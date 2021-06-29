Головоломка для Базаревича: как попасть на Олимпиаду с разыгрывающим из ЦСКА-2?

Другое дело, когда таким же оправданием пользуется Андрей Зубков, находящийся в расцвете сил. Плюс мутная история с еще одним баскетболистом «Зенита» - Дмитрием Хвостовым. Да, у него было много травм, однако месяц назад Зубков с Хвостовым распрекрасно играли в полуфинале Лиги ВТБ против ЦСКА, на чем клубный сезон для обоих и завершился.

Идем дальше. У Никиты Курбанова с готовностью все было о’кей, пока он не подхватил коронавирус. Виталий Фридзон признался, что ему элементарно не хватает здоровья, и мольбу 35-летнего ветерана, безотказно служившего национальной команде все последние годы, можно понять. По идее, вопрос был только в том, когда Фридзон «завяжет» со сборной, – до Олимпиады или все-таки после.

Объяснения были представлены самые разнообразные. Алексей Швед уже давно игнорирует сборную, отделываясь вежливыми отказами. Ощущение, что его карьера в национальной команде завершена – пусть и не подтвержденное до сих пор внятной формулировкой – возникло не вчера. Дмитрий Кулагин пропустил клубный сезон целиком, и просто не прошел медобследование. Точнее, он его прошел, но результаты вышли предсказуемо-неутешительными: парень категорически не готов.

Уже в который раз наша команда отправляется на крупный международный турнир без большой группы основных баскетболистов. Последний раз мы видели сборную в нормальном составе почти четыре года назад – на чемпионате Европы, где она дошла до полуфинала. Сейчас же кадровая ситуация на порядок хуже. Надежда, что гипотетическая Олимпиада станет приманкой для игроков, увы, не оправдалась: в Сплите россиянам придется обойтись без Шведа, Курбанова, Боломбоя, Фридзона, Хвостова, Зубкова, Карасева и Кулагина-старшего. Это больше половины основной «обоймы».

МОЛЧАНИЕ ЭРФЭБЯТ

В общем, опять двадцать пять, не сборная, а «разборная». Очевидно, что большинство наших баскетболистов воспринимает национальную команду, как некую повинность – нечто вроде советского субботника, заведомо проигрывающего в конкуренции с личным огородом, не говоря уже о диване. И правда: на кой тащиться туда, где по-любому ни копейки не заработаешь?

Впрочем, оставим в покое молодых людей, поклоняющихся Навару Всемогущему. Бог им судья. Смущает другое: невозмутимая реакция РФБ с ее президентом Андреем Кириленко – мол, кто хочет, тот играет, а кто не хочет, не играет, такова селяви. Понимаю, что рычагов для воздействия на потенциальных сборников у федерации не густо. Но зачем делать вид, что «в Багдаде все спокойно»? Может, лучше высказаться на тему отказников – от души, даже на грани фола? А потом еще и еще. Слова, они, знаете, тоже иногда помогают. Или вы следуете тому самому принципу «что на хлеб не намажешь - пустой звук»? Особенно когда есть риск испортить отношения с ведущими клубами…

Состав сборной России на олимпийский квалификационный турнир

Защитники: Иван Ухов (ЦСКА), Михаил Кулагин («Енисей»), Евгений Бабурин, Иван Стребков, Артем Комолов (все – «Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2).

Форварды: Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба - «Нижний Новгород»), Семен Антонов (ЦСКА).

Центровые: Тимофей Мозгов («Химки»), Владимир Ивлев («Парма»).

Главный тренер: Сергей Базаревич

МОЗГОВ СНОВА НА ХОДУ

Ладно, проехали: какая есть сборная, такая есть, другой у нас в Сплите все равно не будет. Между прочим, эта команда во многом похожа на ту, что в 2019-м неплохо выступила на чемпионате мира, чуть-чуть недотянув до 1/4. Половина состава совпадает, а в другой взамен потерь есть новые интересные лица – например, Иван Ухов, выдавший отличную концовку сезона в ЦСКА. Чем не замена Фридзону? Или взять Антона Астапковича, которому предстоит закрывать амплуа третьего «номера»: в защите до Курбанова ему, конечно, далеко, зато атакующий арсенал побогаче будет. Плюс добавьте сюда экс-чемпиона НБА Тимофея Мозгова - после трехлетней борьбы с травмами центровой-гигант изголодался по большому баскетболу и на польском турнире в середине июня просто рвал и метал.

Контрольные матчи сборной России в период подготовки

12.06. Гливице (Польша). Россия – Тунис – 69:42 (20:8, 13:10, 22:9, 14:15). М.Кулагин (11 очков), Мозгов (10), Воронцевич (10).

13.06. Гливице (Польша). Польша – Россия – 63:78 (14:8, 19:22, 19:28, 11:20). Мозгов (20, Воронцевич (16), Астапкович (10).

18.06. Стамбул (Турция). Турция – Россия – 80:62 (17:19, 17:14, 22:18, 24:11). Мозгов (12), М.Кулагин (12), Астапкович (11).

19.06. Стамбул (Турция). Турция – Россия – 64:77 (14:15, 17:19, 14:22, 19:21). Воронцевич (14), Ивлев (11), Антонов (11).

22.06. Каунас (Литва). Литва – Россия – 78:61 (20:16, 17:19, 21:11, 20:15). Астапкович (13), Карданахишвили (8), М.Кулагин (8).

23.06. Каунас (Литва). Доминиканская республика – Россия – 83:73 (25:11, 11:15, 21:22, 26:25). Мозгов (16), М.Кулагин (16), Комолов (11), Астапкович (10).

