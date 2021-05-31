«Эфес» – чемпион. Мог ли ЦСКА быть на его месте?

Напомню, что в пятницу «Эфес» встречался с ЦСКА и после «+21» по ходу полуфинального матча едва не упустил победу. Забей Уилл Клайберн трехочковый на последних секундах – и в воскресенье «Барсе» противостоял бы российский клуб. Тогда…

Давайте не будем тешить себя лишними иллюзиями. Практически уверен, что ЦСКА благополучно проиграл бы этот финал – к борьбе такого уровня наша команда сейчас все-таки не готова. Недаром «Эфесу», чтобы завоевать чемпионский титул, пришлось как следует прибавить по сравнению с матчем против армейцев.

КАТАЛОНСКОЕ НАЧАЛО

В начале второй четверти казалось, что туркам ничего не светит. «Барселона» начала именно так, как следовало начинать ЦСКА двумя днями ранее: каталонцы разрушили лучшее нападение Европы своей сверхактивной защитой, за 12 минут пропустили лишь 15 очков и в награду получили увесистые «+10». А MVP Евролиги-2020/21 Василе Мицич и второй звездный защитник «Эфеса» Шейн Ларкин чередовали промахи с потерями.

Но тут, оказавшись припертыми к стенке, турки не сломались и не сдались, как с ними порой бывало по ходу сезона. Они в свою очередь прибавили в обороне - и теперь уже «Барса» совершенно перестала забивать. Отрезок в семь с половиной минут во второй четверти «Эфес» выиграл со счетом 21:4!