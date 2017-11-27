Самым результативным игроком встречи стал форвард гостевой команды ДеМарре Кэррол, в его активе 24 очка, шесть подборов и две передачи.

Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провел на площадке 13 минут 10 секунд и записал на свой счет четыре очка, четыре подбора, одну передачу и один блок.

«Бруклин» прервал серию из трех поражений и занимает 13-е место в Восточной конференции, а «Мемфис» расположился на 12-й строчке на Западе, проиграв в восьмом матче кряду.

В следующем матче «Нетс» 28 ноября на выезде сыграют с «Хьстоном», а «Гриззлис» спустя два дня встретятся с «Сан-Антонио».

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