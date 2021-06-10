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Андрей Фетисов: Кириленко собирался поговорить с губернатором о «Спартаке». Но что-то пошло не так
10 июня 21:55
автор: Михаил Греднев
автор фото: БК "Спартак" (Санкт-Петербург)

Андрей Фетисов: Кириленко собирался поговорить с губернатором о «Спартаке». Но что-то пошло не так

Президент петербургского «Спартака» рассказал о ситуации с долгами клуба и прокомментировал последние новости баскетбола.

«Химки» должны сохранить

- «Зенит» объявил о возвращении Сергея Карасева. В чем он может усилить команду?
- Сергей – универсальный игрок, с хорошим броском. Может добавить «Зениту» разнообразия. Но стать основным в такой команде сложно. Для этого Карасеву надо полностью оправиться от последствий травм и восстановить оптимальную игровую форму.

- Также клуб объявил о продлении контракта с поляком Матеушем Пониткой. Это может намекать на скорый уход Владислава Трушкина, который тоже играл легкого форварда?
- Почему? В составе может быть и трое баскетболистов одного амплуа. Тренеры приветствуют высокую конкуренцию, к тому же широкий выбор на какой-то позиции может добавить разнообразия в игре.

- Карасев перешел из клуба, который следующий сезон Единой Лиги ВТБ пропустит. Появляются сообщения о том, что «Химки» прекратят существование. Неужели до этого дойдет?
- Думаю, нет. «Химки» - большой клуб, с историей и достижениями. За последнюю десятилетку – второй после ЦСКА. Сильно сомневаюсь, что допустят исчезновение такого клуба. Даже если им следующий сезон в Единой Лиге ВТБ придется пропустить.

Помощь Полтавченко и надежда на Ленинградскую область

- Завершившийся сезон пропускал ваш «Спартак». По будущему ясность появилась?
- Все идет к тому, что и следующий сезон придется пропустить. Чтобы участвовать, уже сейчас надо комплектовать команду и организовывать сборы. А денег даже на погашение долгов нет.

- Вы говорили, что ждете ответа от руководства Ленинградской области, которое рассматривало возможность взять содержание клуба на себя. Ответ получили?
- Да. «На данный момент возможности оказать помощь баскетбольному клубу «Спартак» нет», - ответ руководителей области был таким. Вдвойне обидно, что клуб с большой историей, побеждавший в чемпионате СССР и еврокубках, остается без поддержки. «Спартак» занимает нишу, которая дает возможность проявить себя российским баскетболистам – у нас играли бы только россияне. Но ситуация остается без изменений уже второй год.

- Вы говорили, что вам помогал бывший губернатор Петербурга и председатель попечительского совета городской федерации баскетбола Георгий Полтавченко. Что-то из этой помощи получилось?
- Георгий Сергеевич помогал установить контакты с руководителями Ленинградской области, свел с губернатором Александром Дрозденко. Но помочь нам область не готова.

- Это окончательный ответ?
- По крайней мере, на данный момент.

- К президенту РФБ обращались?
- Да. Разговаривали с Андреем Кириленко на матче в «СИБУР-Арене». Андрей Геннадьевич собирался на тему «Спартака» пообщаться с Александром Бегловым. Но что-то пошло не так.

- В чем именно?
- Насколько знаю, встретиться с губернатором города у Кириленко так и не получилось.

- Ситуация с долгами остается без изменений?
- Да. Как только деньги на счету клуба появятся, мы сразу начнем выплачивать долги. Они остаются с позапрошлого сезона. Поэтому пока могу только извиниться через «Советский спорт» перед игроками и тренерами за сложившуюся ситуацию.

источник: «Советский спорт»
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