До конца отбора в Токио – всего две недели. Точку в Сплите будет ставить Мозгов

В большинстве видов спорта последние вакансии или заполнились только что, в мае-июне, или заполняются сейчас. Двери хвостовых вагонов хлопают то тут, то там, окончательно отделяя счастливчиков-олимпийцев от пролетающих мимо Игр неудачников. Эта вокзальная суета будет продолжаться еще две недели – до 4 июля, когда финишируют квалификационные турниры баскетболистов.

Встретиться снова им удалось лишь недавно - в начале июня в Париже. Все старые результаты пошли в зачет, бои возобновились ровно с того места, где их прервал коронавирус, и российские боксеры благополучно отобрались на Игры в 10 весах из 13, включая семь мужских из восьми. Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), не проигравший ни в Англии, ни во Франции ни одного раунда, и Альберт Батыргазиев (57 кг) стали победителями в своих категориях, еще трое наших, включая чемпиона мира и бронзового призера Олимпиады-2012 Андрея Замкового, дошли до финалов.

Боксерам повезло меньше: первая волна коронавирусной паники пришлась на самый разгар их континентальных квалификационных турниров. Правда, африканский в Сенегале и азиатско-океанический в Иордании все-таки успели закончить, американский в Буэнос-Айресе отменили, не успев начать (потом отбирали по рейтингу), зато европейцы в Лондоне, пробоксировав три дня (14-16 марта) из положенных восьми, разбежались с ринга на самом интересном месте – перед 1/8 финала.

Поскольку Олимпиада перенесена на этот год с прошлого, то и без того гигантский процесс отбора ее участников, затрагивающий сотни стран и тысячи спортсменов по всему миру, растянулся еще длиннее обычного. Завершить квалификационные мероприятия до пандемии удалось лишь нескольким видам спорта - конному, волейболу, софтболу, хоккею на траве, а последним «на флажке» проскочил велотрек, где чемпионат мира в Берлине финишировал 1 марта 2020-го.

Главное, что понятно на сегодняшний день: Олимпиада будет. Точно. Что бы нам не рассказывали пугливые японские социологи. Все точки невозврата (в том числе самые невозвратные – финансовые) давно пройдены, обратного хода у организаторов нет, и все, что им осталось, - это грозить чрезвычайным положением и драконовскими мерами безопасности: зрители только в масках, кричать на трибунах нельзя и т.д. Учитывая поголовные законопослушность и вирусобоязнь тамошней публики (зарубежным болельщикам пусть на Игры, как известно, закрыт), не сомневаюсь, что все эти правила японцы выполнят от и до. А кто не выполнит, тот сам в ужасе прибежит и доложит куда следует о собственных нарушениях.

ОСТАВШИЕСЯ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОЛИМПИАДЫ С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ

18-21 июня. Париж (Франция). Стрельба из лука. Женская сборная России еще на ЧМ-2019 отобралась в командный олимпийский турнир, автоматом получив и максимальную тройную квоту в личном. Но у мужчин пока лишь одна лицензия – и последний квалификационный шанс добавить к ней что-то еще.

19-20 июня. Сетубал (Португалия). Плавание на открытой воде 10 км. Пока наши пловцы-марафонцы «обоего пола» не имеют олимпийских путевок. Чтобы попасть в Токио, им надо в Португалии занимать место в топ-9 – или лучшее из европейцев, начиная с 10-го.

19-20 июня. Монако. Регби-7. Женщины. 12 команд разыграют две последних олимпийских лицензии. Из группы с Аргентиной, Мексикой и Самоа россиянки должны выходить без вопросов, а дальше – плей-офф с 1/4. Фавориты турнира – наша команда и сборная Франции. Российские регбисты отбор в Токио не прошли.

23-26 июня. Гаага (Голландия). Пляжный волейбол. Кубок Европы. Для полной квоты России не хватает второго женского дуэта в Токио. Там осталась одна вакансия, которую получит победитель КЕ – турнира 16 команд по две пары в каждой. Нашу страну представляют Ксения Дабижа/Дарья Рудых и Мария Бочарова/Мария Воронина, в первом из четырех раундов плей-офф они сыграют со сборной Кипра.