Всего: 3 победы – 3 поражения, средняя разность очков 70,0-68,3

Последние матчи в Каунасе немного разочаровали. Литовцы полностью затоптали наших под щитами энбэашным тандемом Валанчюнас-Сабонис, а игру с доминиканцами россияне вообще начали шаляй-валяй, получив к концу первой четверти «-19». Зато в Стамбуле и Гливице проблески были, причем немало.

Как и на ЧМ-2019, сборная будет делать ставку на активную защиту, дальние броски и много играть легкой пятеркой – при трех форвардах на две позиции Сергею Базаревичу просто деваться некуда. Плюс навесные передачи на Мозгова.

Самое проблемное амплуа - как всегда, разыгрывающие. Здесь на безрыбье пришлось взять в Сплит не только Григория Мотовилова, появившегося в команде из ниоткуда два года назад, но и 19-летнего Антона Карданахишвили из «дубля» ЦСКА. Парень интересный - высокий (195 см) и глазастый, с хорошими задатками именно плеймейкера. Правда, в кольцо попадает через два раза на третий - не говоря уже об отсутствии хоть сколько-нибудь серьезного опыта.

Впрочем, Иван Стребков, которого Базаревич ставил в стартовую пятерку под конец подготовки, в роли первого «номера» тоже не шибко радовал. Боюсь, стоит сопернику включить прессинг по всей площадке - и тогда быть беде.

Кстати, кто они – эти соперники? И есть ли у России хоть какой-то шанс попасть в Токио?

Состав участников и расписание квалификационного турнира в Сплите

Группа А: Россия, Германия, Мексика

Группа В: Хорватия, Бразилия, Тунис

29 июня, вторник. Германия – Мексика, Тунис - Бразилия

30 июня, среда. Мексика – Россия (17.30 мск), Хорватия - Бразилия

1 июля, четверг. Россия – Германия (17.30), Хорватия - Тунис

3 июля, суббота. 1/2 финала. А1 (1-е место в группе А) – В2, В1 – А2

4 июля, воскресенье. Финал (20.30)

ИЗ ЗВЕЗД НБА ДОЕХАЛ ТОЛЬКО БОГДАНОВИЧ

Как ни странно, шанс есть – и даже не такой уж призрачный. В шестерке претендентов, съехавшихся в Сплит, Россия по «номиналу» стоит примерно второй-третьей. Точно выше Туниса, с Мексикой и, пожалуй, выше Бразилии – при всем уважении к 38-летним Марселиньо Уэртасу из испанского «Тенерифе» и Андерсону Варежао, досиживающему карьеру на дальнем конце скамейки запасных «Кливленда». Их лучшие годы давно позади.

Немецкая команда – из нашей «весовой категории». Форварда ЦСКА Йоханнеса Фойтманна им приходится ставить на позицию центрового. Правда, в запасе есть молодой пятый «номер» из «Орландо» Мориц Вагнер, но ни его, ни защитника «Вашингтона» Исаака Бонгу к заметным фигурам НБА пока не отнесешь. А те, кого отнесешь - Даниэль Тайс из «Чикаго», Максимилиан Клебер из «Далласа» и особенно основной плеймейкер «Лейкерс» Деннис Шредер – до Хорватии не доехали. Шредер вроде бы хотел сыграть, да не договорился с федерацией по выплате страховки.

Напомню, что на ЧМ-2019 все эти звезды у Германии были, что не помешало ей вылететь в первом же раунде. Так что за лидерство в группе наши с немцами еще поборются, а уж в плей-офф точно должны выходить и мы, и они. Лучше с первого места - чтобы до финала не встретиться с хозяевами и главными фаворитами турнира.

Впрочем, хорваты тоже не смогли собрать всех сильнейших. Им помешал поздний плей-офф НБА, где Дарио Шарич и Ивица Зубац до сих пор рубятся друг против друга в полуфинале за «Финикс» и «Клипперс» соответственно. А в предыдущем раунде такая же дуэль случилась у Зубаца с Бояном Богдановичем из «Юты».

Признаться, я болел за «Джаз». Не хотел, чтобы соперник россиян усилился одним из лидеров (17 очков за матч) лучшей команды регулярного чемпионата НБА. Увы, Богданович вылетел – сначала из американского плей-офф, а потом и в Сплит. Этот защитник – суперснайпер без всяких оговорок.

Правда, на ЧЕ-2017 мы его вообще-то обыгрывали. Пусть другим составом - с гениальным Шведом, именно против хорватов выдавшим лучший матч в карьере - зато вместе с Шаричем. Сейчас же кроме Богдановича у хозяев квалификации звезд особо не видать. Анте Жижич из «Маккаби», Марио Хезонья из «Панатинаикоса» да «пенсионер» Роко-Лени Укич, доигрывающий на родине. И в одном матче, как вы понимаете, может случиться все, что угодно.

Так что шанс есть. Небольшой, но есть. Осталось выяснить, сумеют ли наши за него уцепиться.

Другие квалификационные турниры

Каунас (Литва). Группа А: Литва, Венесуэла, Корея. Группа В: Словения, Польша, Ангола.

Виктория (Канада). Группа А: Греция, Канада, Китай. Группа В: Турция, Чехия, Уругвай.

Белград (Сербия). Группа А: Сербия, Доминиканская республика, Филиппины. Группа В: Италия, Пуэрто-Рико. Сборная Сенегала, которая должна была играть в группе В, снялась с турнира в последний момент из-за коронавируса.

Состав групп олимпийского турнира

Группа А. США, Франция, Иран, КвК (победитель квалификации в Канаде)

Группа В. Австралия, Нигерия, КвХ, КвС

Группа С. Испания, Аргентина, Япония, КвЛ

В плей-офф выходят восемь команд: все первые и вторые места в группах плюс две из трех сборных, занявших третьи места.