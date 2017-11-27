Стал известен состав сборной России на матч с командой Бельгии.

Как сообщает пресс-служба РФБ, по сравнению с игрой против боснийцев в списке произошло одно изменение – Никита Балашов заменит Станислава Ильницкого.

Отмечается, что в заявку на встречу попал Сергей Карасев, который пропустил игру с Боснией из-за высокой температуры.

Заявка сборной России на матч с Бельгией:

защитники Евгений Бабурин (30 лет, 189 см, «Локомотив-Кубань», Краснодар), Дмитрий Кулагин (25 лет, 195 см, «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин (23 года, 191 см, ЦСКА, Москва), Виталий Фридзон (32 года, 195 см, ЦСКА), Дмитрий Хвостов (28 лет, 190 см, «Локомотив-Кубань»),

форварды Семен Антонов (28 лет, 202 см, ЦСКА), Никита Балашов (26 лет, 207 см, «Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев (27 лет, 205 см, «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Зубков (26 лет, 206 см, «Химки», Химки), Сергей Карасёв (24 года, 201 см, «Зенит»), Владислав Трушкин (24 года, 201 см, УНИКС, Казань),

центровой Артем Клименко (23 года, 214 см, «Автодор», Саратов).