23-27 июня. Чебоксары. Легкая атлетика. Чемпионат России. Из-за многочисленных допинг-скандалов и дисквалификации ВФЛА, которая длится уже больше пяти лет, Россия будет представлена на Играх только десятью легкоатлетами. Их имена будут названы после национального чемпионата.

29 июня – 4 июля. Сплит (Хорватия). Баскетбол. Мужчины. Это один из четырех квалификационных турниров: в каждом из них шесть команд разыграют по одной путевке в Токио. Наши в группе встретятся с Германией и Мексикой, хозяева хорваты - с Бразилией и Тунисом, по две лучших сборных выходят в полуфинал. У россиян много потерь в составе: по разным причинам (в основном – отказы) нет Шведа, Фридзона, Боломбоя, Хвостова, Зубкова, а у Курбанова на днях нашли коронавирус. Зато неплохую форму набрал Тимофей Мозгов, из-за травм не игравший почти три года. В прошлый уик-энд наши уверенно обыграли в контрольных матчах сборные Туниса и Польши, но вчера в Стамбуле уступили туркам – 62:80.

ОТЛИЧНИКИ И ДВОЕЧНИКИ, УРЕЗАННЫЕ И НЕВЕЗУЧИЕ

На данный момент известны шесть видов спорта, в которых Россия точно не выступит на Олимпиаде: это скейтборд, серфинг, бейсбол, софтбол, хоккей на траве и, увы, футбол. Плюс наверняка добавится гольф (отборочные рейтинги примут окончательный вид в двадцатых числах июня, но наши там слишком далеко: Нина Пегова занимает 554-е место, а мужчин нет в первой тысяче) и, возможно, регби с баскетболом – в случае неудач на описанных выше квалификационных турнирах.

Кроме легкой атлетики из-за хронических допинг-нарушений будет сильно урезан состав российской команды в атлетике тяжелой: только один мужчина и одна женщина. На эти места уже утверждены призеры московского ЧЕ-2021 Тимур Наниев (109 кг) и Кристина Соболь (49 кг). лавная звезда российской штанги - 5-кратная чемпионка мира Татьяна Каширина - отстранена от соревнований с декабря 2020 года из-за расследования по базе данных московской лаборатории. Напомню, что на предыдущие Игры наших штангистов не допустили вообще, а легкоатлеты были представлены в Рио-де-Жанейро одинокой прыгуньей в длину Дарьей Клишиной.

Самой многочисленной из российских в Токио будет сборная по плаванию. В бассейне наши прошли отбор во всех семи эстафетах и на 26 личных дистанциях из 28, причем лишь в четырех случаях не получили максимальную двойную квоту. В результате набирается солидная толпа человек в тридцать, а то и под сорок - если марафонцы в Сетубале не подкачают.

Стопроцентного отборочного результата по лицензиям Россия добилась в волейболе, баскетболе 3х3, спортивной и художественной гимнастике, синхронном плавании, дзюдо, фехтовании и одиночных разрядах тенниса (с парными пока ясности нет). Совсем чуть-чуть не хватило борцам: из 18 весовых категорий они не отобрались лишь в одной – до 87 кг в греко-римском стиле. Причем весной наши дважды были в шаге от того, чтобы заполнить этот пробел на квалификационных турнирах. К сожалению, и Милад Алирзаев в марте в Будапеште, и олимпийский чемпион-2016 Давит Чакветадзе в мае в Софии полуфинальные схватки проиграли. Хотя у Чакветадзе с Зурабом Датунашвили из сборной Сербии счет был ничейным – 1:1. Все решили дополнительные показатели.

Также к обидным неудачам отборочной кампании можно отнести поражения ватерполистов в решающем квалификационном матче от Хорватии (13:14 в сверхзатяжной серии пенальти!) и баскетболисток на ЧЕ от Швеции, после чего они остались без аналогичного квалификационного турнира. Сейчас наши девушки вовсю побеждают на новом чемпионате Европы, где вчера досрочно вышли в плей-офф, но олимпийский поезд для них ушел безвозвратно.

Посмотрим, удастся ли Мозгову в Хорватии взять для России баскетбольный реванш.