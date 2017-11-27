Мужская сборная России по баскетболу взяла верх над командой Бельгии во втором туре отборочного цикла Кубка мира-2019.

Игра, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 74:69 (16:23, 20:13, 26:11, 12:22).

Самым результативным игроком стал форвард гостей Жан Салуму, набравший 17 очков.

В составе россиян лучшим оказался Сергей Карасев (12).

Россия после поражения от Боснии и Герцеговины набрала первые три очка и возглавила группу Е. Бельгия потерпела второе поражение и идет в квартете последней.

В следующем туре россияне 23 февраля 2018 года сыграют на выезде с французами, а бельгийцы в тот же день встретятся в гостях с боснийцами.