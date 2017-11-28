– У нас сейчас играла достаточно молодая команда. Как минимум в заметно обновленном по сравнению с Евробаскетом составе, – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. – И лично для меня важно посмотреть на этих ребят в деле. Им надо доверять, проверять их – тех, кто у нас есть. Да, сегодня они сыграли нестабильно. Но я пока и не жду от них стабильности. Для этого необходимо время.

Сборная России вообще начала матч нестабильно. Но потом собралась, смогла догнать соперника, опять многое растеряла и, тем не менее, перед самым перерывом сравняла счет. А уже во второй половине смогла выйти вперед и уверенно наращивала свое преимущество.

Сегодня очень здорово в защите сыграл Валиев. Отличный матч провели Карасев, братья Кулагины, Хвостов. Мне бы очень хотелось, чтобы они почаще брали в свои руки бразды управления командой. Это не значит просто бросать по кольцу –необходимо контролировать и вести игру.

Отдельно хочу поблагодарить Нижний Новгород. Организация матча сборной России превзошла все наши ожидания, были отличная «картинка» и полный зал. Огромное спасибо губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, его заместителю Дмитрию Сватковскому, министру спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергею Панову – за то, что они помогли блестяще организовать этот матч. Думаю, все нижегородские болельщики были сегодня в восторге.