Игра пройдет в понедельник в Нижнем Новгороде.

- Мы с ними играли на Евробаскете, но, как я слышал, в их составе нет нескольких игроков, которые задействованы в клубах Евролиги. Сейчас многие сборные обескровлены из-за ситуации между ФИБА и Евролигой, и состав явно будет отличаться. Так или иначе, бельгийцы - хорошая и подвижная команда, быстрая, много бросают. Большего не могу сказать - будем смотреть видео и готовиться, - сказал Бабурин.

- Какие ожидания от игры?

- Насколько я знаю, все билеты в КРК «Нагорный» проданы, и пришлось выпускать дополнительную партию. Если будет полный зал, то я предвкушаю очень хорошую поддержку. Я точно знаю, как люди в Нижнем умеют болеть. Когда еще в составе «Нижнего» мы играли против «Валенсии» или ЦСКА, здесь была потрясающая атмосфера. Бельгийцам должно понравится!