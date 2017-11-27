Напомним, подмосковный клуб, возглавляемый Георгиосом Барцокасом, проиграл пять из шести последних матчей.

- Мы понимали, что играем параллельно Евролигу и Единую лигу ВТБ, игры все серьезные. Если взять последний матч с «Фенербахче», то там маятник вполне мог качнуться в нашу сторону, нужно было забить один свободный бросок. Никакого кризиса у нас не вижу, просто надо помнить, что у нас новый тренерский штаб, много новых игроков. Нужно спокойно дать работать Барцокасу, и результат придет. Да и сейчас, к тому же, результат нормальный, - сказал Астахов.