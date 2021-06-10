Андрей Фетисов: Кириленко собирался поговорить с губернатором о «Спартаке». Но что-то пошло не так

«Химки» должны сохранить

- «Зенит» объявил о возвращении Сергея Карасева. В чем он может усилить команду?

- Сергей – универсальный игрок, с хорошим броском. Может добавить «Зениту» разнообразия. Но стать основным в такой команде сложно. Для этого Карасеву надо полностью оправиться от последствий травм и восстановить оптимальную игровую форму.

- Также клуб объявил о продлении контракта с поляком Матеушем Пониткой. Это может намекать на скорый уход Владислава Трушкина, который тоже играл легкого форварда?

- Почему? В составе может быть и трое баскетболистов одного амплуа. Тренеры приветствуют высокую конкуренцию, к тому же широкий выбор на какой-то позиции может добавить разнообразия в игре.

- Карасев перешел из клуба, который следующий сезон Единой Лиги ВТБ пропустит. Появляются сообщения о том, что «Химки» прекратят существование. Неужели до этого дойдет?

- Думаю, нет. «Химки» - большой клуб, с историей и достижениями. За последнюю десятилетку – второй после ЦСКА. Сильно сомневаюсь, что допустят исчезновение такого клуба. Даже если им следующий сезон в Единой Лиге ВТБ придется пропустить.

Помощь Полтавченко и надежда на Ленинградскую область

- Завершившийся сезон пропускал ваш «Спартак». По будущему ясность появилась?

- Все идет к тому, что и следующий сезон придется пропустить. Чтобы участвовать, уже сейчас надо комплектовать команду и организовывать сборы. А денег даже на погашение долгов нет.

- Вы говорили, что ждете ответа от руководства Ленинградской области, которое рассматривало возможность взять содержание клуба на себя. Ответ получили?

- Да. «На данный момент возможности оказать помощь баскетбольному клубу «Спартак» нет», - ответ руководителей области был таким. Вдвойне обидно, что клуб с большой историей, побеждавший в чемпионате СССР и еврокубках, остается без поддержки. «Спартак» занимает нишу, которая дает возможность проявить себя российским баскетболистам – у нас играли бы только россияне. Но ситуация остается без изменений уже второй год.