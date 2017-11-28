– Понимали, что нам будет нелегко после не очень удачной игры в Боснии, где мы не попали свои броски и потеряли Карасева, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – Как обычно бывает дома, мы начали матч несколько встревоженными и перевозбужденными. Это сказалось в первой четверти. Хорошо, что во второй вовремя спохватились и начали играть так, как надо.

Конечно, хотелось бы выиграть больше. Мы добились отличной разницы в третьей четверти («+15»). На вторую половину пришел губернатор Нижегородской области, и мы сохранили для него все свои снаряды. Приятно, что матч вызвал ажиотаж в Нижнем Новгороде. Мы местами играем, как отличная команда, а иногда не хватает стабильности – и тогда играем как дети. Построение команды – это процесс долгий. И в условиях нового календаря с «окнами» внутри сезона трудно этот процесс вести. Но мы попытаемся стать лучше.