенке, турки не сломались и не сдались, как с ними порой бывало по ходу сезона. Они в свою очередь прибавили в обороне - и теперь уже «Барса» совершенно перестала забивать. Отрезок в семь с половиной минут во второй четверти «Эфес» выиграл со счетом 21:4!

«Баранка» из Кельна. ЦСКА покидает «Финал четырех» без побед

Испанскому клубу явно не хватало дирижерской палочки Ника Калатеса. Греческий плеймейкер, подвернувший голеностоп в полуфинале с «Миланом», сегодня все-таки вышел на паркет, но сыграть в свою силу не смог: ни одного очка и лишь один голевой пас за 17 минут. А Леандро Больмаро еще слишком молод, чтобы достойно заменить такого мастера.

«РЕАНИМАТОР» ЛАРКИН И ДВАЖДЫ MVP МИЦИЧ

«Эфес» же постепенно раскочегарился. В роли «реаниматора» у них выступил реактивный Ларкин, который раз за разом шел в проходы и заставлял нарушать на себе правила. Рубка на обеих половинах площадки шла жуткая, в общей сложности судьи раздали 57 фолов (тренеры Эргин Атаман и Шарунас Ясикявичюс схлопотали по техническому еще в первой четверти) и баскетболисты исполнили 64 (!) штрафных. 35 из них пришлись на долю «Эфеса» и дюжина – конкретно Ларкина, который с линии не промахнулся ни разу, 12 из 12.

Вскоре проснулся и Мицич. После чего они с Ларкиным запели таким дуэтом, что хваленая оборона «Барсы» затрещала по швам. На 24-й минуте серб забил издали с фолом – и американец тут же добавил свой трехочковый, из еще более сложного положения – «+11» в пользу турецкого клуба.

Ответный рывок, правда, еще состоялся. Его организовал Кори Хиггинс - в третьем периоде экс-армеец принес каталонской команде 11 очков. А в четвертом, за пять минут до финальной сирены «Барселона» сравняла счет – 69:69. Однако выйти вперед ей так и не было суждено. Мицич и Ларкин уже поймали кураж. Они по очереди прорывались к кольцу и всякий раз успевали набрать очки соперника.

За 31 секунду до конца Ларкин реализовал свои последние штрафные и окончательно лишил Ясикявичюса шансов стать первым с 1980 года (и третьим в истории после Арменака Алачачяна и Лоло Сайнса) чемпионом Евролиги в качестве и тренера, и игрока - 83:76. Звание лучшего игрока «Финала четырех» присудили Мицичу. Он теперь – дважды MVP.

Все 22 клуба, выигрывавших Евролигу

Реал (Испания) – 10 титулов (1964, 1965, 1967, 1968, 1973, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018)

ЦСКА (Россия/СССР) – 8 (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016, 2019)

Панатинаикос (Греция) – 6 (1996, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011)

Маккаби Т-А (Израиль) – 5 (1977, 1981, 2004, 2005, 2014)

Варезе (Италия) – 5 (1970, 1972, 1973, 1975, 1976)

Олимпиакос (Греция) – 3 (1997, 2012, 2013)

Милан (Италия) – 3 (1966, 1987, 1988)

Югопластика (Югославия) – 3 (1989, 1990, 1991)

СКА Р (СССР) – 3 (1958, 1959, 1960)

Барселона (Испания) – 2 (2003, 2010)

Виртус Б (Италия) – 2 (1998, 2001)

Цибона (Югославия) – 2 (1985, 1986)

Канту (Италия) – 2 (1982, 1983)

Эфес (Турция) – 1 (2021)

Фенербахче (Турция) – 1 (2017)

Жальгирис (Литва) – 1 (1999)

Ховентуд (Испания) – 1 (1994)

Лимож (Франция) – 1 (1993)

Виртус Р (Италия) – 1 (1984)

Партизан (Югославия) – 1 (1992)

Босна (Югославия) – 1 (1979)

Динамо Тб (СССР) – 1 (1962)

Титулы по странам

1-2. Испания - 13

1-2. Италия – 13

3. Россия/СССР – 12

4. Греция – 9

5. Югославия – 7

6. Израиль – 5

7. Турция – 2

8-9. Литва – 1

8-9. Франция - 1

Евролига. Финал четырех. Кельн (Германия)

Финал

Барселона (Испания) – Эфес (Турция) – 81:86 (22:15, 14:24, 22:26, 23:21)

Барселона: Хиггинс (23, трехочковые 4/6), Курич (18), Дэвис (17+11 подборов), Миротич (11).

Эфес: Мицич (25+5 передач+3 перехвата), Ларкин (21), Шанли (12),

Матч за 3-е место

Милан (Италия) - ЦСКА (Россия) – 83:73 (20:23, 20:11, 20:23, 23:16)

Милан: Родригес (14+6 передач, трехочковые 3/8), Мицов (14), Шилдс (11), Ролл (11, трехочковые 3/3), Моранчини (11), Хайнс (5+5 подборов+4 передачи+3 блок-шота+2 перехвата).

ЦСКА: Шенгелия (18+9 подборов+3 перехвата), Лундберг (13), Фойтманн (12).

источник: «Советский спорт»
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