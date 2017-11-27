Как сообщается на официальном сайте подмосковного клуба, обследование Робинсона подтвердило диагноз: перелом ладьевидной кости на кисти правой руки. Сообщается, что баскетболисту в ближайшие дни будет сделана операция. Восстановление Робинсона займет несколько месяцев.

30 ноября «Химки» проведут домашний матч Евролиги против немецкого «Бамберга». 

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