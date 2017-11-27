- Приятно, что выиграли перед своими болельщиками, но нужно чуть лучше играть в концовках. Вели «+15» и упустили преимущество. После обидного поражения в Боснии, думаю, эта победа придаст нам уверенности к февральским играм. Посмотрим, какие изменения будут в составе и какие игроки приедут, но победа и поражение все же лучше, чем два поражения, - сказал Карасев.